‫اتفاقية شراكة بين “ويجو” المنصة الرائدة للسفر والهيئة السعودية للسياحة لجذب السياح الدوليين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي, 12 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أبرمت “ويجو”، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ اتفاقية شراكة مع الهيئة السعودية للسياحة بهدف إلهام وجذب المسافرين من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الوجهات السياحية الفريدة بالمملكة العربية السعودية، للاستمتاع بالمواسم والفعاليات النوعية والعالمية والتجارب السياحية الرائعة بالإضافة إلى الترحاب وكرم الضيافة الذي يميز الشعب السعودي الأصيل.

وتعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول أماناً على مستوى العالم؛ ومن أوائل الدول التي بذلت جهوداً غير مسبوقة للحد من مخاطر وآثار فيروس كورونا المستجد، مع مجموعة من الاحترازات والمتابعة من المنظومة الصحية التي تضمن سلامة كافة أفراد المجتمع وضيوف المملكة من السياح، حيث تم تقديم أكثر من ٥٠ مليون جرعة لقاح، وتم تحصين ما يزيد عن ٦٠٪؜ من سكان المملكة.

وتقتصي الأنظمة السماح بدخول المملكة دون فترة حجر مؤسسي وذلك للمسافرين الذن تلقوا كامل جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة وهي تسع لقاحات على النحو التالي: “AstraZeneca و Covishield و SK Bioscience و Vaxzevria و Pfizer-BioNTech و Comirnaty Moderna و Spikevax و Johnson & Johnson“، كما يلزم إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية خلال ٧٢ ساعة قبل القدوم.

كما صرح مأمون حميدان رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في شركة “ويجو” قائلاً: “نعتز بشراكتنا مع الهيئة السعودية للسياحة ونسعى عبر هذا التعاون الوثيق من تعزيز نمو السياحة في المملكة كوجهة سياحية واعدة بمقومات لا مثيل لها في أي مكان حول العالم”، ويضيف الأستاذ مأمون: “منذ إعلان المملكة استئناف الرحلات الدولية إلى السعودية، ما زلنا نشهد تزايداً في الإقبال على عمليات البحث عن رحلات جوية وفنادق إلى مختلف الوجهات السياحية بالمملكة، حيث تم تسجيل أكثر من ٤ مليون عملية بحث عن رحلات طيران عبر منصتنا في أكتوبر ٢٠٢١”.

وكانت المملكة قد أطلقت عدداً من المواسم والفعاليات النوعية والعالمية، التي تزامنت مع جملة من الحملات الترويجية السياحية عبر عدة مسارات لإبراز الكنوز السياحية في السعودية، حيث تم إطلاق موسم الرياض في شهر أكتوبر من العام الجاري، وشمل أكثر من ١٣ منطقة و٧٥٠٠ فعالية نوعية، ومئات المطاعم والمقاهي العالمية، التي تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة، بالإضافة للعديد من الفعاليات النوعية في جميع مناطق المملكة.

نبذة عن “ويجو”

يضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويُعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة “ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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