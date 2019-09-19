‫إل جي سجنتشر تقدم في قلب لندن نموذجًا للتناغم بين الفن والتقنية

مهرجان تصميم لندن يوفر منصة لعرض قدرة إل جي سجنتشر على تجسيد روح جودة التصميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — استضافت إل جي ممثلة بعلامتها التجارية إل جي سجنتشر خلال فعاليات مهرجان تصميم لندن هذا العام «نقاش الخبراء» وهو محاضرة حصرية وحلقة نقاش تسلط الضوء على العلاقة بين الفن والتقنية. ودعت العلامة التجارية الممتازة إلى الحلقة عددًا من الأسماء اللامعة في مختلف التخصصات لتبادل وجهات نظرهم عن العلاقة بين هذين العالمين وكيف يرتبطان معًا بوشائج لا تنفصم. ومن خلال مشاركة علامة إل جي سجنتشر لأول مرة في مهرجان لندن للتصميم هذا العام، قدمت نموذجًا غنيًا للتصميم الفريد والوظائف المتقدمة التي جعلت من تشكيلة الأجهزة المنزلية الفاخرة هذه ضرورة جذابة للمستهلكين المميزين في جميع أنحاء العالم.

اطلع على البيان الصحفي التفاعلي متعدد القنوات هنا: https://www.multivu.com/players/English/8606451-lg-signature-london-design-festival/

وتحدثت المحاضرة التي ألقاها ماسيميليانو ودوريانا فوكساس، الزوج والزوجة اللذان يقودان شركة الهندسة المعمارية الشهيرة، استوديو فوكساس، عن المستقبل الأكثر إشراقًا والأكثر أناقة الذي يصنعه فن العمارة المعاصرة. وسلطت الضوء أيضاً على بعض جوانب النقاشات الفلسفة التصميمة التي يمتاز بها استوديو فوكساس وإبداعاته المعمارية المميزة. ووجدت أفكار فوكساس العميقة صدى طيبًا لدى شريحة الشباب من الجمهور وحفزت لديهم شغفًا أكبر لمواصلة العمل على إبداع التصاميم عالية الجودة.

شهدت حلقة النقاش رفيعة المستوى، التي جرت بعد المحاضرة، انضمام ماسيميليانو فوكساس إلى أنطوان بريزيوسو، صانع الساعات المستقل الذي يحظى بشهرة عالمية واسعة النطاق؛ ومات كلارك، الفنان البصري ومؤسس »مجموعة الفنانين البصريين المتحدة» في لندن، وتشونغ ووك جون، رئيس مختبر تصميم الأجهزة المنزلية وحلول تكييف الهواء، في إل جي إلكترونيكس. وانسجاماً مع شعار العلامة التجارية إل جي سجنتشر »الفن يلهم التكنولوجيا، التكنولوجيا تكمل الفن،» تركز النقاش على العلاقة القوية بين الفن والتقنية، ولامس روائع حديثة تجسد هذه العلاقة العضوية، والتأثير المستمر لهذه الأعمال على التصميم المعاصر، وآثارها على الاتجاهات المستقبلية كذلك.

وقال أنطوان بريزيوسو، المبتكر في صناعة الساعات حسب الطلب والذي يحظى بتقدير كبير لتصميمه الثوري التوربيوني الثلاثي الذي يحافظ على دقة ضبط الوقت بأجزاء الثانية «صحيح تمامًا أن التقنية حينما تصل إلى مستوى فريد معين يصعب تقليده، فإنها ترتقي لتصبح جزءًا من الجمال والقيمة. إن منتجات إل جي سجنتشر، والتكامل الذي تجسده بين التقنية المتقدمة والتصميم نوع من الجمال الحقيقي، وهذا الجمال يعدنا بالسعادة دائمًا.» وتقدم سلسلة هذا الساعاتي الأسطورية التي تتضمن أحجارا نيزكية جمالًا تصميميًا يدعم حجته.

وأبرز خبراء استوديو فوكساس، الذين تعاونوا مع إل جي سجنتشر لتصميم جناح العلامة التجارية في معرض إيفا 2019، على إيمانهم بقيمة الهندسة المعمارية التي تجمع بين الجمال والتقنية المتقدمة. وقالوا «يأتي إبداع الروائع الفنية من التناغم التام بين الجمال الذي تريد إبداعه والتقنية التي أضيف بجرعات معينة لالتقاط تلك اللحظة من الفن، ومنح الناس شيئًا رائعًا حقًا أجمل مما تخيلوه أو خطر ببالهم»

وبنظرة عميقة لتلاقي الفن والتقنية في المستقبل، أكد الفنان البصري مات كلارك على أهمية الجوهر وقال «تمامًا كما يمكن أن يرى تلفاز أوليد من إل جي سجنتشر كنوع من اللوحات اللونية، سيواصل الفن والتقنية التفاعل معًا ما يفتح مجالًا جديدًا من الإمكانات. وعلى الرغم من أن التقنية تتغير باستمرار، فإن المهم أن تبقى الأفكار وأن يصل الجوهر المقصود إلى المتلقين.»

قدم تشونغ وكجون، رئيس مختبر تصميم الأجهزة المنزلية وحلول تكييف الهواء في إل جي إليكترونيكس، أيضًا إسهاماته القيمة، إذ أسهم في المناقشة من منظور التصميم الصناعي. وتحدث عن الحلقة الحوارية التي ضمته مع عدد من المبدعين في مجالات تخصصهم، فقال «من الطبيعي أن نسعى إلى ابتكار أفضل مزيج بين الوظائف والجمال، وتطوير منتجات مبتكرة تتيح للمستخدمين الاستمتاع بأساليب حياة جديدة، منها مثلًا ثلاجتنا التي تعمل بالتحكم الصوتي والتلفزيون القابل للطي الذي يتضمن شاشة تلتف وتفتح. أنا متفائل جدًا بأن المحصلة النهائية لاندماج الفن والتقنية ستغير العالم والأماكن التي نعيش فيها نحو الأفضل.»

صممت منصة إل جي سجنتشر في مهرجان لندن للتصميم بالتعاون مع ولبيبر*، وهي مجلة متخصصة في تصميم الأزياء والموضة في المملكة المتحدة. يقع المعرض في منزل سومرست هاوس التاريخي، وعرض لزواره أحدث مجموعة من منتجات إل جي سجنتشر مع سلسلة من المنحوتات المذهلة التي تحمل صفات جمالية تنسجم مع هذه العلامة التجارية المميزة. تشتمل أحدث مجموعة من منتجات إل جي سجنتشر: تلفاز أوليد دبليو والثلاجة ذات الباب الفرنسي والثلاجة ذات المجمد السفلي وغسالة الملابس وجهاز تنقية الهواء والمكيف.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس

إل جي الكترونيكس إنك إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية وصناعتها، ويعمل لديها 70000 موظفاً في 140 مكتبًا ومنشأة حول العالم. بلغت مبيعات إل جي في العام 2018 على مستوى العالم 54.4 مليار دولار أمريكي، وتتألف الشركة من أربع وحدات عمل هي “الترفيه المنزلي”، “الاتصالات المتنقلة”، “الأجهزة المنزلية وحلول الهواء”، “مكونات السيارات”. شركة “إل جي” هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج شاشات العرض التلفزيونية المسطحة وأجهزة الهواتف النقالة وأجهزة التكييف والتبريد والغسالات والثلاجات، ويشمل ذلك العلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE ومنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. لمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة www.LGnewsroom.com.