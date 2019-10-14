‫إنتصار آخر لمياكس – إبطال مشروعية خمس براءات أخرى لنازداك من قبل مجلس محاكمات واستئنافات براءات الاختراع

برنستون، نيوجيرزي، 14 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز، (أم آي أتش) وهي الشركة القابضة الأم لمؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد، (مياكس) اليوم أن براءة اختراع خامسة لبورصة نازداك كان قد تم تأكيدها ضد مياكس كجزء من شكوى التعدي على حقوقها التي رفعتها الشركة قد وُجدت باطلة من قبل مجلس محاكمات واستئناف براءات الاختراع التابع لمكتب البراءات والعلامات التجارية الأميركي. وحكم المجلس في آخر قرار مكتوب له أن جميع ادعاءات نازداك الـ 30 لبراءات نازداك الأميركية رقم 8,386,371 لا يمكن منحها حق براءات الاختراع بموجب قرار الكونغرس الأميركي 301، القسم 101.

وتم الآن إبطال مشروعية خمس براءات اختراع من قبل مجلس محاكمات واستئناف براءات الاختراع خلال الأسبوعين الماضيين. وهذه هي براءات الاختراع الأميركية رقم 6,618,707 (1 أكتوبر)، 7,921,051 (3 أكتوبر)، 7,747,506 (9 أكتوبر)، و8,386,371 (10 أكتوبر). وكانت بورصة نازداك قد أكدت حقها في ست براءات في شكواها. وسيقرر المجلس حكمه في برءاة إختراع أخرى.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز “مع إبطال مشروعية خمس براءات حتى الآن لمصلحتنا، فإن الطبيعة اللاتنافسية لشكوى نازداك باتت واضحة جدا.”

وقالت باربرا جي كوملي، نائبة الرئيس التنفيذية والمستشارة القانونية العامة لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز: “نعتقد أن مجلس محاكمات واستئناف براءات الاختراع أصدر آراء قانونية قوية جدا بالنسبة لبراءات نازداك الخمس التي تم إبطال مشروعيتها حتى الآن، ونحن سعداء بالنتيجة.”

وأضاف غالاغر: “لقد رحبنا دائما بفرصة التنافس مع نازداك على أساس تقنيتنا ووظيفية بورصتنا في الأسواق المالية، وليس في قاعة المحكمة حول مزايا الادعاءات غير القابلة للحصول على البراءات، وهو ما يؤثر في النهاية سلبا في الشركات الأعضاء لدينا ومجتمع تجارة الأسهم بأكمله.”

لمزيد من المعلومات حول مجموعة سبايكس وسبايكس أوبشنز، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

897-1465 (609)

dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (ويشار إليها مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة أو أم جي إي أكس للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة أو أم جي إي أكس. أي إشارات من قبل الشركة أو أم جي إي أكس إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا بسيطا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.