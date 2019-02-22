‫”إيكونوميست إيفينتس” تنظم مؤتمر “الحرب على السرطان الشرق الأوسط 2019” لاستكشاف الابتكارات الخاصة برعاية مرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 23فبراير2019: تستضيف “إيكونوميست إيفينتس” مؤتمر “الحرب على السرطان الشرق الأوسط” يوم 12 مارس 2019 في فندق “ريكسوس، جميرا بيتش ريزيدنس” الكائن بمنطقة الممشى في دبي. ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث الابتكارات وسبل الوصول إلى خدمات الرعاية لمرضى السرطان في الشرق الأوسط، والوقوف على القضايا الإقليمية التي تعرقل جهود التقدم، والنظر في معالجتها.

ومن المتوقع أن تتضاعف معدلات الإصابة بالسرطان في أنحاء الشرق الأوسط بين 2012 و 2030 وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، وهي أعلى زيادة نسبية في أي منطقة على مستوى العالم. ويُعزى هذا الارتفاع إلى مزيج من النمو السكاني السريع، والعوامل البيئية، وخيارات نمط الحياة، وزيادة معدلات الكشف عن المرض، إلا أنه مدفوع أكثر بمحدودية الوصول إلى العلاج والرعاية عالية الجودة.

ويوفر الحدث فرصة لصانعي السياسات، وقادة الصناعات، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات التأمين، والأطباء المتخصصين في الأورام، والمفكرين البارزين، للبحث في كيفية تصميم مسار رعاية لمرضى السرطان، وطرق التمويل والتنفيذ عبر كافة أرجاء الشرق الأوسط.

وتشمل قائمة المتحدثين في المؤتمر صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد، رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC)؛ والدكتور يونس محمد أمين كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية (DHA)؛ والدكتور عمر النمري، رئيس قسم الوقاية ومكافحة السرطانفي وزارة الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ والدكتور عاصم منصور، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان؛ والدكتور آزاد موبن، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والمدير العام لمجموعة “أستر دي أم للرعاية الصحية”؛ ووحيد الخروصي، رئيس الجمعية العُمانية للسرطان.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد، رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC): “من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين المقبلين، أسرع زيادة في الأعباء والنفقات غير المباشرة لمرض السرطان على مستوى العالم. ونحن بحاجة ماسّة إلى توحيد الجهود لإحداث تغيير. وبصفتي رئيسة للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، أتطلع قدماً لتسليط الضوء على أهمية المجتمع ككل، والحكومة في الانتقال بمحاربة السرطان إلى المستوى التالي”.

من جانبه، قال الدكتور آزاد موبن، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والمدير العام لمجموعة “أستر دي إم للرعاية الصحية”: “إن الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة وفي المتناول يعتبر أمراً مهماًطوال فترة العلاج من السرطان. وبما أن معظم علاجات السرطان مكلفة للغاية، من الضروري توفير رعاية مجانية أو مدعومة. وعندما ننظر إليها بشكل كلي، فإن الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار مناسبة هو الجزء الجوهري في المعركة ضد السرطان، بدءاً من مرحلة الفحص المبكر، ومروراً بالعلاجوحتى فترة الرعاية أثناء النقاهة”.

ويحظى مؤتمر “الحرب على السرطان الشرق الأوسط 2019” بدعم من مستشفى “سانت جود لأبحاث الأطفال”. وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية التي تصدرها كل عام، من المتوقع تشخيص قرابة 300,000 طفل وشاب في مرحلة المراهقة بمرض السرطان. ويعيش حوالي 8 من أصل 10 من هؤلاء الأطفال في بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط، حيث تقدّر معدلات الشفاء على الأغلب بنحو 20 في المائة فقط.

وقال الطبيب جيمس آر. داونينغ، الرئيس والرئيس التنفيذي لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال: “إن الطريقة الوحيدة أمامنا لمحاربة ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان في جميع أنحاء العالم هي من خلال التعاون. ولمقدمي الرعاية الصحية، والعلماء، ومناصري المرضى، والمبتكرين، وقادة الحكومات دورٌ حيوي في تحسين كيفية تعزيز الوقاية من السرطان، وكشفهوعلاجه على الصعيد العالمي. ويسر فريق العمل لدينا المشاركة في هذا الحدث، حيث نعمل على توسيع شراكاتنا وتعزيز تعاوننا من خلال مبادرة جديدة بملايين الدولارات تسمّى “سانت جود جلوبال”، إذ تسعى للربط بين مقدمي الخدمات الصحية وغيرهم دولياً ليوم واحد يضمن لجميع الأطفال المصابين بالسرطان الحصول على رعاية جيدة بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه”.

هذا الحدث معتمد من قبل برنامج شهادة التطوير المهني المستمر (CPD)، ومؤهل لمنح 5.5 نقطة ضمن البرنامج نفسه.

وتضم قائمة الشركات الداعمة للحدث كلاً من: الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC)، وغرفة التجارة الأميركية أبوظبي، ومجموعة الأعمال البريطانية في دبي والإمارات الشمالية، والجمعية الأوروبية لأبحاث السرطان، ووحدة “إيكونوميست إنتيليجنس” للرعاية الصحية.

إن فعالية “الحرب على السرطان الشرق الأوسط 2019” متاحة لوسائل الإعلام. لمزيد من المعلومات حول الحدث، أو للتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://events.economist.com/events-conferences/emea/war-on-cancer-me#venue

نبذة عن “إيكونوميست إيفينتس”

تعد الجهة المنظمة للقمة “إيكونوميست إيفينتس” جزءاً من مؤسسة الإيكونوميست، وقد استضافت أكثر من 80 فعالية سنوياً فيما يزيد عن 30 دولة، وذلك حول مواضيع متنوعة تجمع قادة الفكر من شتى أنحاء العالم لمناقشة طيف من القضايا والمسائل الاستراتيجية التي تتعلق بقطاعات الأعمال.

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