You are here:

‫إنتركونتيننتال إكستشينج تشترك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة من أكبر المتداولين بسوق الطاقة مع تدشين بورصة أبوظبي للعقود الآجلة في 2020