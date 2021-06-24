‫إليكم 14 قائد وفريق للأمن السيبراني في صدارة ضمان الثقة

تقدر لجنة 2021 Guardians of Trust Awards التابعة لشركة Synack العمل الجاد لمحترفي الأمن السيبراني التابعين للمؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم وإخلاصهم

ريدوود سيتي، ولاية كاليفورنيا، 24 يونيو 2021 /PRNewswire/ — بعد أن هز المهاجمون السيبرانيون ثقة المستهلكين على مدار الأشهر القليلة الماضية وأدى ذلك إلى وصف كبار مسؤولي الولايات المتحدة وقادة شركاتها الكارثة الأخيرة للبرنامج الخبيث (ransomware) “بأنها تهديد للأمن القومي”، يحارب محترفي الأمن السيبراني كل يوم خلف الستار للحفاظ على أمن المؤسسات.

ويكون عملهم أحيانًا غير معترف به وكذلك غير مرئي ولكنه يحمي البنية التحتية والأنظمة الرقمية التي نعتمد عليها جميعًا يوميًا بدءًا من الاستسلام إلى التعرض للهجمات. تحدد لجنة جائزة The Guardians of Trust Awards الأفراد والفرق المتميزة الرائدة في المجال في السعي بشكل استباقي لتقديم التميز ليس فقط في مجال الأمن، لكن في الثقة أيضًا. وفي العالم الرقمي اليوم، يعد الحصول على الثقة التي تحققت بشق الأنفس تحديًا صعبًا والجهد الذي يبذل للحفاظ عليها لا يقدر أحيانًا بأكمله.

أطلقت شركة Synackهذه الجوائز التي شارك الجمهور في جمع معلومات لها في عام 2019 لتحديد هؤلاء المحترفين المجهولين الذين يعملون أكثر من اللازم لحماية المستهلكين، وأصحاب المصالح، والعلامات التجارية. وجاءت الترشيحات عن طريق أكثر أعضاء مجتمعنا احترامًا وفرق الأمن الموثوق بها في جميع المجالات. وقع اختيار لجنة جائزة Guardians of Trust Awards التابعة لشركة Synack على الفائزين من خلال الخبرة الشاملة المكتسبة من منظمات الأمن الرائدة والعلامات التجارية ذات الثقة الراسخة.

وأثبت الفائزون هذا العام أنهم يوفرون الحماية لعملائهم أولًا، ويعرضون الابتكار في ممارسات الأمن السيبراني، ويمثلون التميز في حماية علامتهم التجارية وأنهم لن يستسلموا للوضع الحالي.

تضم جائزة Guardians of Trust Award لعام 2021 الفائزين التاليين:

كبير موظفي أمن المعلومات الأكثر جدارة بالثقة: بيتسي ويلي، من مختبرات أبوت ( Abbott )

بيتسي ويلي، من مختبرات أبوت ( ) كبير موظفي أمن المعلومات الأكثر جدارة بالثقة: مايك بيكر، من شركة GDIT

مايك بيكر، من شركة كبير موظفي أمن المعلومات الرائد والأكثر جدارة بالثقة: جايسون لوكوفيتش، شركة كوجنيزانت ( Cognizant )

جايسون لوكوفيتش، شركة كوجنيزانت ( ) كبير موظفي أمن المعلومات الرائد والأكثر جدارة بالثقة: دانيال هوبر، بنك فارو موني ( Varo Money )

دانيال هوبر، بنك فارو موني ( ) فريق الأمن الأكثر جدارة بالثقة في أمريكا الشمالية: دومينوز ( Domino’s )

دومينوز ( ) فريق الأمن الأكثر جدارة بالثقة في أمريكا الشمالية: Abacus Insights

فريق الأمن الأكثر جدارة بالثقة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: بي بي ( bp )

بي بي ( ) فريق الأمن الأكثر جدارة بالثقة، في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: مكتب المحاماة Freshfields Bruckhaus Deringer

مكتب المحاماة فريق الأمن الأكثر جدارة بالثقة، في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: مجموعة ار اس ايه للتأمين ( RSA Insurance Group )

مجموعة ار اس ايه للتأمين ( ) برنامج Solution Partner الأكثر جدارة بالثقة: تحديث أمان أزور (Azure Security Modernization) ، ميكروسوفت

تحديث أمان أزور ، ميكروسوفت الشريك ( Partner ) الأكثر جدارة بالثقة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: Ignition Technology

الشريك ( Partner ) الأكثر جدارة بالثقة في أمريكا الشمالية: Trace3

شريك الاستشارات الفيدرالي ( Federal Consulting Partner )الأكثر جدارة بالثقة: شركة أكسنتشر للخدمات الفيدرالية ( Accenture Federal Services )

شركة أكسنتشر للخدمات الفيدرالية ( ) المخترق الأكثر جدارة بالثقة: Özgür Alp ، فريق ( Red Team ) التابع لشركة Synack

إلى جميع الفائزين، الثقة مبدأ أساسي في دورهم بصفتهم محترفين في مجال الأمن؛ فهي مترسخة في الطريقة التي يؤدون بها مهامهم وطريقة نقلهم لأهمية الأمن في من خلال منظماتهم.

صرح مايكل بيكر، كبير موظفي أمن المعلومات في شركة General Dynamics Information Technology إن “الثقة خلق أساسي في شركة General Dynamics Information Technology؛ فهي إحدى القيم الجوهرية بالإضافة إلى الشفافية، والصدق والتنظيم. ويمثل بناء الثقة بين عملائنا وموظفينا والفرق الإلكترونية التي تعمل لدينا شيئًا جوهريًا في دوري بصفتي كبير موظفي أمن المعلومات”.

تُعد Synack، المنصة الأولى التي تعتمد على مشاركة الجماهير في جلب المعلومات لتقديم الخبرة الأمنية عند الطلب وتعمل عن كثب مع قادة وفرق في مجال الأمن من جميع القطاعات لمساعدتهم على الحفاظ على ثقة عملائهم، وموظفيهم، والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الادارة لديهم. في العموم، شهدت منصة شركة Synack زيادة في عدد كبار موظفي أمن المعلومات المشاركين في التحدي خلال الـ 16 شهرًا الماضيين وتتبعت المناطق المجهولة من خلال الاستمرار في التركيز على عمليات تسيير الأعمال أثناء الحد من الهجمات الخبيثة.

في تقرير الثقة لعام 2021 (2021 Trust Report)، القائم على بيانات من مقياس تقييم مقاومة المهاجم المبتكر ( Synack’s Attacker Resistance Score)، رصدت منصة Synack أن المنظمات عززت قدرتها على المواجهة في العموم ضد الهجمات منذ بداية الجائحة. يُعد تقرير الثقة (Trust Report) أداة أساسية لكبار موظفي أمن المعلومات والقادة الآخرين في مجال الأمن عندما يأتي الأمر إلى إعطاء الأولوية إلى المجهودات الأمنية وفهم المنظور الأوسع نطاقًا للتهديدات والهجمات التي يمكن التعرض لها.

تقرير الثقة ( Trust Report ) لعام 2021 الصادر عن منصة Synack بأكمله يستكشف مقياس مقاومة الهجمات ( ARS ) لجميع القطاعات على مستوى العالم. تفضل بزيارة www.synack.com لتنزيل التقرير مجانًا وتعلم كيف تحدد العلامات التجارية الأكثر جدارة بالثقة في العالم مخاطرها.

نبذة عن Synack :

Synack هي المنصة الأولى التي تعتمد على مشاركة الجماهير في جلب المعلومات لتقديم الخبرة الأمنية عند الطلب وتقدم منصة Synack خدمات اختبارات الاختراق وإدارة التعرض للهجمات وتقييم التعرض للهجمات على مدار الساعة طوال الأسبوع عبر شبكة عالمية من الباحثين الموثوق بهم والذين يستخدمون التكنولوجيا الذكية لتسريع سير المهام الحرجة للأمن الإلكتروني في المؤسسات العالمية. يقع المقر الرئيسي للشركة في سيليكون فالي، ولها مكاتب إقليمية على مستوى العالم. وتعمل الشركة على توفير أوجه الحماية اللازمة للبنوك العالمية الرائدة والوكالات الفيدرالية والأصول السرية لوزارة الدفاع وأكثر من 6 تريليون دولار من عائدات الشركات المدرجة بقائمة Fortune 500 (فورتشن 500) وGlobal 2000 (غلوبال 2000). تأسست منصة Synack في عام 2013 على أيدي الخبراء الأمنيين السابقين في NSA (وكالة الأمن القومي في أمريكا) جاي كابلان (الرئيس التنفيذي) والدكتور Mark Kuhr (مارك كوهر) (كبير موظفي أمن المعلومات)، وقد أُدرِجَت الشركة في قائمة CNBC Disruptor 50 (سي إن بي سي ديسروبتور 50) أربع مرات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.synack.com .

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