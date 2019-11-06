‫اختيار مايندتري شريكًا لسيسكو لخدمات SD-WAN المؤمنة المدارة

سيجمع الحل بين شبكة الاتصال والتحولات الرقمية لخبرة السحابة السلسة

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 5 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت سيسكو “Cisco” عن اختيار مايندتري “Mindtree”، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، شريكًا لتقديم خدمات SD-WAN (برمجيات الشبكة العريضة) المؤمنة والمدارة.

تشرع المؤسسات في رحلات التحول الرقمي على نحو أسرع من أي وقت مضى حيث تسعى للاستفادة من قوة البيانات، واتخاذ قرارات أسرع، وتحقيق عائدات وتوفير النفقات. وهي تتعامل مع أحجام أكبر من البيانات وتدير التطبيقات مع اشتراطات جودة الخدمات المتنوعة بالاقتران مع التحرك نحو بيئة متعددة السحابة بطريقة مؤمنة. ويضع التحول الرقمي ضغوطًا هائلة على الشبكة العريضة “WAN” بالمؤسسة. وتتيح تقنية SD-WAN إمكانية اتصال أفضل بين أماكن الفرع والمكتب الرئيسي بالشركة من خلال الاستفادة من السحابة في تقديم خدمة الوصول إلى الخدمات وحركة مرور أكثر ذكاء عبر الشبكة. ويزيد هذا المنهج من المرونة ويقلل من التكاليف، ويجعل المؤسسات أكثر اعتمادًا على تقنيات الشبكة العريضة التقليدية.

وفي هذا الشأن، صرح نيراف شيث “Nirav Sheth”، نائب رئيس المبيعات، مؤسسة الشريك العالمي “Global Partner Organization” التابعة لسيسكو، قائلاً: “نشعر بالحماسة تجاه التوسع في شراكتنا مع مايندتري بينما تدشن أول عروض شبكتها المدارة التي تتمحور حول تقنية SD-WAN من سيسكو مع أفضل إمكانيات التأمين المضمنة والتي تتضمن سيسكو أمبريلا “Cisco Umbrella””. ويضيف، “وهي تقدم أحدث الإمكانيات التي تدور حول السحابة، والخبرات المتعلقة بشبكة الاتصال، ومهارات التطبيق الاستشارية التي تعد حساسة في تقديم مخرجات ناجحة بينما يعيد العملاء تصميم عالم متعدد السحابة”.

وبدوره أشار سانديش راي “Sandhesh Rai”، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التقنيات المؤسسية في مايندتري، قائلاً: “دائمًا ما يفضل العملاء وجود شريك لحل مشكلاتهم على نحو أكثر شمولية وفعالية. ومع أحدث شراكاتنا مع سيسكو، ستتمتع مايندتري بوضع جيد يتيح لها التصدي لاحتياجات العملاء وتوفير خبرات سلسة عبر النطاقات المتعددة”. ويضيف، “ستضمن شراكتنا تحقيق العملاء عائدات ملاءمة على استثماراتهم في العالم متعدد السحابة المتطلب دائمًا”.

تتمتع مايندتري بخبرات عميقة في السحابة، من استراتيجية السحابة والتحول إلى البنية التحتية للسحابة وخدمات إدارة السحابة. وتطبق مايندتري منهج محور السحابة أولاً نحو التحول الرقمي، ومع نحو 1,500 من عقول مايندتري الذين يعدون من خبراء السحابة، تم تنفيذ 4,000 مشروع خاص بالسحابة، وعقد 35 شراكة صناعية تركز على السحابة. وبالإضافة لذلك، تعرض مايندتري خدمة شاملة تحددها البرمجيات – تتضمن شبكة تحددها البرمجيات – تساعد العملاء في الانتقال من نماذج المصروفات الرأسمالية إلى نماذج المصروفات التشغيلية التي تقوم على مبادرات تدور حول السحابة، والجوانب الرقمية، والتحليلات.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 15 دولة و35 مكتب حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

جميع أسماء المنتجات والشركات الواردة هنا علامات تجارية لملاكها المسجلين.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

سويثا غانيسان “Swetha Ganesan”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9789061981 -91+

Swetha.Ganesan@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978- 1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

إدوارد ستيفنسون “Edward Stevenson”

هوت واير “Hotwire”

7877- 459- 783- 44+

Edward.Stevenson@hotwireglobal.com

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg