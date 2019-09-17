‫إنستوا تطلق برمجية تريسا – الحل الجديد، الأسرع لناحية النشر، لإدارة المشاريع الترسملية

المنامة، البحرين، 17 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة إنستوا إنك Enstoa، الشركة الوحيدة التي تركز حصريا على التحول الرقمي المسرع للبيئات المبنية اطلاق حل تريسا Thryssa، حل الحزمة المدفوع بأفضل الممارسات، والأسرع لناحية نشره، وذو الحجم المناسب لإدارة المشاريع الترسملية.

يجمع حل تريسا بين التطبيقات الأساسية والدعم على مدار الساعة والبنية التحتية البسيطة. يستخدم الحل برمجية أوراكلPrimavera Unifier لإدارة تكاليف المشروع والعقود والتعاون؛ أوراكل بريمافيرا P6 كحل للجدولة؛ لوحات المعلومات الجاهزة التابلو للتحليل والتصوير عبر مجموعة مشاريع كاملة؛ و برمجية Adapters من إنستوا المشكلة مسبقًا لتسهيل نقل البيانات بين هذه الأنظمة ونظام ERP . يتم تركيب تريسا على البنية التحتية السحابية القابلة للتطوير لأوراكل وإنستوا، مع توفير الحماية الكاملة وخدمات الاستضافة واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنستوا، جوردان كرام، “توفر أنظمة المعلومات الحديثة لإدارة المشاريع الرقمية للمؤسسات التجارية نظامًا أساسيًا متكاملًا لإدارة التكلفة والجدولة وإدارة الموارد. ولسوء الحظ، يتضمن حل إدارة التكلفة والجدولة وإدارة الموارد الكامل الحجم والمخصص العديد من القرارات، ومسارا طويلا جدًا للوصول إلى العائد على الاستثمار، وتكاليف كبيرة. ولهذا قمنا بإنتاج تريسا.”

يوفر حل تريسا كفاءة وجودة متزايدة مع تقليل المخاطر:

يتم تحويل العمليات الورقية إلى عمليات رقمية لسهولة التخزين، والتحليلات القوية المستندة إلى البيانات. تتيح قوالب العمليات والنماذج التجارية الشائعة، مع خيارات التخصيص، للمستخدمين أداء العمل على الفور.

تتيح عمليات تكامل إنستوا المتكاملة تسليم المعلومات الصحيحة للتجميع في مصدر واحد لنظام الحقيقة. يمكن نقل مجموعات البيانات الكبيرة تلقائيًا بين التطبيقات الخارجية الشائعة مثل PeopleSoft.

يتم تضمين خدمات التبني التنظيمي من إنستوا، مما يساعد الفرق على التكيف بسرعة وسهولة.

تريسا يدمج بالفعل خيارات التكوين اللازمة للسماح بالتركيب والنشر السريع. يبدأ التدريب قبل التركيب وهو عملية متدرجة وليس مرة واحدة. تستمر إنستوا في تحسين ودعم العملاء للنشر الأولي للمساعدة في الاستخدام الموسع وحتى زيادة العائد على الاستثمار.

وتابع كرام قائلاً: “يقوم حل تريسا بدمج التطبيقات الرائدة في الصناعة، المحملة بالعمليات التجارية والمتسمة بالإتقان بفضل عقود من خبرة إنستوا التي تمتد عقودا. وحيث أن الإنتاج يستغرق فقط 30 يومًا للاستخدام و 9 أشهر فقط للحصول على العائد على الاستثمار، نعرف كيف ننتجه بسرعة.”

تقع مكاتب شركة إنستوا على 151 West 25th St Floor 9, New York, NY 10001. ويمكن الوصول إليها على +1 (212) 913-0870 أو عن طريق زيارة www.enstoa.com. لأحدث الأخيبار والتحديثات، يرجى متابعة @enstoa على LinkedIn وTwitter وعلى @enstoainc على Facebook.

حول انستوا

تأسست إنستوا في العام 2007، وهي الشركة الوحيدة التي تحافظ على تركيز خاص على التحول الرقمي المتسارع للبيئة المبنية. يتم تمكين العملاء من بناء والقيام بالمزيد من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وقيمة عقود من البيانات المرجعية، والخبرة الرائدة في الصناعة، وإدارة التغيير المستند إلى الأدلة. مزيج إنستوا الذي لا يضاهى من الحلول والمهارات يعني أنه حتى أكثر المشاريع والمحافظ تعقيدًا يمكنها تحقيق تحول رقمي حقيقي ووضوح بـ 360 درجة. تخدم الشركة قائمة سريعة النمو من العملاء النشطين في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الطاقة والرعاية الصحية والهندسة والبناء والبنية التحتية العامة والنقل والتصنيع. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة http://www.enstoa.com.

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