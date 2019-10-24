‫إيطاليا: الأعمال التجارية الصديقة للبيئة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في معرض إيكوموندو

ريميني، إيطاليا، 24 أكتوبر 2019 /PRNewswire/– بدأ العد التنازلي لفعاليات معرض يكوموندو 2019، وهو أهم معرض الاقتصاد المدوَّر والصديق للبيئة في منطقة اليورو المتوسطية، ويقام بالتزامن مع معرض Key Energy، وهو معرض للطاقة المتجددة. أكثر من 500 مشترٍ في طريقهم إلى إيطاليا لحضور معرض إيكوموندو وهم من المسجلين على المنصة لتحديد مواعيد لشركاتهم على جداول أعمالهم حيث ازداد صافي عدد الحضور القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية والشمالية ومنطقة البلقان وآسيا وأمريكا الشمالية واستراليا وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن حضور من تركيا والهند وباكستان ومنطقة جنوب شرق آسيا والصين.



وقد نظمت Italian Exhibition Group (IGE) معرض إيكوموندو في إيطاليا بمركز ريميني للمعارض من الخامس إلى الثامن من نوفمبر لعام 2019، ومن ثمَّ صار إيكوموندو النقطة المرجعية للأسواق العالمية. ويعد البرنامج بإقامة مجموعة غير عادية من الفعاليات العالمية التي ستلقي الضوء على الاحتياجات التجارية والفرص السانحة في أسواق العالم الرئيسة التي يحتذى بها.

وسوف تُقام فعاليات الندوة التجارية الإيطالية المصرية للمرة الأولى خلال معرض إيكوموندو بعنوان “المياه والطاقة والنفايات والقدرة على التنقل” والتي نظمتها لجنة إيكوموندو الفنية العلمية بالتعاون مع السفارة الإيطالية في القاهرةوالغرفة التجارية الإيطالية في مصر. كما تقرر تنظيم فعالية هامة في اليوم الافتتاحي للمعرض – الذي يأتي في أعقاب الفعالية السابقة التي شهدت الاجتماع الإيطالي المصري المقام في القاهرة العام الماض – بمشاركة المستشار تامر مصطفى، مدير مكتب وزير البيئة ووفد مصري من المتحدثين الرسميين. وسوف تلقي هذه الندوة الضوء على استثمارات الحكومة المصرية خلال السنوات الخمس القادمة في مجال البنية التحتية البيئية والطاقات المتجددة وإدارة النفايات الصناعية والعضوية لأغراض تتعلق بالزراعة والغذاء وفي مجال المياه والنقل والقدرة على التنقل. ويفتتح أعمال الندوة كلاً من البروفيسور فابيو فافا، رئيس لجنة إيكوموندو العلمية والسفير إنريكو جرانارا، نائب المدير العام لقسم الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما ينضم 85 تاجر من تونس وبالتحديد من الجمعية التونسية للإرشاد والتوجيه الجغرافي الرقمي (Actogen)، فضلاً عن خبراء من شمال أفريقيا، إلى خبراء آخرين من المملكة العربية السعودية ولبنان وبنين والسنغال وساحل العاج وغينيا والمملكة المغربية وتوجو وفلسطين وليبيا لحضور فعاليات المعرض. كما يحضر الفعالية خبراء وجمعيات من عدد كبير من البلديات التي تلتزم بشبكة المدن المستدامة.

إضافة إلى ذلك، يزور قسم المياه العالمي من معرض إيكوموندو وفد يتألف من 30 مدير تقريبًا يعملون لدى شركات كبرى لنظم توريد المياه والبنية التحتية تزاول أعمالها في المنطقة الاقتصادية التي تتألف من دلتا نهر يانجتزي في الصين. كما وردت 34 اتفاقية أُبرمت مع جمعيات دولية تزاول أنشطتها في بلدان واقعة على البحر المتوسط. ومن المقرر حضور غيرهم من الخبراء والجمعيات العاملة في فنلنداوتشيلي والبرازيل ورومانيا وبولندا.

لقد أصبح المعرض، بفضل الإسهامات القيمة التي تقدمها وكالة التجارة الإيطالية (ITA) والدعم المقدم من وزارة البيئة ومنطقة إيميليا رومجنا حدثًا بارزًا على صعيد الأعمال التجارية الدولية الداعمة للتقنيات الصديقة للبيئة ولأصحاب المصلحة الرئيسيين والجمعيات والشركات الدولية الكبرى.

https://en.ecomondo.com

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/1016267/Ecomondo_Logo.jpg

جهات الاتصال الإعلامية لمجموعة “Italian Exhibition Group”:

مدير المكتب الإعلامي:

ماركو فورسلليني، بريد إلكتروني:

marco.forcellini@iegexpo.it

منسق المكتب الإعلامي الدولي:

سيلفا جيورجي، بريد إلكتروني:

silvia.giorgi@iegexpo.it

هاتف رقم: 0039-0541-744814











