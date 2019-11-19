‫إنشاء موقع الويب الإلكتروني سريع وسهل للغاية مع شركة Appy Pie

المنامة, البحرين، 19 تشرين الثاي/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / —

تقدم شركة Appy Pieخدمة انشاء موقع الويب منذ زمان. إنشاء موقع الويب سهل وسريع للغاية يمكنك إنشاؤه وتخصيصه بدون اللغات البرمجية وخيار اضافة الميزات المميزة لتصل هدفك

تقدم الشركة المميزات للجيل الراهنة كوصول في نقرة واحدة، خيار التعديل بدون الإنترنت، التحديث في وقت لاحق وسلامة البيانات المشفرة وغيرها. إنشاء الموقع الويب السريع كئ لا يتوقف المستخدمون من العمل. طريقة انشاء التطبيق مع شركة ِAppy Pie سهل ويستخدم أقل من البيانات ومحب للمستخدمين.

من المعروف أن تصميم المواقع الإلكترونية يعتبر أمرًا معقدًا ومكلفًا في الوقت والجهد والمال، حيث يتطلب إتقان الكثير من مهارات البرمجة والتصميم وهذا ليس بالأمر السهل، لذلك يكمن الحل في منصات إنشاء المواقع الإلكترونية التي تعتبر الحل الأمثل لكل من الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة لإنشاء موقع خاص بهم دون الحاجة إلى التعامل مع الشركات البرمجية أو مطوّري الويب ودفع مبالغ باهظة مقابل إنشاء موقع إلكتروني جديد. تقدم منصات إنشاء المواقع الإلكترونية التي تعتبر الحل الأمثل لكل من الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة لإنشاء موقع خاص بهم دون الحاجة إلى التعامل مع الشركات البرمجية أو مطوّري الويب ودفع مبالغ باهظة مقابل إنشاء موقع إلكتروني جديد.

منصة إنشاء موقع الويب حل كبير لتصميم موقع الويب وتجعل التكنولوجية متاحة وتقدم شركة ِAppy Pie خدمة انشاء تطبيقات الجوال لنظام اندرويد وابل وخدمة برمجيات التشغيل الأتوماتيكي تسمى ب Appy Pie Connect ومنصة تنزيل التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد و آي أو إس تسمى ب PWA Store (تطبيقات الويب التقدمية)

حول Appy Pie

العلامة التجارية Appy Pie هي رائدة في مجال إنشاء تطبيقات الجوال التي تتيح فرصة ذهبية لتحويل أفكار التطبيق في الحقيقة بدون معرفة اللغات البرمجية يمكنك إنشاء التطبيق فقط في عدة خطوات عن طريق السحب والإسقاط لنظام أندرويد و آي أو إس و للجهاز الزكي وطريقة إنشائها سهل للغاية. يمكنك تنزيل التطبيق الجوال الخاص لشركة Appy Pie وابدأ انشاء التطبيق في غضون دقائق ويمكن تنزيل تطبيقات الويب المتقدمة عن طريق سوق تطبيقات الويب المتقدمة (PWA STORE)

تواصل مع الإعلام

محمد

sales@appypie.com

427 199 16 (0) 973+

لشعار : https://mma.prnewswire.com/media/473523/Appy_Pie_Logo.jpg