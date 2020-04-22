‫إيكولوج انترناشيونال تعلن عن تدشين حل إيكو كير لمساعدة القطاعين العام والخاص في التعافي الاقتصادي التدريجي في أعقاب جائحة فيروس كورونا COVID-19

– يعد الفحص والتشخيص السريع (RSD)، والتعقيم الذكي بالإضافة إلى العزل والرعاية (RCP) بمثابة الركائز الرئيسية للخدمات.

– تستهدف الخدمات تقليل العبء على أنظمة الرعاية الصحية، وتوفير قدرات طبية نظيفة ودعم جهود القطاعين العام والخاص في سبيل استئناف النشاط الاقتصادي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أبريل / نيسان، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت إيكولوج إنترناشيونال “ECOLOG International“، المزود العالمي الرائد في الخدمات المتكاملة، والتقنيات، والحلول البيئية، وخدمات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات الهندسية والإنشاءات، عن تدشين حل إيكو كير “Eco-Care Solution” لمساعدة القطاعين العام والخاص في التعافي الاقتصادي التدريجي في أعقاب جائحة فيروس كورونا COVID-19.

يتضمن الحل 3 ركائز رئيسية:

(1) الفحص والتشخيص السريع (إيكولوج – RSD): نظام شامل يستفيد من أسطول من محطات الاختبار السريعة في الأماكن الرئيسية وشبكة من المختبرات المتصلة لإجراء اختبارات تشخيصية تكميلية.

(2) حل التعقيم الذكي: يتضمن تعقيم الملابس قبل الدخول وتعقيم المنشأة.

(3) ساحة الرعاية السريعة TM “Rapid Care Park™“: الحل المتكامل الذي يوفر خدمات متكاملة تتضمن التهوية المرنة ووحدة الرعاية المركزية لتقليل العبء على نظام الرعاية الصحية بينما تواجه الدول التحديات وتسمح للمستشفيات والعيادات بتحديد “السعة النظيفة” للعمليات الأساسية.

تخطط الشركة – بالتنسيق مع السلطات المعنية – تنفيذ حل إيكو كير سريعًا وعلى نطاق واسع بينما تتجاوب مع الخطط المقبلة في العديد من الدول لإعادة استئناف النشاط الاقتصادي تدريجيًا. كذلك فمن خلال الحوار مع القطاع الصناعي للمساعدة في زيادة الإنتاجية والقدرات بحذر وبدرجة عالية من العناية والسلامة.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، صرح علي فيزفاي “Ali Vezvaei“، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكولوج انترناشيونال، قائلاً: “تجبر جائحة فيروس كورونا COVID-19 – الأزمة الصحية الفارقة في الوقت الراهن – الدول على التضحية بسبل العيش والرخاء الاقتصادي لحماية الأرواح. وفي أثناء هذه الأوقات العصيبة، نواصل في إيكولوج العمل مع مهمة واحدة: مساعدة القطاعين العام والخاص وخدمة المجتمع. وفي هذا الصدد نستعين بالعلم، ونستفيد من جميع أصولنا وخبراتنا والعمل الوثيق مع شركائنا”.

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