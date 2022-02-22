‫اختيار هواوي من قبل مجموعة R.Power Group للإمداد بمحولات لاسلكية ذكية من أجل التزويد بطاقة شمسية بحد أقصى 390 ميجاوات في بولندا 

ووفقًا للعقد، سوف يتم تجهيز ثلاثة أنواع من محولات الطاقة الكهروضوئية التي تعمل بمولدات الطاقة الشمسية — SUN2000 215KTL-H0 ، و SUN2000 185KTL-H1 ، و SUN2000 105KTL-H1 — لزيادة الحد الأقصى من الأداء في مشاريع الطاقة الشمسية إلى 390 ميجاوات. يمنح الأداء الذي تم إثباته ميدانيًا، مثل الكفاءة العالية ومعدل الفشل المنخفض ومخرجات الطاقة العالية، حل الطاقة الكهروضوئية الذكية من هواوي ( Huawei Smart PV ) ميزة على الحلول القياسية الأخرى.

ولقد حصلت مجموعة R.Power Group على عقد لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريع يُقدر حدها الأقصى بـ 390 ميجاوات في مزاد مصادر الطاقة المتجددة ( RES ) والتي نفذت في آخر عشرة أشهر أو نحو ذلك.

صرح برزيميك بيتا، رئيس مجلس إدارة مجموعة R.Power Group ، قائلًا: “يشرفنا أن نكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة الطاقة الكهروضوئية سريعة النمو في بولندا. كما يعود نجاحنا إلى حد كبير إلى أعلى مستويات الجودة في المعدات والخدمات التي نقدمها. أما عن تنفيذ مشاريعنا، فإننا نتعاون عادةً مع قادة الصناعة، سواء الأجانب، مثل هواوي، التي ستوفر لنا العاكسات، الشركات والبولندية، مثل Nomad Electric ، وهي شركة ستكون مسؤولة عن البناء والعمليات، وصيانة المحطات”.

وعلق علق ماسيج بوكا، مدير تطوير الأعمال في الطاقة الرقمية من هواوي ( Huawei Digital Power ): “لقد عملنا جنبًا إلى جنب مع R.Power لسنوات عديدة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في السوق البولندية المتطلبة. كما ستوفر هذه المزارع الشمسية التي أنشأتها شركة R.Power مئات الجيجاوات في الساعة من الكهرباء سنويًا، مما يسرع من انتقال بولندا إلى اقتصاد منخفض الكربون. تشتهر هواوي بحلولها الكهروضوئية الذكية من مستوى التقدم الجاري، ويسعدنا أن تحظى بتقدير المزيد والمزيد من العملاء في بولندا وحول العالم”.

كما تعمل شركة هواوي على تطوير محولات الطاقة الشمسية من سلسلة SUN2000 منذ عام 2013، وتعمل باستمرار على تحسينها. كانت الشركة هي الأولى في العالم التي تقدم الدعم للوحدات ثنائية الوجه وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية، وتستخدم خوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للتشخيص عن بعد والحد من مخاطر الحريق. تتمتع شركة هواوي اليوم بسجل حافل في تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة الكهروضوئية، بما في ذلك AFCI و Smart I-V Curve Diagnosis ، مما يساعد العملاء على تحقيق المزيد من الفوائد على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن حلول هواوي الإدارة الذكية لمحطة الطاقة الكهروضوئية من خلال جمع البيانات وتحليلها بدقة.