‫إلعب، استعد، طابق: جعل الألعاب سهلة للغاية مع SHAREit

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 17 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — شهد العقد الماضي تحول العديد من القطاعات وتطورها بشكل كبير، لكن قطاع الترفيه الرقمي شهد تقدمًا لا مثيل له. ويمكن عزو هذا النمو ليس فقط إلى استهلاك المحتوى ولكن أيضًا إلى الألعاب على الجوال التي لعبت دورًا رئيسيًا. نظرًا للتحسينات الكبيرة في تكنولوجيا الأجهزة المحمولة، انتقل العالم من لعبة الثعبان الأسطورية إلى مجموعة لا حصر لها من ألعاب الهاتف المحمول الأكثر تقدمًا. تم تطوير العديد من تطبيقات الألعاب المحمولة على مر السنين، لكن القليل منها كان قادرًا على تلبية طلب المستهلك المتطور باستمرار. نظرًا لهذا الطلب المتنوع، لاقت منصات مثل SHAREit نجاحًا كبيرًا لأنها توفر مجموعة واسعة من الألعاب ومجموعة متنوعة من الميزات الأخرى أيضًا.

من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق ألعاب الفيديو العالمية 159 مليار دولار في العام 2020، أي نحو أربعة أضعاف إيرادات شباك تذاكر السينما (43 مليار دولار في العام 2019) وحوالي ثلاثة أضعاف إيرادات صناعة الموسيقى (57 مليار دولار في العام 2019). هذا يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة أنه وسط أوقات المحنة هذه عندما يكون الناس في المنازل يمارسون التباعد الاجتماعي، فإن الألعاب توفر لهم إلهاءًا مذهلاً. بالنظر إلى التوفر المحسن للهواتف الذكية والوصول إليها وسهولة الوصول إلى الإنترنت، فليس من المفاجئ أن تشكل الألعاب المحمولة ما يقرب من نصف (48٪) من إيرادات الصناعة. هذا يمثل فرصة كبيرة لمطوري التطبيقات. شهدت شركة ESports، المعروفة بمسابقات ألعاب الفيديو المنظمة متعددة اللاعبين، نجاحًا كبيرًا وهي تستعد لنمو يبلغ مليار دولار في العام 2020.

تطبيق SHAREit هو التطبيق الرائد في العالم على الإنترنت وغير المتصل بالإنترنت الذي يوفر العديد من أنواع الترفيه بما في ذلك بث الفيديو عبر الإنترنت ونقل الملفات والألعاب. ويشترك في هذا التطبيق أكثر من 1.8 مليار مستخدم على مستوى العالم مع 72 مليونمستخدم يومي نشطفي الشرق الأوسط. يحتوي SHAREit على مركز ألعاب منفصل على التطبيق يوفر ألعاب HTML5 ومقاطع فيديو للألعاب وخيار تنزيل الألعاب الساخنة. وهو يعتبر أحد أكبر كتالوغات ألعاب الهاتف المحمول، ويعمل به مطورون من جميع أنحاء العالم. يمكن أن يساعد SHAREit أيضًا مطوري الألعاب والناشرين على زيادة نمو تطبيقاتهم من خلال التواصل مع مستخدمين ذوي تأثير عال. بالإضافة إلى ذلك، مع وجود العالم في مأزق اجتماعي بسبب الوباء، اكتسبت ألعاب خيالية مثل PUBG و COD Mobile و Free Fire شعبية كبيرة، وجعل SHAREit الحياة أسهل للاعبين لأنها تتيح لهم مشاركة هذه التطبيقات بسهولة دون متطلبات الإنترنت .

وبالإضافة إلى قدرات الألعاب، استفاد SHAREit أيضًا من نجاحه كتطبيق محتوى لنشر معلومات ذات مغزى في جميع أنحاء انتشار الوباء من خلال تقديم قسم لتعقبوباء كوفيد-19وقسم للفيديو. لقد عمل الوباء المستمر فقط كميسر لتحويل SHAREit من تطبيق نقل الملفات إلى مزود محتوى أكثر تكاملا. وفقًا لتقرير صادر عن سنسور تاور، تم تضمين SHAREit في قائمة أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها من متجر Play للنصف الأول من العام 2020.

ومن المفارقات، أن الوباء المستمر كان له تأثير كبير على صناعة الألعاب بشكل عام. يتبنى المستهلكون ثقافة الألعاب المحمولة علنًا، وعلى الرغم من أنها قد لا تزال في مرحلة النشوء، فمن المتوقع أن تحقق صناعة الألعاب المحمولة إمكاناتها الكاملة في وقت أقرب من أي وقت مضى. ستكون السنوات القليلة القادمة هي السنوات الحاسمة للصناعة واللاعبين الذين يشكلون جزءًا منها.

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