‫إيربا مانهايم تستعد لتغيير الموازين من خلال أتمتة الأنشطة المختبرية بالكامل في معرض مدلاب الشرق الأوسط 2020

10منتجات جديدة بمعرض مدلاب الشرق الأوسط تؤكد على مكانة إيربا كمزود متكامل.

لندن، 3 فبراير 2020 PRNewswire/—

عززت إيربا مانهايم “ Erba Mannheim ” من محفظة حلولها الفعالة وزهيدة التكلفة مع دفعة من منتجاتها الجديدة وعرض الجيل التالي من نظام نيكسوس “NEXUS” لأتمتة الأنشطة المختبرية بالكامل.

وسيقدم نظام نيكسوس لأتمتة الأنشطة المختبرية حلولاً فعالة ونموذجية باستخدام تقنيات الأشعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي. ويستخدم جهاز تحليل المقايسة المناعية نيكسوس آي إيه “NEXUS IA” تقنية CLIA وألواحًا شاملة لتقديم حل موثوق وزهيد التكلفة، بينما يستخدم جهاز تحليل أمراض الدم نيكسوس إتش إنفينيتي “Nexus H Infinity Hematology” الرؤية الحاسوبية في سبيل توفير “الرؤية” الفعلية للعينة وإتاحة تشخيص متقدم من خلال عد، وصبغ، وتصوير، وتحليل 1000 خلية خلال أقل من دقيقة.

منتجات جديدة

· الكيمياء السريرية: جهاز EC 90 جديد لتحليل الإلكترولايت مع الجيل الجديد من الأغشية السميكة، وأقطاب كهربية لا تحتاج للصيانة في غلاف حساس متكامل.

· مرض السكري: جهاز تحليل سطح المكتب المؤتمت HB715 الجديدالذي يقيس الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (HbA1c, HbA1ab, HbA1c, HbF, HbA0, HbA2/E/D, HbS, HbC) والذي صمم لسهولة الاستخدام والتشغيل منخفض التكلفة.

· المقايسة المناعية: جهاز تحليل إيلان 30 إس “ELAN 30s” الجديد والاختبارات السريعة الجديدة – عبارة عن معالج ELISA بشريحة مكروية مدمج ومؤتمت بالكامل يؤدي 6 اختبارات مختلفة في الوقت ذاته، واختبارات الملاريا وحمى الدنك السريعة مع نظام رصد اللون المزدوج الفريد.

· أمراض الدم: جهاز ESL 30 الجديد – حل اختبار سرعة ترسب الدم مؤتمت بالكامل يحسن من جودة النتائج، والسلامة المختبرية والفعالية في المختبرات متوسطة الحجم وبسعر زهيد.

· برمجيات نظام إدارة المعلومات المختبرية: حل شامل للبرمجيات الوسيطة لتكامل النتائج من أجهزة القياس التابعة لشركة إيربا وغير التابعة لها.

وبالإضافة إلى المنتجات الجديدة، ستصدر نسخًا محدثة من أجهزة تحليل الكيمياء السريرية إكس إل 200 وإكس إل 640+.

وبهذه المناسبة، أشار رومان فورنيالز “Romain Fournials“، المدير التجاري، قائلاً: “في معرض مدلاب الشرق الأوسط، نواصل التأكيد على التزامنا كي نصير لاعبًا رائدًا في سوق أنابيب المختبر. ومع نيكسوس نقدم نظامًا مبدئيًا فريدًا لأتمتة الأنشطة المختبرية بالكامل، مما يتيح للمختبرات أداء أعمالها بأتمتة عالية على نطاق واسع. كذلك، من خلال تعزيز محفظة منتجاتنا الخاصة بالمختبرات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنمية قاعدة عملائنا العالميين، سنكون في وضع جيد يسمح لنا تحقيق طموحنا”.

يمكنك زيارة جناح إيربا مانهايم بالجناح رقم Z4.B10، جناح رقم 4 بمعرض مدلاب الشرق الأوسط خلال الفترة من 3-6 فبراير / شباط 2020.

نبذة عن إيربا مانهايم

تعد إيربا مانهايم بمثابة شركة عالمية تركز على تقديم حلول الرعاية الصحية المبتكرة والمستدامة وزهيدة التكلفة. وتنتج الشركة وتوفر منتجات التشخيص السريري في أكثر من 100 دولة، وتستفيد الشركة بمزيج من أحدث الأبحاث والتطوير الأوروبية مع تصنيع فعال منخفض التكلفة في سبيل تقديم أحدث التقنيات المبتكرة، والوصول إلى المختبرات في جميع إعدادات الموارد.