‫اختيار منتج شركة أدفانسد أسثيتيك تكنولوجيز إنك Algeness واحدا من أعلى المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة تيرا 2 سوليوشنز المرموقة لابتكارات صحة البشرة

بروكلاين، مساتشوستس, 25 فبراير / شباط 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أدفانسد أسثيتيك تكنولوجيز إنك، وهي شركة رائدة في تقنيات زراعة الجل، أنها تفخر بالإعلان أن الشركة ومنتجها الرائد Algeness ® قد تم اختيارهما كواحد من متأهلين اثنين للتصفية النهائية في المسابقة الأخيرة لتيرا 2 سوليوشن المرموقة لابتكارات صحة البشرة، وانتهيا في قائمة أفضل ابتكار تجميلي والثاني بشكل عام في هذا الحدث العالمي المرموق.

كجزء من التزامها بالاستثمار في مسابقات صحة الجلد المبتكرة ودعم نموها، تشاركت غور رينج كابيتال مع تيرا 2 سوليوشنز، وهي مؤسسة بحث عالمية، ومجموعة ديرمكس ميديا، الرائدة في تعليم طب الأمراض الجلدية، لاستضافة مسابقة تيرا 2 سوليوشن للابتكار في طب صحة الجلد. أقيمت نهائيات المسابقة خلال المؤتمر السنوي الـ 18 </44 للأمراض الجلدية الشتوية –(مؤتمر هاوائي 21)® الذي عقد افتراضيا هذا العام وجذب 3700 مشارك.

وعلق دوغ أبيل، الرئيس التنفيذي لأدفانسد أسثيتيك تكنولوجيز، قائلاً: “لقد تشرفنا للغاية بدعوة منتج Algeness® ® منتج Algeness® للمشاركة في هذه المسابقة المرموقة، ويسعدنا أن تم اختياره في البداية كواحد من أفضل أربعة متسابقين في الدور قبل النهائي خلال مؤتمر الأمراض الجلدية 21، ويسعدنا الانتهاء كواحد من المركزين الأولين اللذين تم اختيارهما من قبل مجموعة من رواد الصناعة والأطباء المرموقين. وهذا التقدير الملحوظ من العملاء والمستثمرين المحتملين يبرز المزايا الفريدة لتقنية Algeness® ® كمنتج مميز في سوق منتجات حشو الجلد العالمي.”

تمت دعوة الشركات المشاركة لتقديم منتجاتها أمام لجنة من المحكمين الخبراء ومقدمي الخدمات في مجالات الأمراض الجلدية السريرية، والطب التجميلي، والجوانب الأخرى لصحة الجلد، والقادة التنفيذيين لشركات الأدوية والأجهزة الطبية والتشخيص وتكنولوجيا المعلومات. قدم أربعة متسابقين في الدور قبل النهائي بما في ذلك شركة أدفانسد أسثيتيكس تكنولوجيز مقاطع الفيديو الخاصة بهم للجمهور بأكمله خلال الاجتماع، وتم منح المتأهلين للتصفيات النهائية، أدفانسد أسثيتيك تكنولوجي ومندرينا كوربوريشن الفرصة لتقديم عرضيهما مباشرة تتبعه أسئلة من لجنة التحكيم.

“يعتبر سوق حشو الجلد أحد أكثر القطاعات جاذبية في مجال الرعاية الصحية. تمتلك التقنيات التجميلية المتقدمة المعرفة والأصول والقدرات اللازمة لجلب منتجات مبتكرة ومتميزة إلى هذا السوق. وقد اعترفت مسابقة تيرا 2 سوليوشنز لصحة الجلدالأخيرة بتقنية أدفانسد أسثيتيك تكنولوجيز Algeness ® كواحدة من أكثر تقنيات المتنافسين النهائيين ابتكارًا في مجال صحة الجلد الطبية في العالم”، كما قال هامبرتو أنتونيس، مؤسس تيرا 2 سوليوشنز، الشريك في غور رينج، والرئيس التنفيذي العالمي السابق لمختبرات غالديرما.

وفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة من نقابة الأطباء فاليري كالندر، الدكتوراه في الطب، من مركز كالندر للأمراض الجلدية والتجميل في غلند ديل في ولاية ماريلاند، التي كانت أحد الحكام في مسابقة تيرا 2 سوليوشنز، “إن السمات الفريدة لـ Algeness® ® كما قُدمت ستوفر إضافة مهمة إلى سوق الحشو الجلدي، تلبي الحاجة إلى منتج يوفر قدرة مميزة لتحقيق شكل الوجه وتحديد محيطه وإمكانية الحصول على ملف أمان متميز “.

Algeness® هي عائلة حاصلة على براءة اختراع من الحشو الجلدي القابل للحقن القابل للامتصاص بالكامل وهو طبيعي 100٪، ويوفر مزايا من حيث السلامة وتجديد شباب الجلد ونتائج طبيعية المظهر أثناء وقت الراحة وأثناء حركة الوجه. تشمل المزايا السريرية النموذجية الحد الأدنى من التورم عند الحقن والنتائج المرئية فوريا. يحمل Algeness® ®علامة الموافقة الطبية من الاتحاد الأوروبي ويتم توزيعه حاليًا في أكثر من 30 دولة حول العالم. بدأت أدفانسد أسثيتيك تكنولوجيز جهودًا للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

حول مسابقة تيرا 2 سوليوشنز المرموقة لابتكارات صحة البشرة

تعرض مسابقة تيرا 2 سوليوشنز المرموقة لابتكارات صحة البشرة الشركات التي تطور علاجات وقدرات تشخيصية وتقنيات جديدة لتحسين صحة بشرتنا. المسابقة هي فرصة للمشاركين في مؤتمر الشتاء السريري للأمراض الجلدية هوائي® للتعرف على الحلول الناشئة في الأمراض الجلدية السريرية والطب التجميلي. https://www.gorerangecapital. com/innovationcompetition

حول شركة أدفانسد أسثيتيك تكنولوجيز إنك

أدفانسد أسثيتيك تكنولوجيز هي شركة عالمية سريعة النمو تعمل على تطوير تقنيات جديدة للطب التجميلي. منتجنا الرئيسي، عائلة منتجات Algness® للزراعات الجلدية القابلة للحقن، هي تتويج لأكثر من 10 سنوات من البحث العلمي والسريري وتم تطويرها بهدف توفير تطورات الحقن الجمالية في القدرة على تحقيق دعم هيكلي عميق، وتعريف نظيف، ونتائج سريرية استثنائية حيث تكون النتيجة وقت العلاج هي النتيجة النهائية. Algeness® هو حشو طبيعي 100 ٪ وقابل للتحلل الحيوي يعتمد على مادة الأغاروز النقية مع ملف أداء سريري وأداء متميز. تستثمر أدفانسد أسثيتيك تكنولوجيز باستمرار في البحث وتطوير المنتجات لتوسيع المعرفة العلمية حول Algeness®® والأغاروز وكذلك في السعي وراء تقنيات جديدة ومبتكرة لتعزيز الطب التجميلي وتوسيع مجموعة منتجاتنا. Algeness® حاصل على علامة الموافقة الطبية من الاتحاد الأوروبي، ولديه العديد من التسجيلات الإضافية على مستوى الدولة، وهي متوفرة حاليًا في أكثر من 30 دولة. أدفانسد أسثيتيك تكنولوجيز بصدد متابعة التسجيل في الولايات المتحدة من خلال إدارة الغذاء والدواء الأميركية وكذلك في الصين من خلال الشراكة مع شركة لانجو بيوتكنيك ديفيلوبمنت والشركة الأم مجموعة بيوتكنيك الوطنية الصينية. http://www.algeness.com

حول مؤتمر الأمراض الجلدية السريرية الشتوي

على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية، قدم مؤتمر الأمراض الجلدية الشتوي هوائي، ® وهو حدث للتعليم الطبي المستمر، للممارسين، بمن في ذلك أطباء الجلد وجراحو الجلد والمقيمون والزملاء ومساعدو الأطباء والممرضات الممارسات، تحديثًا علاجيًا يعتمد على تجربة الحياة الحقيقية للكلية. https://fallclinical. health

حول تيرا 2 سوليوشنز

تيرا 2 سوليوشنز هي مؤسسة فكرية عالمية تركز على استكشاف وتصميم الحلول التي تعالج قضايا الرعاية الصحية الناشئة الناتجة عن تقدمنا نحو تيرا 2. تتغير الديناميكيات الاجتماعية والديموغرافية والمؤسسية التقليدية التي قادت وعرفت المجتمع على مدى 2500 عام الماضية بسرعة. هذا الاضطراب ناتج عن التحولات في التركيبة السكانية والاقتصادية للعمر واتجاهات العولمة والرقمنة السريعة. لقد أدى جائحة سارس 2 – كوفيد إلى تسريع هذه الاتجاهات وخلق حاجة متزايدة لمنتجات وتقنيات ونماذج أعمال استشرافية. http://www.terra2solutions.com

حول غور رينج كابيتال

غور رينج كابيتال هي شركة ذات رأس مال استثماري تستثمر في أعمال الرعاية الصحية في المراحل المبكرة مع التركيز على صحة الجلد. تدمج الشركة النهج العملي للأسهم الخاصة المركزة تشغيليًا مع إرشادات المرحلة المبكرة اللازمة في رأس المال المغامر. https://www.gorerangecapital. com/

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