‫إنترناشيونال ماريتايم إندستريز وغوستو إم إس سي تعلنان عن اسم برج الحفر الجديد: آي إم آي-2030

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم إنترناشيونال ماريتايم إندستريز (آي إم آي) “International Maritime Industries (IMI)” عن الاسم الرسمي لبرج الحفر المرفوع الجديد من تصميم غوستو إم إس سي “GustoMSC” وهو “آي إم آي-2030” “IMI-2030“. ويأتي ذلك بعد ما يزيد عن الشهر على توقيع آي إم آي اتفاق ترخيص مع غوستو إم إس سي، إحدى الشركات التابعة لشركة إن أو في “NOV“.

وفي معرض تعليقه على هامش حفل التسمية، صرح فتحي بن خليفة السليم، الرئيس التنفيذي لشركة آي إم آي قائلاً: “يعد الإعلان عن اسم برج الحفر المرفوع الجديد بمثابة خطوة مهمة لشركة آي إم آي. ويشير الرقم “2030” بالاسم إلى دلالة مهمة لفريق الإدارة حيث يستوحى الاسم من رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتعد شركة آي إم آي ومجمع الملك سلمان “King Salman Complex” أحد المشروعات الرئيسية التي تعد جزءً من هذه الاستراتيجية الشاملة”.

ويضيف نيلز فان نود “Nils van Nood” عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة غوستو إم إس سي قائلاً: “تعد المساهمة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بمثابة فرصة عظيمة لنا لخدمة عملائنا الرئيسيين في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وبالنظر إلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لكل من آي إم آي وغوستو إم إس سي، كان الاسم ملائما للغاية. وتسعدنا هذه الشراكة ونتطلع قدمًا للعمل المشترك في أثناء مراحل التصميم المبدئي والتفصيلي وما بعدها”.

ستصمم غوستو إم إس سي أحد أبراج الحفر المرفوعة من الفئة سي جيه “CJ” المرموقة بينما تركز على قدرات التصنيع الحديثة لشركة آي إم آي. من المقدر أن يساهم هذا الجهد في تقليل وقت الإنشاءات بصورة ملحوظة.

تعمل غوستو إم إس سي كشركة تصميم مستقلة لأبراج الحفر، مما يتيح لشركة آي إم آي وعملائها الاستفادة من تواصل مباشر مع جميع الموردين الرئيسيين الذين يرغبون في أن يكونوا جزءً من برنامج الإنشاءات المنتظر. وقبل عام واحد، أعلنت إيه آر أوه دريلينغ “ARO Drilling” عن خطط لطلب 20 برج حفر مرفوع على الأقل للإنشاء لدى آي إم آي. ومن المتوقع الانتهاء من طلبات الحفر المبدئية بحلول النصف الثاني من 2020.

نبذة عن آي إم آي

من المنتظر أن يكون مقر إنترناشيونال ماريتايم إندستريز “آي إم آي” في مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية الدولية في رأس الخير، المملكة العربية السعودية، منشأة الخدمات البحرية المتكاملة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعند استكمال الإنشاءات، ستصل السعة السنوية للمنشأة إلى أربع (4) حفارات بحرية جديدة وأكثر من 43 سفينة جديدة تتضمن حاملات النفط الخام الضخمة “VLCC”، بالإضافة إلى خدمة أكثر من 260 منتجًا بحريًا. ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة الإنتاج الأولى في نهاية 2020، بينما من المنتظر أن تصل المنشأة إلى كامل سعتها الإنتاجية بحلول 2022. وتعد إنترناشيونال ماريتايم إندستريز مشروعًا مشتركًا بين أرامكو السعودية “Saudi Aramco”، ولامبريل “Lamprell”، ومجموعة البحري “Bahri”، وهيونداي هيفي إندستريز “Hyundai Heavy Industries”.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1029488/IMI_and_GustoMSC_Naming_Ceremony.jpg

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