‫ابتكارات مشروع Kavach لمستشفيات أبولو تم نشرها في مجلة NEJM Catalyst

– يُقدِّم التقرير رؤى حول كيفية تعامل أكبر نظام صحي خاص في الهند مع وباء كوفيد-19

حيدر آباد، الهند،26 فبراير 2021/PRNewswire/ — أعلنت مستشفيات أبولو، أكبر سلسلة رعاية صحية متكاملة في الهند في مارس 2020، عن حملتها لمشروع Kavach، وهي استراتيجية متعددة الجوانب تم نشرها من أجل الحد من وباء كوفيد-19 في الهند. ويشمل Kavach، الذي يُترجَم إلى “الدرع”، نهجًا شاملًا بزاوية 360 درجة.

تم تسليط الضوء على الابتكارات التي أطلقها مشروع Kavach في تقرير 24 فبراير 2021 في مجلة NEJM Catalyst. و NEJM Catalystهي مجلة أمريكية رائدة من مجموعة NEJM Group المرموقة، وتُركِّز على أحدث الابتكارات والأفكار الكبيرة والحلول العملية من أجل تحويل تقديم الرعاية الصحية.

يُلقي تعليق مشروع Kavach الضوء على الاستراتيجيات الفريدة التي تتبعها مستشفيات أبولو مثل تطبيق الكشف عن كوفيد-19 القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي شهد أكثر من 15 مليون عملية تنزيل وعمليات ترجمة بـ 6 لغات إقليمية، واستشارات عن بُعد قائمة على التطبيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاختبارات على عتبة الباب، وتوصيل الأدوية عبر طول البلاد وعرضها، وخدمات المراقبة عن بُعد في المنازل.

مؤلفو التعليق هم د. أنوبام سيبال ود. هاريبراساد ود. سانجيتا ريدي من مستشفيات أبولو، والبروفيسور مورالي دوريسوامي من كلية الطب بجامعة ديوك. الدكتور دوريسوامي هو أيضًا عضو مجلس إدارة في أبولو.

وأشارت الدكتورة سانجيتا ريدي، المدير العام المشترك لمستشفيات أبولو، “من أجل مواجهة التحديات التي فرضها وباء كوفيد-19، فقد تم تصميم نهج متكامل قام بنشر نظام أبولو البيئي بأكمله. وقد شكلت الركائز نشر المعلومات الدقيقة والاكتشاف المبكر والعزل والرعاية القائمة على التكنولوجيا في بيئات مختلفة مع العلاج المتقدم باستخدام أفضل البروتوكولات الطبية العالمية. ومن خلال المستشفيات المنتشرة في 16 ولاية، قدمنا الرعاية للمرضى بالامتثال التام للنصائح الصادرة عن حكومات الولايات المختلفة. وقد سمح نهج مبتكر بإطلاق أفكار مثل Project Stay-I والتي تعني (Stay Isolated) أو (ابق معزولًا) الذي يسمح للأفراد المصابين بالبقاء في الفنادق التي تُوفِّر أسرّة في المستشفيات. وتم توفير الرعاية باستخدام التطبيب عن بُعد. وقد خدمت المبادرة أكثر من 80000 ليلة، وطالت حياة أكثر من 5 مليون شخص خلال هذه الفترة”.

وأشار الدكتور هاريبراساد، رئيس مجموعة مستشفيات أبولو، إلى أن: “مشروع Kavach الخاص بأبولو قد حقق نتائج مثالية فيما يتعلق بمكافحة وباء كوفيد-19 بمعدل نجاح هائل. وسواء كان الأمر يتعلق بتخصيص 2250 سريرًا من أجل رعاية مرضى كوفيد حصرًا، أو إنشاء أكثر من 30 عيادة حُمى، فقد كنا دائمًا نقود من الأمام. وقد تم تجميع خبرتنا في التعامل مع وإدارة مرضى كوفيد ونشرها في دليل إرشادي شامل مدفوع بإجراءات التشغيل القياسية يُسمى ‘الكتاب الأحمر’ من أجل مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية الأخرى على التعلم من خبراتنا السريرية”.

وعلق الدكتور أنوبام سيبال، المدير الطبي لمجموعة مستشفيات أبولو، قائلاً: “إن النهج متعدد التخصصات المتمثل في جلب الخبراء من جميع أنحاء المجموعة على منصة افتراضية قد زودنا بالقدرة على إنشاء إرشادات سريرية يتم تعديلها بانتظام، مع ظهور الأدلة. وتم تغيير الإرشادات 34 مرة، بما في ذلك مرتين في الأسبوع عندما تم نشر بيانات حول فائدة المنشطات. وقد سمحت المشاركة النشطة في التجارب السريرية متعددة الجنسيات للمرضى بالوصول إلى خيارات علاجية جديدة”.

وأضاف د.مورالي دوريسوامي، أستاذ الطب النفسي والطب، في كلية الطب بجامعة ديوك، بالولايات المتحدة، “لقد حظي تعامل الهند مع كوفيد-19 بالإشادة على مستوى العالم. وقد استخدمت الهند نهجًا في إقامة تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص. وقد أظهر مشروع Kavach كيف قام أكبر مزود رعاية صحية خاص هندي بتوسيع نطاق استجابته وتقديم العديد من الأفكار والحلول المبتكرة التي يمكن تنفيذها عبر مناطق جغرافية متنوعة”.

التقرير الكامل بعنوان، “ مستشفيات أبولو ومشروع Kavach: “ رؤى مُستلهَمة من كيفية تعامل أكبر نظام صحي خاص في الهند مع وباء كوفيد-19 “، يمكن الوصول إليه من خلال الرابط الموجود بداخل الرابط أدناه: https://catalyst.nejm. org/doi/full/10.1056/CAT.20. 0677

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