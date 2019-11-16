‫إنتركونتيننتال إكستشينج تشترك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة من أكبر المتداولين بسوق الطاقة مع تدشين بورصة أبوظبي للعقود الآجلة في 2020

لندن، 16 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة إنتركونتيننتال إكستشينج “Intercontinental Exchange, Inc.” (المسجلة في بورصة نيويورك باسم: ICE)، وهي مشغل رئيسي للبورصات العالمية وغرف المقاصة ومزود للبيانات وخدمات أسهم الشركات المدرجة في البورصة، عن مشاركة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) “Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)” وتسع من أكبر المتداولين في سوق الطاقة في العالم مع إنتركونتيننتال إكستشينج بشأن تدشين بورصة العقود الآجلة بأبوظبي “ICE Futures Abu Dhabi”، وهي بورصة جديدة ستستضيف أولى عقود النفط الخام الآجلة لحقل نفط مربان “Murban”.

أما الشركات التسع الداعمة لتدشين بورصة العقود الآجلة في أبوظبي فهي بريتش بتروليوم “BP”، وجي إس كالتكس “GS Caltex”، وإنبكس “INPEX”، وجيه إكس تي جي “JXTG”، وبتروتشاينا “PetroChina”، وبي تي تي “PTT”، وشل “Shell”، وتوتسا (توتال) “TOTSA (Total)”، وفيتول “Vitol”.

وتلي الأخبار إعلان شركة إنتركونتيننتال إكستشينج في وقت سابق اليوم عن التدشين المزمع لبورصة أبوظبي للعقود الآجلة وعقود إنتركونتيننتال إكستشينج الآجلة لحقل نفط مربان في النصف الأول من 2020، والتي تخضع إلى الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، أشار جيف سبريتشر “Jeff Sprecher”، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة إنتركونتيننتال إكستشينج، “بالاشتراك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية وتسع من أكبر المتداولين الفعليين في العالم في حقل مربان الخام يعد تدشين بورصة أبوظبي للعقود الآجلة بمثابة تأكيدًا بارزًا ودلالة قوية على إمكانيات حقل مربان ليكون بمثابة نقطة مرجعية عالمية جديدة في النفط الخام”.

ومن جانبه، صرح سعادة الدكتور/ سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة والمدير التنفيذي لمجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية قائلاً: “تعد شركة إنتركونتيننتال إكستشينج أحد أكبر المشغلين العالمين البارزين للبورصات العالمية وغرف المقاصة، ويسعد شركة بترول أبوظبي الوطنية أن تكون جزءًا من هذا المشروع المهم الجديد الذي سيعزز من مكانة أبوظبي مركز عالمي للطاقة”. ويضيف، “ويسعدنا بشكل خاص أن قررت تسع من أكبر شركات الطاقة العالمية، وجميعها شركاءنا وعملاءنا، الانضمام إلينا في هذه المبادرة. ولن تستفيد الإمارات العربية المتحدة وحدها من بورصة أبوظبي المستقلة، بل المتداولين الفعليين والماليين في قطاع النفط حول العالم”.

وسيتم تسليم عقود مربان الآجلة من إنتركونتيننتال إكستشينج من الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة على أساس السعر تسليم سطح السفينة. ويعد خام مربان بمثابة خام خفيف من إنتاج شركة بترول أبوظبي الوطنية، والتي تنتج نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميًا، من بينها قرابة 1,7 مليون برميل يوميًا من خام مربان.

نبذة عن إنتركونتيننتال إكستشينج

تعد إنتركونتيننتال إكستشينج “ Intercontinental Exchange ” (بورصة نيويوك: ICE) إحدى شركات فورشن 500 “Fortune 500” التي تأسست في عام 2000 بهدف تحديث الأسواق. وتخدم إنتركونتيننتال إكستشينج العملاء من خلال تشغيل البورصات، وغرف المقاصةوتقديم خدمات المعلومات التي تعتمد على الاستثمار، والتداول، وإدارة المخاطر عبر الأسواق المالية والسلعية العالمية. وباعتبارها شركة رائدة في بيانات السوق، تقدم خدمات بيانات إنتركونتيننتال إكستشينجالمعلومات والاتصالات المطلوبة عبر جميع فئات الأصول الافتراضية. وباعتبارها شركة قابضة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، تعد الشركة بمثابة المقر الرئيسي لزيادة رأس المال في العالم، وقيادة التنمية الاقتصادية، وتحول الأسواق.

وتتضمن العلامات التجارية آي سي إي و/أو الشركات التابعة لها كل من إنتركونتيننتال إكستشينج، وآي سي إي، وتصميم علامة آي سي إي، وبورصة نيويورك للأوراق المالية “NYSE”. ويمكن مراجعة المعلومات عن العلامات التجارية الإضافية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة إنتركونتيننتال إكستشينج إنك، و/أو الشركات التابعة لها على الموقع الإلكتروني http://www.intercontinentalexchange.com/terms-of-use . ويمكن الاطلاع على وثائق المعلومات الرئيسية الخاصة بمنتجات محددة تغطيها لوائح منتجات التجزئة المعبأة في الاتحاد الأوروبي والاستثمارات القائمة على التمويل على الموقع الإلكتروني الخاص بالبورصة تحت عنوان “وثائق المعلومات الرئيسية” (KIDS).

بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح نظام الدعاوى القضائية للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 – تعد البيانات الواردة في هذه النشرة الصحفية بخصوص أعمال شركة إنتركونتيننتال إكستشينج التي لا تعد بمثابة حقائق تاريخية بمثابة “بيانات استشرافية” تتضمن مخاطر وشكوك. ولمناقشة المخاطر والشكوك الإضافية، التي قد تتسبب في نتائج فعلية تختلف عن تلك الواردة في البيانات الاستشرافية، يرجى مراجعة ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات بشركة إنتركونتيننتال إكستشينج، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، عوامل الخطر في تقرير إنتركونتيننتال إكستشينج السنوي بالنموذج 10-K عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول 2018، على النحو المحفوظ في لجنة الأوراق المالية والبورصات في 7 فبراير/شباط 2019.

نبذة عن شركة بترول أبوظبي الوطنية

تعد شركة بترول أبوظبي الوطنية أحد أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة في العالم حيث يصل حجم إنتاجها اليومي إلى 3 مليون برميل من النفط و10,5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ومع 14 شركة تابعة متخصصة ومشروعات مشتركة، تعد شركة بترول أبوظبي الوطنية بمثابة المحفز الرئيسي لتنمية والتنوع الاقتصادي بالإمارات العربية المتحدة. ولمزيد من المعلومات: media@adnoc.ae .

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شركة إنتركونتيننتال إكستشينج

اتصالات وسائل الإعلام في إنتركونتيننتال إكستشينج

ريبيكا ميتشل “Rebecca Mitchell”

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