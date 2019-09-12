‫إل جي سيغنتشر تشارك في احتفال لندن للتصميم 2019: توحد الفن والتكنولوجيا

الماركة الممتازة ستستضيف حدثا حصريا بحضور فنانين معروفين في معرض لندن الراقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — ستشارك شركة إل جي علامتها إل جي سيغنتشر، الماركة التجارية الممتازة المتفرعة عن شركة إل جي إليكترونيكس، للمرة الأولى في احتفال لندن للتصميم 2019. وإذ ستستكشف العلاقة بين الفن والتكنولوجيا وتأثير ذلك على التصميم المعاصر، ستدعو إل جي سيغنتشر عددا من قادة الصناعة لاستضافة محاضرة وندوة حصرية مع عرض الطائفة الأحدث من المنتجات الفاخرة للإل جي سيغنتشر في احتفال هذا العام الراقي.

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وستُعقد المحاضرة وندوة النقاش تحت شعار “الفن يلهم التكنولوجيا. التكنولوجيا تكمل الفن”، وسيشارك فيها المهندسون المعماريون الحائزون على الجوائز ماسيميليانو، ودوريانا فوكاساس من “استوديو فوكاس”، أنطوان بريزيوسو، أحد أفضل خبراء الساعات الفاخرة في العالم ومؤسس شركة يو في أيه (الفنانون البصريون المتحدون) التي مقرها لندن، ومات كلارك وتشونغ ووك جون مدير مختبر تصميم الأجهزة المنزلية وحلول الهواء في إل جي إليكترونيكس لمشاركة رؤاهم حول كيف يمكن للتفاعل بين التكنولوجيا والفن أن يجلب روائع الحياة. وسيكون جوناثان بيل، المحرر العام في لمجلة وولبيبر* مديرا للمناقشة التي ستقدم منظورات جديدة حول الطرق التي تلهم بها التكنولوجيا والفن ويكمل أحدهما الآخر.

وسيتم عرض أحدث مجموعة من منتجات إل جي سيغنتشر بما في ذلك تلفزيون أوليد أو وثلاجة الأبواب الفرنسية وثلاجة المجمد السفلي وقبو النبيذ والغسالة والمجفف ومنقي الهواء ومكيف الهواء في مجموعة مصممة بالتعاون مع مجلة وولبيبر.

وقال برايان نا، نائب الرئيس ورئيس أل جي أوروبا: “نحن متحمسون للمشاركة في مهرجان لندن للتصميم لهذا العام ولأن نكون قادرين على العمل مع مثل هؤلاء الأفراد المشهورين في هذا المشروع. نأمل أن يوفر هذا الحدث للمستهلكين تجربة لافتة في عالم التكنولوجيا، من خلال عدسة الفن.”

يمكن لزوار مهرجان لندن للتصميم 2019 تجربة معرض إل جي سيغنتشر في الجناح الشرقي من سامر هاوس في الفترة من 18 إلى 21 أيلول/سبتمبر.

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