‫اختيار بريميا بارتنرز فائزة كصندوق متداول في البورصة عالي الأداء في بورصة هونغ كونغ – جائزة الإيرادات الكلية لصندوق بريميا سي أس آي كيشن للاقتصاد الجديد مع بلوغ إيراداته 45.2% للعام 2019

هونغ كونغ، 17 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة بريميا، وهو صندوق مالي متداول في البورصة، الإعلان عن اختياره من قبل بورصة هونغ كونغ كفائزة بفئة أعلى صندوق متداول في البورصة أداء – إذ بلغت نسبة مجموع إيراداتها لصندوقها بريميا كيشين لصندوق الاقتصاد الجديد الصيني 45.2% خلال العام 2019.

• يتتبع صندوق Premia CSI Caixin China New Economy ETF (Tickers: 3173 HK / 9173 HK) مؤشر CSI Caixin Rayliant New Economic Engine ، الذي استحوذ على حوالي 300 من شركات القطاع الاقتصادي الجديدة المدرجة في البر الرئيسي. ويعتبرالصندوق المتداول في البورصةالمكرر ماديا واحدا من أقل صناديق الاستثمار المتداولة في الصين من حيث الكلفة، حيث بلغت نسبة المصاريف الإجمالية 0.50٪ لكل عام.

• خلافًا لنهج رسملة السوق التقليدية، يتم اختيار الشركات استنادًا إلى عوامل أساسية مثل حجم الأصول غير الثابتة والعافية المالية وخصائص النمو. توفر المحفظة المتنوعة للمستثمرين نهجًا تجريبيًا ذكيًا متميزًا للمشاركة في النمو الهيكلي والتحول الاقتصادي في الصين، مع شركات ليس فقط في الإنترنت، ولكن أيضًا في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والصيدلانية والطاقة الجديدة والأتمتة الصناعية والـ 5 جي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء و قطاﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻏﻴﺮهﺎﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻤﻜﻨﺔﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

وقالت ريبيكا شوا، الشريكة الإدارية في بريميا بارتنرز: “نحن ممتنون للغاية للاعتراف والدعم المستمر من قبل بورصة هونغ كونغ، وكذلك عملائنا وشركاء الأعمال في هذه الرحلة. لدينا شغف كبير بأسواقالصناديق المتداولة في البورصةالآسيوية ونتطلع إلى بناء أدوات أكثر كفاءة للمستثمرين للوصول إلى فرص النمو في آسيا.”

جوائز بورصة هونغ كونغ للصناديق المتداولة في البورصة مكرسة للاعتراف بإنجازات أفضل الشركات أداءً في صناعة الصناديق المتداولة في البورصة في هونغ كونغ. اعتبارًا من 14 شباط/فبراير 2020، كان لدى بريميا بارتنرز التي احتفلت بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيسها، 6 صناديق من صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في بورصة هونغ كونغ التي تغطي الصين، وآسيان الناشئة، وآسيا للتكنولوجيا المبتكرة، وفيتنام، والصنادق المعرض للخزانة الأميركية.

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حول بريميا بارتنرز

تأسست بريميا بارتنرز في هونغ كونغ في العام 2016، من قبل مجموعة من المتحمسين لصناعة الصناديق المتداولة في البورصة الذين يؤمنون بتمكين المستثمرين بأدوات استثمارية فعالة ورؤية مجال هائل للابتكار في صناعة الصناديق المتداولة في البورصة الآسيوية في آسيا ولآسيا – لأن هذا هو وطننا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.premia-partners.com