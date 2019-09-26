‫اختيار Webb Fontaine Group لتنفيذ نافذة غينيا الموحدة للتجارة الخارجية (GUCEG)

كوناكري، غينيا،26 سبتمبر 2019/PRNewswire/ — تم إطلاق نافذة غينيا الموحدة للتجارة الخارجية (GUCEG) رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2019 في فندق كالوم بمدينة كوناكري. وقد أعربت كل من وزارة المالية لجمهورية غينيا وWebb Fontaine عن امتنانهما للحضور في حفل إطلاق هذه النافذة.

وأقيم هذا الحدث تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي. وخلال هذه المناسبة، تم إطلاع ممثلي المؤسسات الدولية والمسؤولين من مختلف الوزارات وإدارة الجمارك، فضلاً عن رواد الأعمال المحليين المشاركين في التجارة الخارجية، على تأثير نافذة غينيا الموحدة للتجارة الخارجية المرتقب على الاقتصاد الوطني. وعلق الرئيس قائلاً: “تهدف النافذة الواحدة إلى تأمين إيرادات الحكومة وهي بمثابة تقدم كبير لمستقبل البلاد”.

وباعتبارها مشروع مصلحة وطنية، ستمكن هذه النافذة الجهات الفاعلة في مجالي التجارة والنقل من توفير معلومات ووثائق موحدة من خلال نقطة دخول واحدة تسمح بالسرعة والتبسيط وتخفيض المواد والتوقع وخفض التكاليف المتعلقة بالإجراءات. وستعمل هذه المنصة التكنولوجية الحديثة على زيادة إيرادات الحكومة الغينية.

وتشجع وزارة المالية وWebb Fontaine Guinea الاطراف المشاركة في التجارة الخارجية في البلاد، على التعرف على البوابة التفاعلية للنافذة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني guceg.gov.gn

نبذة عن Webb Fontaine

Webb Fontaine هي شركة رائدة في انظمة تسهيل التجارة. مطورة تكنولوجيا ذات مستوى عالمي، و لديها أكبر مراكز البحث والتطوير. ويقع المقر الرئيسي للشركة في دبي بالإمارات العربية المتحدة مع فروع في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.webbfontaine.com

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