‫إيطاليا: بحث موضوعات بيئية في المنطقة الأورومتوسطية وشمال إفريقيا خلال الأسبوع البيئي الرقمي المزدوج لمعرض إيكوموندو أند كي إنيرجي عبر الإنترنت من 3 إلى 15 نوفمبر

en.ecomondo.com en.keyenergy.it

ريميني، إيطاليا, 30 أكتوبر / تشرين أول 2020 ريميني، إيطاليا، /PRNewswire/ — بات أكبر معرض رقمي للعالم الأخضر، إيكوموندو آند كي إنيرجي Ecomondo and Key Energy، الذي تنظمه Italian Exhibition Group (IEG)، المجموعة الرائدة في أوروبا في الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة، جاهزًا للانطلاق، حيث سيكون، بنسخته للعام 2020، نقطة التقاء افتراضية لسلاسل التوريد والمجتمعات الأكثر أهمية. وسيضم المعرض كتالوغا استثنائيا للمنتجات المبتكرة وبرنامجا من الدرجة الأولى يشمل المؤتمرات وورش العمل والفعاليات الحصرية للجمهور الإيطالي والعالمي، عبر الإنترنت من 3 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، لأسبوع أخضر مزدوجا رقميا حقيقيا من شأنه أن يعزز التواصل والتجارة بين الشركات والمشترين. سيكون المحتوى متوفرا باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى الترجمة الفورية، عن طريق البث المباشر أثناء جلسات المعرض وخلال الأيام اللاحقة على en.ecomondo.com وعلى en. keyenergy.it.

سيتم إثراء محتوى المنصة الرقمية بشكل أكبر يومًا بعد يوم من خلال مداخلات من كبار الخبراء في القطاع وبدعم من اللجان العلمية رفيعة المستوى برئاسة البروفيسور فابيو فافا (إيكوموندو)، وهو أيضًا ممثل إيطاليا في مجموعة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والتقنيات المتقاربة (باريس) والمهندس جياني سيلفستريني (كي إنيرجي)، وكلاهما يتمتعان بمؤهلات عالية في تخصصاتهما في إيطاليا وخارجها.

يوم الثلاثاء، الموافق 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ستُسلط الأضواء على مؤتمر المنارة بعنوان مبادرة بلوميد التجريبية: الذي سيضم المفوضية الأوروبية، ومجلس البحوث الوطني وجمعية بلاستيكس يوروب، وهي الاتحاد الأوروبي لمصنعي البلاستيك، لمناقشة مخاطر التلوث بالمواد البلاستيكية في حوض البحر الأبيض المتوسط. وستتبع ذلك جلسة عامة دولية حول الصفقة الخضراء للمسؤولين عن الاقتصاد الأخضر لإجراء مناقشة شاملة بين ممثلي المؤسسات والشركات العالمية والمحلية.

ستقدم أفضل الممارسات للنمو الأخضر والاقتصاد الدائري لشركات منطقة البحر الأبيض المتوسط الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي ينظمها مجتمع التنمية الخضراء، سبعة مشاريع ممولة من قبل برنامج إنتريغ ميد وبرنامج لايف 2021-2027 الذي يمول الصفقة الخضراء الأوروبية، وستركز على مجالات التدخل والبرامج المدعومة في السنوات السبع المقبلة لتسهيل التحول نحو اقتصاد دائري مستدام.

ومن بين المواضيع الأخرى التي ستكون قيد المناقشة التدابير الواردة في خطة المفوضية الأوروبية الجديدة، خطة عمل الاقتصاد الدائري الجديد (CEAP 2.0)، بينما في مجال إدارة دورة المياه في ما يتعلق بإمدادات المياه في حوض البحر الأبيض المتوسط، مشروع اليوم الأول FIT4REUSE لإعادة استخدام المياه، وستدير المشروع جامعة بولونيا – ألما ماتر ستوديوروم.

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/723307/Italian_ Exhibition_Group_Logo.jpg

جهات الاتصال بالمكتب الصحفي لمجموعة المعارض الإيطالية:

مدير المكتب الصحفي:

ماركو فورسيليني

marco.forcellini@iegexpo.it

منسق المكتب الصحفي الدولي:

سيلفيا جورجي (Silvia Giorgi)

silvia.giorgi@iegexpo.it

‎+39-(0)541-744814