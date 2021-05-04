‫اختتام يوم الجاز الدولي 2021 بحفلة عالمية رائعة كلها من النجوم متضمنة أداءات من مدن عبر العالم

وإذ استضافه مايكل دوغلاس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تضمن الاحتفال حفلة الذكرى العاشرة </14 الاستثنائية للحفلات الموسيقية التي غطت أكثر من 190 دولة

واشنطن, 4 أيار/مايو 2021 / PRNewswire / — بمشاركة أكثر من 190 دولة، اختتم الاحتفال بالذكرى العاشرة </23 ليوم الجاز العالمي بحفل موسيقي عالمي مثير كان كل المشاركين فيه من النجوم ووصل إلى الملايين حول العالم. وإذ استضافه مايكل دوغلاس وقاده المدير الفني هيربي هانوك والمدير الموسيقي جون بيسلي، جمعت الحفلة الموسيقية فنانين مشهورين من أكثر من 20 دولة، وتم تنظيمها بفضل الشريك الرائد في المشروع شركة تويوتا، بالتعاون مع شركة يونايتد إيرلاينز كشريك طيران.

تميز الحفل العالمي للعام 2021 بلحظات لا تُنسى توضح القوة الموحدة لموسيقى الجاز. من نيويورك، افتتحت المطربة فيرونيكا سويفت وعازفة البوق إنغريد جنسن البرنامج بأغنية “Sing”، وهي تكريم معزز للتغيير الإيجابي الذي يمكن أن تجلبه الموسيقى إلى العالم. وشملت العروض البارزة الأخرى عازف البيانو والملحن جيكوب كوليير في لندن، والمغنية البنينية أنجيليك كيدجو في باريس، وعازف البيانو الياباني جونكو أونيشي في طوكيو، وإيفان لينز في ريو دي جانيرو، والمغني / عازف البوق مانديسي ديانتيس في كيب تاون. توج العرض الرائع من لوس أنجلوس بعرض مثير لـ “الله يبارك الطفل” للمغنية أندرا داي.

قدم الحفل مايكل دوغلاس الحائز على جائزة الأوسكار من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتضمن الحفل الموسيقي للعام 2021 الذي عرض موسيقى الجاز كشكل فني عالمي حقًا. كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “قبل عشر سنوات، أطلقنا أول يوم دولي لموسيقى الجاز في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من اليونسكو ومعهد هيربي هانكوك للجاز. مع مرور كل عام، كان هذا اليوم احتفالا بهيجا – ليس فقط بالموسيقى، ولكن أيضًا بالحرية والتنوع والكرامة الإنسانية. هذه هي القيم التي تعمل الأمم المتحدة على حمايتها وتعزيزها في جميع أنحاء العالم “.

قدمت اليونسكو ومعهد هيربي هانكوك للجاز برامج تعليمية وتوعوية مجانية طوال اليوم. وفي واحد من أكثر الأحداث ترقبا، شاركت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة هيربي هانكوك في حوار مؤثر حول تاريخ وإرث اليوم الدولي للجاز.

يحتفل باليوم العالمي لموسيقى الجاز بآلاف الحفلات الموسيقية والبرامج المتعلقة بموسيقى الجاز في جميع أنحاء العالم كل عام في 30 نيسان/أبريل، وهو يجمع بين البلدان والمجتمعات في جميع القارات السبع لتكريم الشكل الفني الدولي لموسيقى الجاز، وإبراز الدور المهم لهذه في تشجيع الحوار ومكافحة التمييز وتعزيز الكرامة الإنسانية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1501502/Herbie_Hancock_ and_Andra_Day.jpg