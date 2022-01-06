‫إعلان شراكة KRAFTON, INC و BUGATTI RIMAC لإضافة سيارة THE RIMAC للعبة PUBG: NEWSTATE PUBG: NEW STATE

سانتا مونيكا، كاليفورنيا., 6 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — كشفت شركة KRAFTON، Inc. و Bugatti Rimac، وهي شركة سيارات وتقنيات جديدة، عن شراكة لتقديم السيارة الأكثر تسارعاً على هذا الكوكب – Rimac Nevera – إلى PUBG: NEW STATE أحدث لعبة في سلسلة ألعاب PUBG.

صممت سيارة Rimac Nevera وهندست وصُنعت يدويًا في كرواتيا بواسطة فريق Rimac. يعكس اسم السيارة قوة الطبيعة التي تهيمن على البحار المفتوحة في كرواتيا. كلمة Nevera تعني العاصفة السريعة وتكون مفاجئة وقوية للغاية ويشحنها البرق. Nevera قادرة على الوصول إلى سرعات استثنائية، إنها خفيفة وقوية بشكل لا يصدق. مثل العاصفة العظيمة الذي اشتق منها اسم السيارة، فإن Rimac Nevera هي قوة لا مثيل لها – صنعت لتتفوق في الأداء. تتفوق Rimac Nevera على سيارة الفورمولا 1 من ناحية السرعة ولكن قيادتها سهلة، كما أنها سيارة كهربائية بالكامل بقوة 1914 حصان وسرعة تصل إلى 258 ميل في الساعة، وتكلفة قدرها 2 مليون يورو، مصممة ومهندسة لإطلاق مستوى غير مسبوق من الأداء. حيث يمكنها أن تقطع ¼ ميل في 8.582 ثانية فقط.

يمكن للاعبين تجربة Rimac Nevera واختبار قيادتها في Troi عند وصولها إلى PUBG: NEW STATE’s في التحديث القادم في يناير. سيتم تقديم صندوق Rimac Crate المحدود، والذي يحتوي على العديد من العناصر الحصرية داخل اللعبة، مثل سيارة Rimac Nevera بخمسة ألوان متنوعة، بما في ذلك: Nevera Blue و Gunpowder Gray و Prism Glow و Sunburst Red و Lumious Gold و Nevera Blue.

قال Ela Buljat، أخصائي التسويق في شركة Bugatti Rimac: “نحن متحمسون للتعاون مع إحدى أشهر شركات الألعاب في العالم. عندما أخبرونا في البداية عن الطابع المستقبلي داخل اللعبة، وافقنا على الفور؛ حيث تناسب Rimac Nevera هذا النوع من البيئة الرقمية تمامًا. نتطلع إلى قراءة التعليقات من مجتمع اللعبة وتنظيم الأنشطة عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع في الأشهر القادمة. دو أنها ستكون شراكة ناجحة وطويلة الأمد بنتائج رائعة لكلا الجانبين”.

قال Minkyu Park، المنتج التنفيذي لـ PUBG: NEW STATE: “نحن متحمسون للغاية للإعلان عن تعاوننا الأول، وإنه لشرف كبير أن نقدم Bugatti-Rimac، علامة السيارات المبتكرة والمميزة كشريك لنا لبدء العام الجديد. هذا تعاون تاريخي بالنسبة لنا، وتساعد إضافة Rimac Nevera إلى اللعبة على إضفاء المتعة والإثارة لتعزيز تجربة لاعبينا.”

Bugatti Rimac هي شركة جديدة تجمع قوى اثنين من رواد السيارات والتكنولوجيا – Bugatti و Rimac Automobili. في غضون عشر سنوات فقط، تطورت شركة Rimac Automobili من شركة ناشئة إلى الإعلان عن شركة جديدة تضم واحدة من أشهر العلامات التجارية للسيارات في العالم.

لمزيد من المعلومات حول PUBG: NEW STATE، يرجى زيارة http://newstate.pubg.com أو المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي على Twitter, Facebook, Instagram and YouTube. لمزيد من المعلومات عن Bugatti Rimac وthe Rimac Nevera يرجى زيارة https://www.rimac-automobili. com.

عن KRAFTON, Inc .

هي عبارة عن مجموعة من استديوهات تطوير الألعاب المستقلة التي تم جمعها معًا لإنشاء تجارب ترفيهية مبتكرة وجذابة للاعبين في جميع أنحاء العالم. تتكون الشركة من PUBG Studios و Bluehole Studio وStriking Distance Studios و Rising Wings و Dreamotion وUnknown Worlds، ولكل منها خبرتها الفريدة الخاصة.

تعتبر KRAFTON مسؤولة عن ألعاب الترفيه الرائدة بما في ذلك PUBG: BATTLEGROUNDS و PUBG: NEW STATE و The Callisto Protocol و TERA و ELYON. كشركة تعتمد على التكنولوجيا وتتمتع بقدرات عالمية المستوى، تسعى KRAFTON إلى توسيع مجالات أعمالها بما يتجاوز الألعاب إلى ترفيه الوسائط المتعددة والتعلم العميق. لمزيد من المعلومات حول KRAFTON، يرجى زيارة https://www.krafton.com.

عن Bugatti Rimac

تطورت شركة Rimac Automobili من شركة ناشئة إلى الإعلان عن شركة جديدة تضم واحدة من أشهر العلامات التجارية للسيارات في العالم لصنع سيارة Bugatti Rimac. Rimac Automobili هي شركة تصنيع سيارات كرواتية متخصصة في تطوير وإنتاج أفضل السيارات الكهربائية الخارقة وتوفير حلول تقنية كاملة لمصنعي السيارات العالميين الآخرين. تعد السيارة الخارقة الثانية Rimac Nevera، السيارة الأكثر تسارعاً على هذا الكوكب، وتعيد تشكيل القواعد المعروفة في صناعة السيارات.