‫إنجاز جديد في مجال التكنولوجيا الحيوية: شركة دريم تك تبدأ في تطوير لقاح فموي لكوفيد-19 معزّز للأجسام المضادة باستخدام الأبواغ العصوية الرقيقة

هونغ كونغ، 5 يناير 2022 /PRNewswire / — كانت اللقاحات من أكثر المواضيع بحثًا في المختبرات منذ تفشي فيروس كورونا قبل عامين. وقد أحرزت شركة دريم تك المحدودة للأبحاث تقدّمًا كبيرًا في تطوير لقاح فموي لكوفيد-19 (الموقع الإلكتروني للشركة: http://www.dreamtec.hk ). وقد قدّم قسم الأبحاث بالشركة ورقية بحثية -نُشرت مؤخرًا في مجلة طبية دولية في قسم (اللقاحات Vaccines ) وروجعت من قبل خبراء في نفس المجال- تثبت أنّ الأبواغ العصوية الرقيقة ( B. Subtilis ) يمكن أن ترتبط بالبروتينات الشوكية لفيروس كورونا 2 المسبّب للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ( SARS-CoV-2 ) وهو ما يحفز إنتاج أجسام مضادة معادلة. وقد أجرت شركة دريم تك دراسة أولية للقاح الفموي الجديد المضاد لكوفيد-19، أظهرت نتائجها تمكّن هذا اللقاح من استثارة استجابة مناعية لدى كل من الفئران والمتطوّعين من البشر دون حدوث آثار ضارة. (يمكن الاطّلاع على هذه الدراسة من خلال الموقع الإلكتروني: ClinicalTrials.gov – الرقم التعريفي: NCT05057923).

وقال الدكتور كوونغ – مؤسس شركة دريم تك وكبير الباحثين العلميين فيها- “لقد بدأنا في تطوير لقاح فموي لكوفيد-19 آمن وفعّال وسهل الاستخدام”. وقد استرعى استخدام معزّز إنتاج الأجسام المضادة للبكتيريا العصوية الرقيقة انتباه الباحثين على مستوى العالم؛ حيث يمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة ويظل فعّالًا لمدّة ستة أشهر على الأقل، حسبما ورد في الموقع الطبي البريطاني Clinical Trials Arena . وأضاف الدكتور كوونغ أنّ “البروتينات الشوكية لا تدخل في مجرى الدم”.

تتميّز البكتيريا العصوية الرقيقة بقدرتها على الحياة في بيئة ميكروبات الأمعاء البشرية عن طريق تكوين أبواغ؛ لذا أدرجتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA ) ضمن قائمة المواد المعترف بها عمومًا أنّها آمنة Generally Recognized As Safe (GRAS). وأشار الدكتور كوونغ إلى أنّه “نظرًا لأنّ اللقاحات التقليدية يمكن أن تضعف فعاليتها في حالة ظهور سلالات جديدة، فقد طوّرت الشركة تركيبة اللقاح الحالية في غضون أشهر، لذلك، إذا لزم الأمر، يمكننا القيام بالأمر نفسه في المستقبل في حالة ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا ( SARS-CoV-2) مثل متحوّر (أوميكرون)”.

وقال الدكتور كوونغ “نعمل على التعاون مع شركاء في مجال تصنيع اللقاحات لإجراء دراسات ما قبل التجارب السريرية لتقييم المخاوف المتعلقة بسلامة استخدام اللقاح لدى البشر”. وتخطط دريم تك لإنتاج معزّز الأجسام المضادة في شكل كبسولات فموية تحتوي على مليارات من أبواغ البكتيريا العصوية الرقيقة، ثمّ تُطلق الأبواغ المُعدّلة وراثيًا في الأمعاء الدقيقة، لتستثير استجابة مناعية محدّدة في الغشاء المخاطي؛ وهو ما يمكّن من تعزيز الحماية المناعية لدى الأفراد الملقحّين ضد فيروس كورونا المسبّب للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV-2) بطريقة آمنة وفعّالة.

شركة دريم تك -التي أسّسها الدكتور كوونغ واي يونغ- شركة متخصّصة في مجال التكنولوجيا الحيوية وتعمل على تطوير التقنيات الحيوية المتقدّمة مثل التعبير عن البروتينات المأشوبة والحمض النووي الريبي وزراعة الخلايا الجذعية.

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