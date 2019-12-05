‫إن Adjust تجعل إدارة الحملات الإعلانية بسيطة؛ وتكافح الاحتيال في عالمٍ يشهد تزايد ملحوظ للإنفاق على الإعلانات عبر الأجهزة المحمولة في عام 2019

سان فرانسيسكو / برلين / ، 5 ديسمبر 2019 – بالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى أن استخدام الأجهزة المحمولة سيمثل 50% من استخدام الإنترنت والإنفاق على مستوى العالمبحلول 2021، لجأتشركة Adjust – التي تحتل مكانة الريادة في القياس المعتمد على البيانات المستمدة من الأجهزة المحمولة، ومنع الاحتيال وتوفير الأمان الإلكتروني – إلى إيجاد إمكانيات في عام 2019 تتيح تبسيط التسويق ومكافحة الاحتيال، لمساعدة المعلنين الذين يقدمون إعلاناتهم عبر الأجهزة المحمولة في حماية ميزانياتهم وتحقيق أقصى عائد للاستثمار.

النمو المستدام والتوسع العالمي

شهدت شركة Adjust نموًا مستدامًا في عام 2019. وبفضل ما تحققه الشركة من أرباح منذ عام 2015استطاعت الشركة جمع تمويل تصل قيمته إلى 230 مليون دولار أمريكي — ويمثل ذلك أكبر مراحل التمويل في أوربا لهذا العام — لتوفير الموارد اللازمة لتوسع نشاط الشركة في جنوب شرق آسيا، واليابان والشرق الأوسط. ويشمل ذلك في الآونة الأخيرة افتتاح مكتب في مدينة بنغالور.

وستستخدم أيضًا شركة Adjust رأس المال لتطوير مجموعة منتجاتها، سعيًا لتحقيق هدفها الرئيسي وهو توفير نظام أساسي للمسوقين يلبي كافة احتياجاتهم.

وصرح “كريستين هينشل”، أحد المؤسسين للشركة والمدير التنفيذي بها، قائلاً“يتزايد اتباع أصحاب العلامات التجارية لاستراتيجية تتمركز حول الأجهزة المحمولة — تحددها البيانات، ويتم تنفيذها عن طريق التطبيقات ويتم تفعيلها من خلال العديد من نقاط التواصل“واستطرد قائلاً“إنها ديناميكيات شيقة نديرها بينما نسعى لتحقيق طموحاتنا المنشودة في أن نصبح القوة الدافعة النموذجية للنمو“.

في عام 2019، حققت شركة Adjust تقدمًا مهمًا في مساعيها لجعل التسويق أكثر بساطة ومهارة وتوفير المزيد من الأمان به، بما في ذلك:

الحد من مراحل العمل المتكررة من خلال الاعتماد على الإجراءات الآلية : وفي إطار اتخاذ شركة Adjust خطوةً للأمام في سبيل تحقيق استراتيجيتها التي تهدف إلى تبسيط إدارة الحملات الإعلانية متعددة القنوات أكملت الشركة نشاطها الرامي إلى حصولها على النظام الأساسي الخاص بتجميع البياناتio.

وفي إطار اتخاذ شركة Adjust خطوةً للأمام في سبيل تحقيق استراتيجيتها التي تهدف إلى تبسيط إدارة الحملات الإعلانية متعددة القنوات أكملت الشركة نشاطها الرامي إلى حصولها على النظام الأساسي الخاص بتجميع البياناتio. اتخاذ الإجراء اللازم لمجابهة هجمات الروبوت : إن الروبوت يتم برمجته لتنفيذ أحداث داخل التطبيقات، ونظرًا لمحاكاتها للسلوك البشري، فإن هذا النوع من الاحتيال يصبح أحد أصعب التهديدات التي يجب مكافحتها. وفي شهر يناير، استحوذت شركة Adjust على الشركة الناشئة الحاصلة على الجوائز في مجال الأمن الإلكترونيUnbotifyوالتي تستخدم تقنية تعلم الآلة لاكتشاف الروبوت في الوقت الفعلي.

إن الروبوت يتم برمجته لتنفيذ أحداث داخل التطبيقات، ونظرًا لمحاكاتها للسلوك البشري، فإن هذا النوع من الاحتيال يصبح أحد أصعب التهديدات التي يجب مكافحتها. وفي شهر يناير، استحوذت شركة Adjust على الشركة الناشئة الحاصلة على الجوائز في مجال الأمن الإلكترونيUnbotifyوالتي تستخدم تقنية تعلم الآلة لاكتشاف الروبوت في الوقت الفعلي. تدعيم الاستثمار في اليابان:وتحتل اليابان في جميع الأحوال مكانةً باعتبارها إحدى أكبر جهات الإنفاق في الاقتصاد المتعلق بالتطبيقات، وبما يمثل 26% من عائدات APAC فيما يتعلق بالأجهزة المحمولةفي عام وأقامت شركة Adjust استثمارها في اليابان عن طريق تشكيل مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين تضم هيئات تسويق في اليابان CyberZوAdways في عام 2019، واستطاعت الحصول على الأدوات الخاصة بهم وهي على التوالي: Force Operation X (F.O.X) وPartyTrack.

وقد رفعت الشركة أيضًا عدد العاملين بها ليصبح 400 موظف على مستوى العالم، وذلك بتعيين 170 موظفًا في العام الأخير. وبالإضافة لذلك، وتتبعت شركة 12000Adjust تطبيق جديد، بما يشمل Fandango، وTomTom، وVoi، وStandard Chartered، وWeight Watchers.

يظل الاحتيال الإعلاني تهديدًا دائم التواجد في مجال الأجهزة المحمولة

ومما يعوق النمو في مجال الأجهزة المحمولة التهديد المتعلق بالاحتيال الإعلاني الدائم التواجد. وقد تم تحديد المبلغ الذي يتم الحصول عليه بالاحتيال بما يقدر بـ 42 مليار دولار أمريكي من أموال الإعلانات في عام 2019، وصار التعامل مع هذه المشكلة من أهم أولويات شركة Adjust منذ أن طرحت في الأسواق أول أدوات لها لمنع الاحتيال على الأجهزة المحمولة في عام 2016.

وشهد هذا العام رفض الشركة العالمية للتكنولوجيا لعدد من عمليات تثبيت تطبيقات احتيالية يقرب من 200 مليون عملية تثبيت، وبالتالي وفرت لعملائها مبلغًا يبلغ في مجمله 450 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بالإنفاق على الإعلانات وأتاحت لهم إعادة استثمارها في القنوات التي تحقق قيمة حقيقية. وباستمرار شركة Adjust في مواءمة منتجها بما يكافح أحدث أنواع الاحتيال الإعلاني على الأجهزة المحمولة، فإنها تساعد المسوقين في الحفاظ على تنظيف بياناتهم.

وصرح “بول هـ. مولر” – أحد المؤسسين للشركة والمدير التنفيذي لشؤون التكنولوجيا بشركة Adjust – قائلاً “إن منع الاحتيال تحدي خطير تتزايد أهميته فيما يتعلق بـ 30000 تطبيق تتركز عليه جهودنا في مختلف أنحاء العالم“. واستطرد قائلاً ومع حلول عام 2020، تظل مهمتنا كما هي: المساعدة في الحفاظ على النزاهة والانفتاح في البيئة المحيطة من خلال التثقيف والتعاون“.

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معلومات حول Adjust

إن شركة Adjust تحتل مكانة الريادة في القياس المعتمد على البيانات المستمدة من الأجهزة المحمولة، ومنع الاحتيال وتوفير الأمان الإلكتروني. وقد بدأت بممارسة نشاط يرتبط بأهم مجالات الاقتصاد القائم على الأجهزة المحمولة وتطورت بفضل شغفها بالتكنولوجيا، وتمتلك هذه الشركة التي تزاول نشاطها على المستوى العالمي بالاعتماد على برمجيات 15SaaS مقرًا حول العالم.

وبفضل مساعي شركة Adjust لجعل التسويق أكثر بساطة ومهارة مع توفير المزيد من الأمان به، فإن الشركة تتيح للمسوقين الذين تعتمد أنشطتهم على البيانات الإمكانيات اللازمة لهم لإنشاء التطبيقات الأكثر نجاحًا في العالم. إن شركة Adjust شريكًا في التسويق بكل ما لديها من أنظمة أساسية مهمة. وإن إجمالي عدد التطبيقات التي تم استخدام الحلول المقدمة من شركة Adjust بها لدى أصحاب العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم بما في ذلك NBC Universal، وProcter & Gamble، وRocket Internet، وTencent Games يزيد عن 30000 تطبيق، وذلك لحماية ميزانيات أصحاب تلك العلامات التجارية وتحسين أدائهم.

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معلومات الاتصال

جوشوا جراندي (Joshua Grandy)

مدير قسم العلاقات العامة والاتصالات (مكتب الولايات المتحدة)

البريد الإلكتروني:​pr@adjust.com

رقم الهاتف: ‎+1 484 683 5929