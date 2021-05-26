‫اتفاقية شراكة بين Quali وBEACON RED لتقديم حلول سيبرانية مبتكرة من أجل مجلس دول التعاون الخليجي

تكنولوجيا وحلول سيبرانية مبتكرة توفّرها هذه الاتفاقية من أجل الحكومات والقوات المسلّحة والبُنى التحتية الأساسية

أوستن، تكساس, 26 مايو 2021 /PRNewswire‏/ — Quali دخلت شركة Infrastructure Automation at Scale™‎ وشركة BEACON RED ، وهي إحدى شركات مجموعة EDGE Group Company المتخصصة في تقديم حلولٍ للتعامل مع تهديدات الأمن القومي المعقّدة، في شراكة من أجل تقديم حلول وخدمات أمنية سيبرانية للحكومات والقوات المسلحة ومشروعات البنية التحتية الأساسية في سِتٍّ من دول مجلس التعاون الخليجي. وبموجب هذه الشراكة، ستعمل شركة BEACON RED مع شركة Quali على توفير حلٍّ مشترك يساعد في إعداد سيناريوهات اختبار تشغيل بيني ونطاق سيبراني معقدة وذلك لصالح مجموعة من عملاء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأن هذا الحلّ أن يعزّز دعم الأمن السيبراني وعمليات الإطلاق ذات الأهمية القصوى وإدارة بيئات التشغيل المحمية.

وبالاستفادة من منصة البنية التحتية الآلية CloudShell من تصميم Quali والتي تشكّل جزءًا من هذا الحل، ستتمكّن BEACON RED من توفير حلول أمنية مُحسّنة تسمح للعملاء بالآتي:

إنشاء بيئات معقّدة ونسخها بشكل سريع والتي تتضمن مزيجًا من البُنى التحتية الافتراضية والواقعية، والتي تم إنشاؤها وفقًا لمعايير الامتثال والحوكمة الخاصة بالعميل

والتي تتضمن مزيجًا من البُنى التحتية الافتراضية والواقعية، والتي تم إنشاؤها وفقًا لمعايير الامتثال والحوكمة الخاصة بالعميل تصميم وإطلاق سيناريوهات قوية للنطاق السيبراني والتي يتم تسليمها وتطبيقها على أرض الواقع بموجب الطلب

والتي يتم تسليمها وتطبيقها على أرض الواقع بموجب الطلب إنشاء بيئات محمية تمتثل للمعايير والتحقق من فعالية الحلول الجديدة

وقال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة BEACON RED: “تلتزم BEACON RED وQuali بمساعدة عملاء دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق المرونة والتوسّع في ما يتعلّق بالموقف الأمني السيبراني”. “وبفضل الخبرة في مجال الأمن السيبراني والاستخبارات، تدرك BEACON RED تمامًا أن التهديدات المختلفة والمتنوّعة، وخاصةً تلك التي تواجه ما لدى الدول من بُنى تحتية فعلية وبُنى تكنولوجيا معلومات تحتية تؤدي مهامًا حسّاسة، تتطلّب حلولاً غير تقليدية”.

وتابع دي ألميدًا قائلاً: “من خلال دمج منصة CloudShell التابعة لـ Quali في هذا العرض الذي نقدّمه، أضحى ما كان يستغرق أيامًا أو أسابيع لتكوينه قابلاً للتنفيذ بكبسة زر واحدة”. “سنعمل معًا على تعزيز مهمتنا في حماية عملاء الأمن القومي لدينا من الهجمات الإلكترونية المعقدة والمدمرة بشكل متزايد. وسينصب تركيزنا على منع الهجمات الإلكترونية وتعطيلها ومقاومتها بما يزيد من قدرة عملائنا على الحفاظ على المرونة التشغيلية”.

وقال جون كليم، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Quali ومالك Cybersecurity Practice: “تؤمن كل من Quali وBEACON RED بضرورة توافر الاختيار في ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والمرونة في الخدمات التي يتم تقديمها بما يتيح للعميل اختيار البيئات المناسبة لاحتياجاته”. “تتوافق تقنياتنا جيدًا مع مهمة الأمن السيبراني المتمثّلة في توفير الخيارات الآمنة لعملائنا المشتركين، وتضمن قدرات حوكمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المدمجة لدى Quali تمكين العملاء من إدارة المخاطر عبر البيئات المختلفة. وستساعدنا هذه الاتفاقية على مواصلة نمونا الاستثنائي معًا”.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء الشرق الأوسط الآن من الوصول إلى منتجات Quali من خلال فريق التطبيق لدى شركة BEACON RED، مما يوفر عمليات إطلاق آمنة ومدعومة للبُنى التحتية لمواجهة التهديدات الحالية، مثل الهجمات الإلكترونية وظروف العمل عن بُعد التي تجعل البيئات أكثر عرضة لنقاط الضعف. وتعتمد BEACON RED أيضًا على مجموعة من أكثر خبراء الأمن السيبراني تميزًا في المنطقة، والذين يمكنهم إطلاق برنامج Quali وتطبيقه في ما يخص حالات استخدام النطاق السيبراني والتشغيل البيني.

ترقّبوا ما سوف نطرحه من أخبار جديدة ضمن فعالية ISS الشرق الأوسط وأفريقيا التي ستنعقد في دبي في الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2021.

حول Qualih

يقع مقر شركة Quali في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وهي التي توفّر المنصّة الرائدة لـ Infrastructure Automation at Scale™. ويعتمد المبتكرون وكبرى الشركات العالمية ضمن قائمة فوربس جلوبال 2000 على منصة CloudShell الحائزة على جوائز من تصميم Quali وذلك لتوفير حلول آلية ذاتية الخدمة بموجب الطلب تزيد من الإنتاجية الهندسية وتخفض تكاليف الحوسبة السحابية وتحقق أقصى استفادة من استخدام البنية التحتية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.quali. com ومتابعة شركة Quali على Twitter ‏(@QualiSystems) وLinkedIn (ht tps://www.linkedin.com/ company/qualisystems).

حول BEACON RED

تُعد شركة BEACON RED إحدى شركات مجموعة EDGE Group Company ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة متخصصة في الأنظمة الدفاعية والتي تتعامل مع تهديدات الأمن القومي المعقدة. هدفنا هو الابتكار والتخلّص من طرق التفكير التقليدية لمساعدة القادة في مجال الأمن القومي على تطوير الأفراد والعمليات والتقنيات التي تضمن الاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1421592/Quali_Logo.jpg