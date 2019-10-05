‫اختيار الرئيس ماكي سال والأسقف منيب أيه يونان لتسلم جائزة سونهاك للسلام للعام 2020

اختيار الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون لتسلم جائزة “المؤسسين”

ماغويا، اليابان، 5 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — اختارت لجنة سونهاك للسلام ماكي سال (العمر، 59 عاما، رئيس السنيغال)، والأب منيب أيه يونان (العمر، 70، الرئيس السابق للاتحاد اللوثري العالمي) لتسلم جائزة سونهاك للسلام للعام 2020. وإضافة إلى ذلك، وللاحتفاء بعيد الميلاد المئة لمؤسسها الأب الدكتور صن ميونغ مون، سيتم تسليم جائزة المؤسسين الخاصة لبان كي مون (العمر، 76 عاما، الأمين العام السابق للأمم المتحدة).

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يتم تكريم الرئيس ماكي سال لنشره ديمقراطية ناضجة في البلدان المجاورة لبلاده في القارة الأفريقية، حيث لا تزال الدكتاتورية والفقر متفشية، وذلك من خلال تقصير فترة الرئاسة بنجاح وتوجيه انتعاش اقتصادي في بلاده من خلال استخدام سياسة شفافة فيها. وتم تكريم الأسقف منيب أيه يونان، وهو لاجئ فلسطيني، لتفانيه في تحقيق الانسجام بين اليهودية والمسيحية والإسلام في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 40 عامًا منذ تعيينه كقس لوثري في العام 1976، وللدور الرائد في السعي إلى حل سلمي لقضية الشرق الأوسط.

تم اختيار الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، المرشح لتسلم جائزة المؤسسين، تقديراً لتفانيه في قيادة الأمم المتحدة نحو عالم مستدام في مواجهة التحديات والأزمات العالمية غير المسبوقة، مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، تغير المناخ، والإرهاب، وقضايا اللاجئين، خلال فترة ولايته.

وقال هونغ إل سيك، رئيس لجنةسونهاكلجائزة السلام، “مع توسع المصلحة الذاتية في جميع أنحاء العالم، فإن روح الأممية التعاونية التي أرسي عليها النظام العالمي ما بعد الحرب آخذة في التقلص. إن الأشخاص الذين فازوا بالجائزة اليوم هم أشخاص ألزموا أنفسهم بتحطيم الحدود بين الناس وهم يرون بعضهم البعض عبر مُثُل التعاون والازدهار المشترك لخلق عالم أفضل يسوده السلام معًا “.

تكتشف جائزة سونهاك للسلام وتمنح جائزة كل سنتين لعدد من الأفراد والمنظمات التي ساهمت في تحقيق السلام والرخاء للأجيال المقبلة. تعتبر الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي أكبر جائزة فردية في العالم. سيتلقى الفائز بجائزة المؤسسين 500،000 دولار أميركي من أموال الجائزة. سيقام حفل توزيع الجوائز في كنتيكس في سيول، كوريا الجنوبية، في 5 شباط/فبراير 2020.

الاتصال:

يون جي كوي

لجنة جائزة سونهاك للسلام

هاتف:

81-2-3278-5160+

فاكس:

81-3-3278-5198+

sunhakprize@gmail.com

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