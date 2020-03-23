‫اختيار منصة Edmodo من نت دراغون منصة للتعلم على الإنترنت في مصر وسيتم نشرها في البلاد فورا

هونغ كونغ، 23 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة نت دراغون ويبسوفت هولدنغز (“نت دراغون” أو “الشركة”، رمزها في بورصة هونغ كونغ 777)، وهي الشركة العالمية الرائدة في بناء مجتمعات الإنترنت، أن تعلن أنه بالنظر إلى تعطيل التعليم في المدارس والجامعات في العالم بسبب تفشي وباء كوفيد – 19 (الكورونا)، تم اختيار منصة مجتمع التعليم العالمي الرائد التابعة لها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، في خطوة غير مسبوقة، لتكون منصة التعليم على الإنترنت لنظام التعليم في مصر من الروضة وحتى الصف الـ 12. وبدءا من اليوم، سيتم نشر منصة Edmodo لأكثر من 22 مليون طالب مصري وأكثر من مليون معلم في البلاد لتقديم دعم للتعليم عن بعد في فترة تعطل المدارس ولتعزيز التعلم في البلاد بعد ذلك.

منذ تفشي فيروسكورونا، اتخذت الحكومة المصرية تدابير احترازية كبيرة لتقليل انتشار المرض، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمدارس والجامعات، مما أدى إلى حاجة ماسة لمنصة فعالة عبر الإنترنت لضمان أن يواصل الطلاب التقدم في التعلم أثناء إغلاق المدارس. وقد تم اختيار منصة Edmodo من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية لتكون منصة التعلم المعينة في مصر نظرًا لقدرتها واستعدادها لتقديم بيئة غنية لدعم التعلم التعاوني، وتمكين المعلمين من التواصل مع الطلاب ومشاركة المواد الصفية عبر الإنترنت، وفي نهاية المطاف جعل التعلم متاحًا في أي مكان للطلاب. يعتبر هذا النشر السريع والواسع النطاق لـ Edmodo في جميع أنحاء البلاد، والذي من المقرر أن يبدأ فورًا مع بدء نشرها الآن، معلماً هاماً في تقدم تكنولوجيا التعليم في مصر، فضلاً عن الاستعداد الذي تحقق خلال سنوات من الاستثمار في تكنولوجيا التعليم والمحتوى الرقمي من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية.

وعلق معالي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم التقني في مصر قائلاً: “إن الأوقات غير المسبوقة التي وجدنا أنفسنا فيها تعني أن جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة لضمان التعليم المستمر لجميع المتعلمين. نحن في مصر نستثمر في استراتيجيتنا للتعلم الرقمي منذ ثلاث سنوات كجزء من مشروعنا للإصلاح التعليمي. ونحن نجد أنفسنا في وضع جيد لنكون قادرين على دعم التعلم عن بعد، والتنفيذ السريع لنشر منصة Edmodo كمنصة، لضمان تمكين المعلمين والطلاب والآباء من التعاون والتعلم خلال هذه الفترة “.

وستوفر شركة إنوفيرا، شريك نت دراغون في الشرق الأوسط والشريك التكنولوجي طويل الأجل لوزارة التربية والتعليم المصرية، مواردها لدعم وزارة التربية والتعليم والمدرسين والمعلمين المصريين بالتدريب والمساعدة لضمان التنفيذ السلس والاستخدام طويل المدى لـ Edmodo في المدارس المصرية.

وكجزء من هذا الطرح، سوف تتعاون Edmodo أيضًا مع بنك المعرفة المصري المبتكر، أحد أكبر المكتبات الرقمية التعليمية في العالم، لجلب كمية هائلة من المحتويات التفاعلية بما في ذلك المجلات البحثية وغيرها من البرامج التعليمية الحصرية والموارد للطلاب والمعلمين. ويوفر تعاون Edmodo وبنك المعرفة المصري للمتعلمين فرصة استثنائية للوصول إلى موارد تعليمية عالية الجودة والتعاون مع أقرانهم عبر الإنترنت.

وعلق الدكتور سيمون ليونغ، نائب رئيسنت دراغونقائلاً: “إنه لشرف وفرصة استثنائية لنا لدعم وزارة التربية والتعليم في مصر في تقديم حلول عملية ومبتكرة من شأنها أن تساهم في نهاية المطاف في تحسين التعليم في جميع أنحاء البلاد، خاصة خلال هذه الأوقات الصعبة. إن نشر منصة Edmodo في جميع أنحاء مصر سيحدث تحولا إيجابيا في استخدام الأساليب المبتكرة والفعالة في التدريس، ونحن نعتزم تقديم الدعم الكامل لوزارة التربية والتعليم في نهجها الجريء والرؤيوي في الوضع الحالي، ومستقبل التعليم والتعلم في مصر “.

سيوفر نشر Edmodo في مصر أساسًا رائعًا لتسريع اعتماد تكنولوجيا التعليم في البلاد بطرق لم يتم إتباعها من قبل، مما يفيد في نهاية المطاف الطلاب والمعلمين والمربين على المدى الطويل. مع استمرار انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، تواصلنت دراغونالعمل بسرعة ومسؤولية لضمان استمرار تعلم الطلاب في جميع أنحاء العالم بأكثر الطرق جاذبية وفعالية.

حول نت دراغون وويب سوفت هولدنغز المحدودة

شركة نت دراغون ويب سوفت هولدنغز (HKSE: 0777) هي شركة عالمية رائدة في بناء مجتمعات الإنترنت تتمتع بسجل حافل في تطوير وتوسيع العديد من منصات الإنترنت والهواتف المحمولة التي تؤثر على مئات الملايين من المستخدمين. وتشمل هذه البوابة رقم واحد في الصين للألعاب عبر الإنترنت 17173.com ، ومنصة متجر تطبيقات الهواتف الذكية الأكثر نفوذاً في الصين، 91 وايرلس، التي بيعت لشركة بايدو مقابل 1.9 مليار دولار أميركي في العام 2013 كأكبر صفقة اندماج واستحواذ على الإنترنت في الصين.

وإذ تأسست في العام 1999، نت دراغون هي واحدة من أشهر مطوري الألعاب عبر الإنترنت في الصين ولديها تاريخ من إنتاج عدد من أشهر الألعاب الناجحة على الإنترنت بما في ذلك Eudemons Online و Heroes Evolved و Conquer Online. في السنوات الأخيرة ، بدأت نت دراغون أيضًا في توسيع نطاق أعمالها التعليمية عبر الإنترنت على خلفية رؤية الإدارة لإنشاء أكبر مجتمع عالمي للتعلم عبر الإنترنت، وإحضار “الفصل الدراسي للمستقبل” إلى كل مدرسة حول العالم. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.netdragon.com.

حول إدموندو Edmodo

Edmodo هي نظام تعليمي عالمي لمدى الحياة يوفر الدعم والأدوات التي يحتاجها المعلمون لإشراك المتعلمين بالكامل. تم تأسيس Edmodo في العام 2008 والآن مع أكثر من 100 مليون مستخدم عبر 400,000 مدرسة حول العالم يتشاركون أكثر من 618 مليون مورد، تم تصميم Edmodo لحماية خصوصية الطلاب والمعلمين من خلال توفير منصة آمنة للتواصل والتعاون. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان ماتيو، كاليفورنيا. تواصل معنا على Edmodoوالمزيد من الموارد لمساعدتك على بدء التعلم عن بعد distance learning.

لاستفسارات المستثمرين، يرجى الاتصال بـ:

نت دراغون ويب سوفت هولدنغز المحدودة

الآنسة ماغي جو

المديرة الرئيسية لعلاقات المستثمرين

هاتف: +852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

إيميل: maggie@nd.com.cn

الموقع على الإنترنت: ir.netdragon.com

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