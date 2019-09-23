‫إنجيدج مينت، أكبر مؤتمرات تسويق الاحتفاظ بالعملاء في آسيا، يصل إلى دبي

من المقرر أن تستضيف ويب إنجيدج الدورة الثالثة من مؤتمر تسويق الاحتفاظ بالعملاء في 25 سبتمبر/أيلول، 2019، في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — استضافت كل من مومباي وبنغالور الدورتين السابقتين لمؤتمر إنجيدج مينت “EgnageMint”، وكان من بين المتحدثين مجموعة من أكبر رجال الصناعة من العلامات التجارية الاستهلاكية الرئيسية، مثل غويبيبو “Goibibo”، وزوماتو “Zomato”، وإير بي إن بي “AirBnB”، وإيه دبليو إس “AWS”، وجوجل “Google”، وزيست موني “ZestMoney”، ونيرباي دوت كوم “nearbuy.com” وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وبمشاركة أكثر من 75 مدير تسويق، وبحضور أكثر من 300 شخص وأكثر من 150 علامة تجارية، صارت فعالية إنجيدج مينت ضمن الأبرز ومجتمعًا كبيرًا يضم أكثر من 1200 رجل تسويق.

وتعد الدورة الثالثة من إنجيدج مينت الأكبر حيث إنها تضيف هذا العام حضورها الدولي، بمشاركة أكثر من 200 شخص، و130 علامة تجارية استهلاكية رقمية، و14 من كبار رجال الصناعة بعدة قطاعات صناعية الذين من المنتظر أن يشاركوا بالفعالية. وستشهد الفعالية “جوائز إنجيدج مينت” “EgnageMint Awards” التي تكرم رجال وقادة التسويق الذين قاموا بعمل استثنائي بخصوص مشاركة المستخدم.

ومن الفعاليات المنتظرة إقامة حفل موسيقي “MusicMint” عقب المؤتمر الرئيسي، حيث يستطيع الحضور الاستمتاع بالموسيقى، والمشروبات، والتواصل.

وطبقًا لأفليش سينغ “Avlesh Singh” (الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لويب إنجيدج “WebEngage”)، “يتطور سريعًا سلوك المستهلك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتشهد العلامات التجارية الاستهلاكية تحولاً رقميًا يعكس بدرجة عالية النهضة الرقمية التي شهدتها الهند خلال العقد الأخير. ويتمتع مجتمع إنجيدج مينت بالمعرفة والرؤى المستمدة من مجموعة من أكبر العلامات التجارية المتخصصة التي تركز على النمو وتستحوذ على رضا العملاء. وتعد دورة دبي بمثابة محاولة لتأسيس مجتمع مزدهر يضم هؤلاء المتخصصين الذين يستطيعون التعلم من خبرات الآخرين”.

ومن بين أكبر المتحدثين بالفعالية:

حمد مالك “Hamad Malik” (مدير التسويق، ستارز بلاي “Starz Play”، وسارة جونز “Sarah Jones” (الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي، سبري “Sprii”)/ وأمانبريت سينغ “Amanpreet Singh” (الشريك المؤسس ومدير العمليات، رحلات “Rehlat”)، وأيمن سنوسي “Aymane Sennoussi” (رئيس قسم المنتج والنمو، كتاب صوتي “Kitab Sawti”)، وأنيكيث جاين “Aniketh Jain” (المدير العام، أعمال الشركات العالمية – كاليرا “Kalerya”) وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وتقام الفعالية تحت شعار أوقفوا التسويق وابدءوا المشاركة “#StopMarketingStartEngaging”، حيث يتم تقديم أفكارًا جديدة، واستراتيجيات قابلة للتنفيذ، ورؤى عميقة عبر قطاعات الأعمال المختلفة.

ويتمحور المؤتمر بشكل رئيسي حول تعزيز مشاركة المستخدم والاحتفاظ بنمو الأعمال المستدام في سبيل الاحتفاظ باستراتيجيات تسويق المحافظة على العملاء كسلاح. كما يصرح أنكور واريكو “Ankur Warikoo”، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي “بالنسبة لي، يمثل إنجيدج مينت أفضل تجمع للمتخصصين الذين يتحدثون عن أكثر إجراءات التقييم أهمية والتي تتمثل في مشاركة المستخدم”.

وبدورها تشير منى غاندي “Mona Gandhi”، العضو المؤسس لفريق التنمية في إير بي إن بي، قائلة: “لقد أحببت بالفعل هيكلة الفعالية مع قائمة المتحدثين عالية الجودة، والدروس والخبرات المستفادة”.

وتقام الفعالية تحت رعاية إيه دبليو إس “AWS” (الراعي الرسمي)، وكاليرا آند كنسيو “Kaleyra & Kenscio” (الراعي الثانوي).

كما تعد إنجيدج مينت إحدى مبادرات ويب إنجيدج “WebEngage”، وهي منصة لبيانات المستهلكين بالإضافة إلى مجموعة لأتمتة عمليات التسويق لنماذج المعاملات بين الأعمال والمستهلكين مدعومة بإضفاء الطابع الشخصي من خلال البيانات، وتحليلات عميقة، وإمكانية التتبع في الوقت الفعلي.

صورة:https://mma.prnewswire.com/media/999199/EngageMint_PR_Cover.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/999200/WebEngage_Logo.jpg