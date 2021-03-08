‫اختبار كوفيد-19 الحديث من شركة سيجين قادر على استهداف 4 جينات لفيروس كورونا SARS-CoV-2 والتمييز بين سلالات الفيروس المتعددة.

اختبار سيجين الجديد يلتقط كوفيد -19 وسلالاته الجديدة من خلال اختبار PCR خلال ساعة و 55 دقيقة .

خلال ساعة و 55 دقيقة . تتيح تقنية سيجين” Multiplex ” التقاط 10 اهداف مختلفة في عينة واحدة.

” التقاط 10 اهداف مختلفة في عينة واحدة. الشركة الكورية الجنوبية ستبحث في إصدارات إضافية من اختبارات السلالات الجديدة.

سيؤول، كوريا الجنوبية, 8 مارس / آذار 2021 / بي آر نيوزواير / — قالت شركة سيجين (KQ096530) يوم الأربعاء ، وهي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في التشخيص الجزيئي، إنها أكملت تطوير أول اختبار تشخيصي للسلالات في العالم يمكنه اكتشاف فيروس كوفيد-19 وفحص سلالات الفيروس المتعددة الأخرى، عبراستخدام اختبار بي سي آر متعدد الأهداف . يمكن لاختبار ( Allplex SARS-CoV-2 Master Assay) اكتشاف كل من فيروس كورونا وسلالاته في المرحلة الأولى من الاختبار. وهي طريقة مثالية لفحص جينات فيروس كورونا، حيث يستمر انتشار الوباء بعد اندماجه بمزيد من السلالات الجديدة المعدية التي انتشرت في 70 دولة على الأقل.

يكتشف اختبار كوفيد-19 الجديد ما مجموعه 10 أهداف بما في ذلك أربعة جينات لفيروس كورونا (جين E، وجين RdRP، وجين N وجين S) بالإضافة إلى خمسة سلالات فيروسية تم رصدها بشكل ملحوظ. تتضمن هذه السلالات المتحورة الجديدة B.1.1.7 (سلالات المملكة المتحدة المثيرة للقلق، المرتبطة بطفرة N501Y) ، و B.1.351 (سلالة جنوب إفريقيا المعرفة ب ( 501Y.V2،و P.1 (السلالة البرازيلية مع سلالات ذات أهمية بيولوجية E484K، N501Yو K417T) و B.1.1.207 (السلالة الأميركية). لا يمكن اكتشاف أربعة جينات لفيروس كورونا في أنبوب واحد من الاختبارات إلا بواسطة سيجين وتقنيتها الفريدة، وهي تقنية حيوية للغاية عند التمييز بين سلالات الفيروس الذي يستمر في التطور بمعدل سريع.

يمكن لتقنية سيجين أن تكتشف بدقة أنواعًا مختلفة من السلالات المتحورة، بما في ذلك تلك الخاصة بالطفرات النقطية وحذف الأحماض الأمينية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لاختبار” Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay” من سيجين أن يفحص مسبقًا المتغيرات الجديدة المشبوهة التي يعتقد أنها تحمل تركيبة السلالات المتحورة المكتشفة بالفعل. تم الإبلاغ مؤخرًا عن اندماج طفرات كوفيد-19 المتعددة، مثل طفرة N501Y، التي يتم رصدها الآن في سلالات متعددة، بعد أن تم الإبلاغ عنها في سلالات الفيروس في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

يمكن أيضًا استخدام “Allplex ™ SARS-CoV-2 Master Assay” إلى جانب Allplex ™ RV Essential Assay”“، وهو اختبار من خطوة واحدة لفحص 17 فيروسا مسببا للعدوى التنفسية. من خلال استخدام عينة بمسحة واحدة، بحيث يوفر الاثنان قابلية عالية في الكشف عن مسببات الأمراض التنفسية الأساسية بدقة وشمولية.

استخدمت سيجين أيضًا تقنيتها الأصلية لنظام التحكم الداخلي” endogenous internal control” الذي يتحقق من عملية الاختبار بأكملها، بدءًا من جمع العينات، مما يجعل طريقة أخذ عينات اللعاب خيارًا قابلاً للتطبيق.

وأضافت الشركة أن التطبيق الخالي من استخراج الاحماض الوراثية تحت التطوير . ويمكن لهذه الطريقة اختصار وقت الاختبار والقضاء على المخاوف بشأن نقص المواد المستخدمة بالاستخراج و المواد الاستهلاكية.

من خلال دمج تقنية “ high multiplex technology ” الخاصة بـسيجين، أصبحت سيجين أول شركة في السوق تستهدف كلاً من كوفيد-19 والسلالالات الجديدة بأنبوب اختبار واحد. تمتلك الشركة بالفعل أكثر من 150 اختبارًا تشخيصيًا متعدد الكشف في محفظتها بما في ذلك اختبارات HPV و STI . ومن خلال المراقبة التلقائية للبيانات الضخمةفي الشركة باستخدام نظام سيليكو”in silico“، مكن الشركة من المراقبة عن كثب وتحليل قواعد البيانات العالمية الخاصة بفيروس كورونا وسلالاته المتحولة ، مما يتيح الاستجابة السريعة بمزيد من تطوير المنتجات.

وقال الدكتور يونغ يون شون، الرئيس التنفيذي لشركة سيجين، إن اختبار كوفيد-19 الجديد الخاص بالشركة “سيساعد في تخفيف عبء عملية الاختبار حيث سينخفض الوقت المستغرق لفحص كل من كوفيد-19 وسلالات الفيروس المتحورة إلى أقل من ساعتين بعد استخلاص الحمض النووي.” حاليًا، يتعين على السلطات الصحية أن تمر بجولة إضافية من تحليل التسلسل الجيني لتمييز وجود سلالات كوفيد-19 بعد اختبارات البي سي آر ، مما يؤدي تلقائيًا إلى وقت أطول للاختبار. وأضاف الدكتور تشون “أن هذا الاختبار التشخيصي سيعزز في النهاية قدرة الاختبار الهائلة في مكافحته لـ كوفيد-19، إلى جانب المزيد من السلالات المتحورة المعدية.”

أصبحت الحاجة إلى فحص سلالات كوفيد-19 أداة أساسية في السيطرة الفعالة على العدوى والتعامل مع المرضى، وذلك بعد التطورات المقلقة بأن بعض لقاحات كوفيد-19 استجابتها المناعية ضعيفة ضد سلالات الفيروس المعدية.

قدمت سيجين سابقًا اختبار “Allplex ™ SARS-CoV-2” للسلالات، وهو اختبار تشخيصي قادر على تحديد أصول السلالات المتعددة. يمكن لهذا الاختبار تحديدًا الكشف عن سلالات الفيروس التي يبدو أنها نشأت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا واليابان والبرازيل وتمييزها، بالإضافة إلى السلالات الأخرى المشبوهة. يمكن أن يكون الاختباران التشخيصيان مكملين لأحدهما الآخر لأنه يمكنهما فحص كوفيد-19 وكذلك تحديد أصول سلالات الفيروس، مما يسمح للسلطات الصحية تتبع الفيروس والتعامل مع المرضى بشكل أفضل.

وأضاف الدكتور شون أن “سيجين ستستمر في مراقبة تطور سلالات الفيروس وطرح مزيد من الاختبارات التشخيصية لـ كوفيد-19 للمساعدة في احتواء انتشار كوفيد-19”.

بشأن شركة سيجين Seegene

تأسست في سيؤول، كوريا الجنوبية في عام 2000 ولديها شركات تابعة في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا، والمكسيك، والبرازيل، والشرق الأوسط، سيجين هي شركة للتشخيص في الوسط الحيوي اذ تحول المفاهيم إلى منتجات من خلال أنشطتها الرائدة في مجال البحث والتطوير. تمتلك سيجين براءات اختراع في مجال التقنيات بما في ذلك تقنية DPO بحيث تساعد بدقة في تحديد الأهداف المتعددة؛و تقنية TOCEحيث تساعد لاكتشاف الأهداف المتعددة في قناة واحدة؛ و تقنية MuDT وهي أول تقنية تستخدم RT-PCR في العالم، التي توفر قيم ال Ct الفردية لأهداف متعددة في قناة واحدة ؛ وتكنولوجيا الكشف عن التحورات المتعددة mTOCE. و باستخدام هذه تقنيات المطبقة على الاختبارت التشخيصية والأدوات الأخرى، مكنت سيجين من تعزيز دقة وخصوصية اختبار البي سي آر بشكل غير مسبوق، مقدمة في ذلك منتجات لفحص البي سي آر التي تستهدف وتكتشف جينات مسببات الأمراض المتعددة في وقت واحد، مما يختصر من وقت الاختبار وتكلفته. تواصل سيجين في وضع معايير جديدة في MDx لتقديم ابتكارات جديدة ذات جدوى اقتصادية.

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