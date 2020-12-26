‫اتحاد شركتي EDF Renewables و Jinko Power يصل إلى الإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم ويطلق بنائه في أبوظبي

شنغهاي، 26 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — نجح الاتحاد، الذي شكلته أي دي إف جروب (اليكتريسيتي دو فرانس – EDF Group) الفرعية الفرنسية، وفروعها EDF Renewables و Jinko Power HK ، التابعة لشركة Jinko Power Technology Co. Ltd ، وكلاهما شركتان رائدتان عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، في الوصول بنجاح إلى الإغلاق المالي لمشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهروضوئية (PV2 solar project) في الظفرة بقوة 2 جيجاوات في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد تم الانتهاء من هذه العملية مع شركة طاقة جروب (TAQA Group) وشركة مصدر (Masdar)، المساهمين في أبوظبي واللاعبين الرئيسيين في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تم تمويل هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالي 1 مليار دولار أمريكي من خلال تمويل المشروع مع بنك بي إن بي باريبا (BNP Paribas) كمدير للدفاتر جنبًا إلى جنب مع بنك الصين (Bank of China) وبنك كريدي أجريكول (Crédit Agricole) وبنك إتش إس بي سي (HSBC) وميتسوبيشي يو اف جيه المالية القابضة (MUFG) وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) وستاندرد تشارترد (Standard Chartered)، بصفتهم منظمين رئيسيين مفوضين.

ويسمح الانتهاء من هذا الإنجاز الرئيسي بالتعبئة في الموقع وبدء البناء. تقع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الظفرة، وستكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في جميع أنحاء العالم.

كما سيكون مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية (Al Dhafra PV2 solar project) أول محطة بهذا الحجم تستخدم تقنية الوحدات ثنائية الطور، حيث تلتقط الضوء على جانبي الوحدات الكهروضوئية وبالتالي تستفيد من انعكاس الضوء على الأرض من أجل إنتاج جيل أعلى. ويمتد المصنع على مساحة تزيد عن 20 كيلومترًا مربعًا من منطقة المناخ الصحراوي، مع أكثر من 4 ملايين وحدة كهروضوئية.

عند بدء التشغيل، سيوفر هذا المشروع الكهرباء المكافئة لتزويد أكثر من 160,000 منزل، وهو المستهدف في عام 2022.

ونظرًا لأن المشروع يخضع لنموذج منتج الطاقة المستقل (IPP)، تمتلك شركتي EDF Renewables و Jinko Power على التوالي 20٪ من الأسهم ، بينما تمتلك شركتي طاقة (TAQA) ومصدر (Masdar) النسبة المتبقية البالغة 60٪.

وقد وقع الشركاء الأربعة سابقًا اتفاقية شراء الطاقة لمدة 30 عامًا (PPA) في 23 يوليو 2020.

كما أعلن برونو بنساسون، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمجموعة اليكتريسيتي دو فرانس جروب للطاقة المتجددة والرئيس التنفيذي لشركة EDF Renewables، قائلًا: “يسلط مشروع الظفرة PV2 الضوء على التزام اليكتريسيتي دو فرانس الكامل بدعم الخطة الوطنية لتغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد تحقيق الإغلاق المالي مع شركائنا والمجتمع الاستثماري علامة فارقة في هذا المشروع. والآن، نحن مستعدون بالكامل لدعم بناء محطة الطاقة الشمسية بهدف الوصول إلى التشغيل التجاري في عام 2022. تساهم محطة الطاقة الشمسية المستقبلية بقوة 2 جيجاوات في تلبية استراتيجية CAP 2030 لمجموعة اليكتريسيتي دو فرانس جروب، والتي تهدف إلى مضاعفة قدرتها على الطاقة المتجددة المركبة في جميع أنحاء العالم من 28 إلى 50 جيجاوات شبكات بين عامي 2015 و 2030″.

وأضاف السيد تشارلز باي، رئيس شركة Jinko Power International Business، قائلًا: “يُعد الإغلاق المالي الناجح لمشروع الظفرة PV 2 مدعومًا ببرنامج المناقصات المنظم بشكل جيد وخطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي صممتها ونفذتها حكومة أبوظبي وسلطاتها التنظيمية. ومن خلال العمل عن كثب مع شركائنا ومجتمع التمويل، نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز الهام، بعد نجاحنا في الإغلاق المالي الحاصل على جائزة دولية لمشروع سويحان. كما نتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة في هذا المشروع لتحقيق التشغيل التجاري في عام 2022″.