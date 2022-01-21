‫إطلاق DAPPEr LABS، و UFC تجربة UFC STRIKe: تجربة NFT جديدة بالكامل للمشجعي فنون القتال المختلطة في كل مكان.

ستعرض التجربة الرقمية الحصرية القابلة للتحصيل لحظات مميزة ومقاطع فيديو مثيرة من Epic UFC Fights

سيتم عرض الحزمة الأولى يوم الأحد 23 يناير

فانكوفر، كولوميا البريطانية ولاس فيجاس، 21/يناير/2022/CNW/- أعلنت اليوم كلًا من UFC® المنظمة الأولى في العالم للفنون القتالية المختلطة، Dapper Labs، صانعي NBA Top Shot، و NFL ALL DAY، عن الإطلاق الرسمي لمنتجها المنتظر بشكل كبير UFC Strike،NFT.ستمنح لأول مرة التجربة الجديدة كليًا والقابلة للتحصيل، والمتاحة بدءً من الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة/ 11 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي، يوم الأحد، 23/ ينايرلعشاق الفنون القتالية المختلطة الفرصة للحصول على أكثر لحظات القتال الملحمية التي تحدث عنها تاريخ UFC.

سيتم إطلاقها أولا كعرض مفتوح يبلغ 200000 حزمة، وستبدأ الجولة الأولى من UFC Strike ب 100,000 حزمة”Fully Loaded“تتكون من ثلاث لحظات NFT تضم نهائيات وعروض مذهلة من مقاتلي UFC،مثل فرانسيس نجانو وأماندا نونيس وكامارو عثمان وروز ناماجوناس وديريك لويس وجوستين جيثجي وغيرهم. ستضم لحظات NFT المذكورة أفضل لقطات الحركة من زوايا متعددة للكاميرا وتعليق المذيع وردة فعل الجمهور من المعارك الفعلية – Dapper Labs أولاً – وذلك لإضفاء المزيد من الحيوية على التجربة. مع محتوى صوت وفيديو قوي، تم تصميم Moment NFT UFC Strike لالتقاط وإحياء ذكرى معينة من تاريخ UFC والاحتفال بها.

قال تريسي بليتشينسكي، نائب الرئيس الأمريكي الأول لشركة UFC للمنتجات الاستهلاكية العالمية “تُعد Dapper Labs أحد المبتكرين في هذا المجال، حيث خلقت صناعة مستحدثة لم تكن معروفة قبل بضع سنوات وتعد رؤيتهم لإمكانات هذه المنتجات سببًا وراء اختيار UFC ل Dapper Labs كأول شريك لها في NFT. يسعدنا أن نتمكن أخيرًا من إتاحة هذه المقتنيات الرقمية المذهلة لإثراء تجربة UFC لمشجعينا

للوصول للعرض المبدئي المفتوح، يمكن للمشجعين زيارة ufcstrike.com حيث يمكنهم الانضمام إلى قائمة الانتظار للحصول على فرصة لشراء حزمة (حتى نفاذ الكميات الموجودة) بمبلغ 50.00 دولار . ومع استمرار UFC Strike في التطور خلال الأشهر المقبلة، ستشمل التجربة نقاط إضافية تتماشى بشكل كبير مع تقويم الحدث UFC. وستضم أيضا ميزات إضافية مثل سوق الند للند للمشجعين للتواصل، وشراء وبيع لحظاتهم.

عقب الجولة الأولى في 23/ يناير، ستتم إتاحة المجموعة الثانية من حزم Fully Loaded” UFC Strike للجماهير (حتى نفاذ الكميات الموجودة) بسعر $50.00 USD بدءً من الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة/ 11 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي، يوم الإثنين، 31/ يناير.

عجل Dapper Labs الانتقال إلى Web3 عن طريق بناء تطبيقات جديدة ومنصات تُمكن من تحقيق تجارب مستخدم رائعة لملايين المعجبين. صرح كاتي تيدمان، رئيس الشراكات في Dapper Labs “تعتبر الشراكة بين UFC، إحدى أسرع الرياضات نموًا في العالم وقاعدة جماهرية عالمية تضم أكثر من 625 مليون شخص الخطوة التالية لجلب المزيد في تجربة فوائد لا مركزية، بينما تقدم أيضًا تجربة ذات معنى لعشاق UFC المتعصبين لجمع وامتلاك اللحظات التي تهمهم.

للمزيد من المعلومات عن إطلاق UFC Strikeوكيفية شراء الحزم، يرجى زيارة: please visit: ufcstrike.com.

نبذة عن UFC ®

تعتبر UFC® المنظمة الأولى عالميًا لفنون القتال المختلطة، مع ما يزيد عن 625 مليون معجب و178 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. تقدم المنظمة ما يزيد عن 40 حدثًا مباشرًا سنويًا في مجموعة من أكثر الساحات شهرة حول العالم، بينما تبث ما يقرب من 900 مليون صورة تليفزيونية عبر ما يزيد عن 175 دولة. تضم قائمة الرياضيين في UFC أفضل لاعبي الفنون القتالية المختلطة حول العالم، الذين يمثلون أكثر من 70 دولة. وتشمل العروض الرقمية للمنظمة UFC FIGHT PASS®، التي تمثل خدمات البث الرائدة للرياضات القتالية في العالم تم الاستحواذ على UFC في عام 2016 من قبل شركة الرياضة والترفيه العالمية Endeavour، إلى جانب المستثمرين الاستراتيجيين Silver Lake Partners and KKR. يقع المقر الرئيسي ل UFC في لاس فيجاس، ونيفادا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة UFC.com، ومتابعة UFC على Facebook.com/UFC، وتويتر، وسناب شات، وإنستجرام، وتيك توك. @UFC.

نُبذة عن شركة Dapper Labs

تستخدم شركة Dapper Labs، التي تدعم NBA Top Shot، و فلو بلوكتشين، تقنية البلوكتشين لتقديم الرموز غير القابلة للاستبدال وأشكال جديدة من المشاركة الرقمية للمشجعين في جميع أنحاء العالم. منذ تأسيس الشركة في عام 2018، منحت Dapper Labs عشاق الرياضة من عملائها دورًا حقيقيًا في اللعبة من خلال تقريبهم إلى العلامات التجارية التي يحبونها، وبناء المجتمعات والأحداث المثيرة والممتعة بحيث يمكنهم المشاركة والمساهمة فيها، إلى جانب تعزيز مسارات جديدة لهم ليصبحوا من مبتكري المحتوى. يشمل شركاء استوديو Dapper Labs الحاليون NBA و NBPA و WNBA و WNBPA و LaLiga و NFL و NFLPA و Warner Music Group و Ubisoft و Genies و UFC. ومن بين المستثمرين البارزين في شركة Dapper Labs شركة Andreessen Horowitz وشركة Coatue وشركة Union Square Ventures وشركة Venrock وشركة Google Ventures وشركة Samsung ومؤسسي Dreamworks وReddit وCoinbase و Zynga وAngelList وغيرها من الشركات. لمزيد من المعلومات حول منتجات Dapper Labs ورؤيتها، تفضل بزيارة dapperlabs.com.