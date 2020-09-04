‫إلى التيبت 2020: استكشف “سطح العالم” مع ثلاثة فرق

بكين، 4 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — يُطلق على التيبت لقب “سطح العالم” لسبب وجيه. وليس ذلك فقط بسبب ارتفاعها عن سطح البحر، بل أيضا بسبب هضاب جبالها المكسوة بالثلوج وأنهارها بمياهها البلورية الصافية التي تنساب في انسجام تام.

يقدم برنامج “Into Tibet 2020” (إلى التيبت 2020) من شبكةسي جي تي أنثلاثة فرق بقيادة مراسليسي جي تي أنويرافقهم صحفيون دوليون ومدونو فيديو. ابتداءً من 18 آب/أغسطس، سلكت هذه الفرق طرقًا مختلفة عبر الهضبة من عاصمة التيبت لاسا، حيث انضموا إلى الاحتفالات التقليدية لإظهار التيبت الحقيقية للجمهور

في التيبت، تعلموا كيفية رسم لوحة ثانجكا مع فنانين محليين، والتقوا بـ “بوذا الحي” كيونغبو في دير تاشي لونبو، وقضوا يومًا مع نجمة الإنترنت التيبتية الشهيرةلهامو، وأطعموا الثيران التيبتية، وتعلموا ركوب الخيل واستكشاف المنطقة من خلال مختلف الطرق.

ثلاثة فرق مع قواعد معجبين

مراسلةسي جي تي أنلي جينغ جينغ، والكندي الناشط على منصة يوتيوب دانيال دومبريل والصحفي الفرنسي مانويل رامبو هم ثلاثة أعضاء في فريق دي جي DJ. قابلت لي جينغ جينغ وفريقها كيونغبو “بوذا الحي” في دير تاشي لونبو، ووصلوا إلى المعسكر الأساسي لجبل تشومولانغما، وزاروا دير رونغبو، وهو أعلى دير في العالم

يتكون فريق (بيرد بروذرز) Beard Brothers بشكل أساسي من مراسلسي جي تي أنماركو شان والصحفي أوسكار مارجين والدكتور “الخبير الصيني” البحريني ياسر علي طاهر جواد. في 29 آب/أغسطس، تحدثوا إلى نجمة الإنترنت التيبتية الشهيرة لهامو، التي لديها ما يقرب من 1.5 مليون متابع. ومع أنها تعيش حياة هادئة في مقاطعة شونغيا، لكنها اكتسبت عددًا كبيرًا من المتابعين فقط من خلال مشاركة روتينها اليومي. قضى الفريق يومًا معلهامووحاول اكتشاف سر نجاحها عبر الإنترنت.

شملت طريقهم مشاهدة الرقص الشعبي التيبتي، والفرقة الموسيقية المحلية، والحرف اليدوية التي يعود تاريخها إلى ألف عام، وبحيرة “في السماء”، والياك على الهضبة وأكثر من ذلك.

أطلق الفريق الثالث على نفسه A.N.T.، (أيه أن تي) الذي يضم مراسلسي جي تي أنيانغ شينمينغ ومدون الفيديو الإسباني نويل والخبير الرقمي فيسي جي تي أنالروسية سيرغي.

تعلم يانغ ونويل كيفية رسم لوحات ثانجكا التيبتية مع فنانين محليين في 21 آب/أغسطس، وقد تم تناقل الفن المقدس لهذه اللوحة الدينية عبر الأجيال.

التقيا سيثار دورجي، وهو أحد الورثة الممثلين الذين ساهموا في نقل الإرث. “ملحمة الملك جسار” التي يؤديها هي واحدة من أقدم القصائد الملحمية في العالم.

خلال رحلة فرق سي جي تي أن الثلاثة، يتم تقديم التيبت النابضة بالحياة والملونة للجماهير. تم رفع حجاب “سقف العالم” الغامض. بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في هذه الأرض القديمة، فنحن منفصلون ليس فقط بالمسافة ولكن الجغرافيا أيضًا. ومع ذلك، فإن مشاعرنا هي التي تربطنا ببعضنا البعض.

المقال الأصلي –

https://news.cgtn.com/news/ 2020-09-02/Into-Tibet-2020- Explore-the-Roof-of-the-World- with-three-teams-TskKImVody/ index.html?from=groupmessage& isappinstalled=0