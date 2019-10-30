‫اختتام فعاليات معرض الاقتصاد البحري الصيني 2019

طبعة العام 2020 من المعرض ستعقد أيضا في شنجن

شنجن، الصين، 30 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تم عقد معرض الاقتصاد البحري الصيني 2019 بنجاح في شنجن من 14-17 تشرين الأول/أكتوبر، 2019. وإذ استضافت المعرض وزارة الموارد الطبيعية الصينية والحكومة الشعبية لإقليم غوانغدونغ ونظمته الحكومة الشعبية لبلدية شنجن، تم تصميم المعرض لإقامة فعالية اقتصاد بحري وطني تدمج التبادلات التقنية، وعرض المنتجات، والمفاوضات التجارية والمنتديات الرفيعة المستوى واستقطاب الاستثمارات.

وتضمن المعرض، الذي انعقد تحت شعار “مشاركة فرص الاقتصاد الأزرق، بناء مستقبل مشترك”، منطقة معارض توضح إنجازات الاقتصاد البحري في الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك معرض مخصص لخليج غوانغدونغ ومنطقة خليج هونغ كونغ وماكاو الكبرى، بالإضافة إلى مناطق المعارض لتنمية الموارد البحرية ومعدات الهندسة البحرية والسفن والموانئ الصينية والصناعات البحرية الناشئة والعالمية البارزة، ووعرض النمو وأحدث إنجازات الاقتصاد البحري الصيني والعالمي.

تم عرض عدة قطع من المعدات المتطورة، بما في ذلك منصة الحفر بلو ويل 1، والغاطسة المأهولة جيالونغ، والقمر الصناعي أتش واي 2 وجرافة الشفط ذاتية الدفع من تياننغ. وشاركت في المعرض شركات عالمية مشهورة، من بينها سينوك وبتروتشاينا وسينوبك وسي آي أم سي، والتجار الصينيون للمعدات الثقيلة وهواوي وكوانغ تشي وشل وسيمنز.

وعبر التركيز على الابتكار في مجال التكنولوجيا، غطى المعرض أكثر من 30 قطاعًا من قطاعات المنبع والمصب عبر الصناعة البحرية وجذب 97000 زائر مهني من 28 دولة ومنطقة. تم عرض حوالي 432 تقنيًة ومنتجا جديدا مع استضافة 357 حدثًا، من بينها 19 عرضا تقديميا لمشاريع. وشاركت أكثر من 110 شركة في معارض استثمار وتمويل ترويجية. أشركت الفرق التي تديرها الجامعات ومؤسسات الفكر المسؤولة عن 24 مشروعًا تكنولوجيًا رفيع المستوى مشاركين في السوق ومستثمرين وشركاء تمويل في مناقشات حيوية حول حالة السوق.

تم عقد 12 منتدى اقتصاديا بحريا متطورا، تم تقسيمها إلى ثلاثة منتديات كلية ومنتدى رواد أعمال وثمانية منتديات احترافية:

منتدى شركاء الاقتصاد العالمي الأزرق،

منتدى غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو للتعاون والتنمية البحرية،

المنتدى الدولي للتعاون والتنمية في الاقتصاد البحري،

المنتدى الدولي لرواد الاقتصاد الأزرق،

منتدى الطاقة البحرية المتجددة،

منتدى استخدام موارد مياه البحر في الصين 2019،

منتدى تطوير المعدات البحرية عالية الجودة،

منتدى الابتكار وتطوير تكنولوجيا أعماق البحار،

منتدى الصناعة الطبية الحيوية البحرية،

منتدى حول ابتكار وتطوير تكنولوجيا المحيط الذكية،

منتدى حول استغلال حقول النفط البحرية وتكنولوجيا التشغيل تحت الماء،

منتدى حول تكنولوجيا بناء السفن.

وفي فعاليات المعرض، تشاطر 190 ضيفًا من 20 دولة ومنطقة رؤاهم مع الحضور. ومن بين هؤلاء سبعة زملاء بحث و 143 من المديرين التنفيذيين لشركات بحرية كبرى و 28 من كبار المسؤولين من المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية الذين شاركوا خبراتهم ورؤاهم في التنمية الاقتصادية البحرية، والبحوث، والحكم والأمن من وجهات نظر متعددة، مما جلب الحكمة والحيوية لتطوير الاقتصاد البحري العالمي. حضر هذا الحدث أكثر من 4500 عامل في القطاع.

خلال المعرض، تم إصدار عدد من الوثائق التي توضح بالتفصيل الإنجازات الحديثة والتاريخية بما في ذلك تقرير التنمية الاقتصادية البحرية الصينية 2019، ومؤشر التنمية الاقتصادية البحرية الصينية، ألبوم صور 70 سنة لغوانغدونغ البحرية وخريطة غوانغدونغ البحرية الاقتصادية. تم تأسيس الاتحاد الدولي للاقتصاد الأزرق، بينما تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في الاقتصاد الأزرق وتخطيط فضاء المحيط. بالإضافة إلى ذلك، شكلت الصين “شراكة زرقاء” مع 12 دولة من جزر المحيط الهادئ.

سيقام معرض الاقتصاد البحري الصيني القادم في شنجن في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1018085/2019_China_Marine_Economy_EXPO.jpg