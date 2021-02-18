‫إطلاق “نخيل مولز” لـ”سوق المرفأ” يسدّ فجوة تجارة الجملة بالتعاون مع “موانئ دبي العالمية”

· توفير العديد من المزايات الجذّابة للتجار تشمل الملكية الأجنبية بنسبة 100% والتوجه مباشرة إلى المستهلكين.

· إطلاق هذه المنطقة الجديدة لتجارة البيع بالتجزئة في إبريل 2021، يدعم تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على مستوى الجملة بتكلفة معقولة.

دبي الامارات العربية المتحدة, 18 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ — 18 فبراير 2021 – أطلقت “نخيل مولز”، ذراع البيع بالتجرئة لـ”نخيل”، المطور العقاري الرائد، “سوق المرفأ” للبيع بالجملة بالتعاون مع “موانئ دبي العالمية”، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكيةالمتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم.

يحتل “سوق المرفأ” موقعاً استراتيجياً في “جزر ديرة” ويمتد على طول 1.9 كيلومتر علىالواجهة البحرية، وهو يقع على مقربة من مينائي راشد والحمرية و”مرسى ديرة”، مع إمكانية الشحن والاستيراد مباشرة إلى 2500 متجر وجناح. وسوف يعمل هذا المركز النابض بالحياة المخصص للبيع بالتجزئة والتجارة العامة والذي من المتوقع افتتاحه في إبريل 2021، سبعة أيام في الأسبوع وعلى مدار 365 يوماً في السنة، وهو سوف يستقبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أراضيها والسياح القادمين إليها، وذلك من أجل القيام برحلة تسوق واسعة النطاقوالاستمتاع بها.

وسوف يوفر “سوق المرفأ”، المركزي الشامل الذي يتخذ من منطقة ديرة مقراً له وهو أقدم وجهة تجارية تتمتع بطابع تقليدي عريق في دبي، فرصاً للنمو بتكلفة معقولة للتجار عبر تقديم مزايا متعددة لهم بما في ذلك السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% واسترداد رأس المال والأرباح وعدم وجود قيود على تحرّكات العملات والسهولة اللوجستية، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى مثل التخزين والمساحات المكتبية وصالات العرض ومرافق البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إنجاز المعاملات كافة بحد أدنى من استخدام المستندات الورقية.

تُعد دبي بالفعل، ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، إذ تخدم إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أسواقاً أخرى متعددة من بينها أفريقيا والعراق واليمن.. ويوفر “سوق المرفأ” فرصة فريدة من نوعها لتشجيع الاستثمارات الداخلية وتعزيز التجارة مع البلدان المجاورة.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في “نخيل” في هذه المناسبة: إن دبي تتميز بتفوقها في حركة البضائع والسلع على المستوى العالمي من خلال مرافق الموانئ، وقد كشفنا النقاب أيضاً عن وجود فرص متعددة يستفيد منها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على صعيد البيع بالجملة. وسوف يعمل “سوق المرفأ” على سدّ هذه الفجوة ويوفر تجربة مركزية حيوية لتداول السلع التجارية وحركة اقتصادية نشطة جديدة. وسوف تعزز شراكة “نخيل مولز” مع “موانئ دبي العالمية” التزامنا الطويل الأمد تجاه دفع قطاع البيع بالتجزئة في دبي إلى الأمام.

من جهته، قال محمود البستكي، المدير التنفيذي للعمليات في دبي التجارية العالمية: “سيعزز إطلاق سوق المرفأ من قدرات تجارة الجملة في دبي؛ حيث نؤكد عبر شراكتنا مع نخيل مولز، المطور الرائد لمشاريع تجارة التجزئة في دبي، التزامنا بتوفير حلول فعالة لسلسلة الإمداد والتوريد العالمية، وتعزيز الخدمات اللوجستية لقطاع الشحن في المنطقة، ونتطلع إلى استفادة المشروع من تطبيق “ناو” الذي أطلقناه مؤخراً، والذي يربط مالكي سفن الشحن الخشبية بالتجار، ويتيح لهم إمكانية البحث والتفاوض وحجز الشحنات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء راشد وميناء الحمرية ومرفأ ديرة بإدارة موانئ دبي العالمية.”

وسوف تحوّل “جزر ديرة”، مدينة نخيل الجديدة الممتدة على مساحة 14.3 كيلومتر مربع على الواجهة البحرية، أقدم المراكز التجارية وأكثرها تقليدية في الإمارة إلى وجهة عالمية المستوى تصلح للعيش والسياحة والبيع بالتجزة والترفيه. وقد أضاف هذا المشروع 40 كليومترا إلى ساحل دبي، بما في ذلك 21 كيلومترا من الشواطئ البحرية.

ويشار إلى أن “سوق المرفأ” هو التعاون الثاني من نوعه بين “نخيل مولز” و”موانئ دبي العالمية” الذي يتم الإعلان عنه في غضون الأشهر الخمسة الماضية، إذ تم إطلاق المنصة التجارية الإلكترونية dragonmart.ae في سبتمبر 2020.

للمزيد من المعلومات تابعونا على:

الموقع الإلكتروني: www.soukalmarfa.ae

الفايسبوك: facebook.com/soukalmarfa/

الانستجرام: www.instagram.com/soukalmarfa

نبذة حول “نخيل مولز”: ( www.nakheel.com )

تمتلك “نخيل مولز” وتدير سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتستمد “نخيل مولز” بصمتها الراسخة من تراثها العريق الذي طالما كان القوة الدافعة وراء تميّزها وانتشار مشاريعها على مساحة إجمالية تبلغ 1.4 مليون متر مربع من المساحات القابلة للتأجير. وتشكل مشاريعها البالغ عددها 14 مشروعاً و5000 متجر جزءاً من أسلوب حياة 90 مليون عميل يزورونها سنوياً.

تعتبر “نخلة جميرا” الأيقونة المعمارية المشهورة عالمياً والحائزة على العديد من الجوائز، أحد معالم شركة “نخيل” الرئيسية، وتمثل رمزاً لطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة وإبداعاتها، فهي تحتضن “نخيل مول”، و”جولدن مايل غاليريا”، و”ذي بوينت”، و”كلوب فيستا ماري”، وذا بالم مونوريل”، ما يشكل احتفالاً بتعزيز أنماط الحياة للمقيمين والسياح على حدّ سواء. وقد تم مؤخراً، افتتاح “نافورة النخلة” على أن يتبعها افتتاح”ذا فيو ذا بالم” و”بالم ويست بيتش” في الوقت المناسب.

تُعد محفظة “نخيل مولز” المتنامية باستمرار، دليلاً ساطعاً على الروح الإبداعية التي تعكس تطلعات الناس، وتضم مراكز للتسوق كبيرة مثل “ابن بطوطة مول” و”سوق التنين” فضلاً عن مجموعة من مراكز التجزئة المجتمعية التي تعرف باسم “بافيليون” المنتشرة في 6 من مجتمعات “نخيل” السكنية، في حين تشمل مشاريعها القادمة على “سوق ورسان”، و”الخيل أفينيو،” و”ذا سيركل مول”.

تعتبر “نخيل مولز” ذراع “نخيل”، المطور العقاري الرائد عالمياً، في قطاع التجزئة، كما أنها صاحبة الامتياز الحصري لمفهوم ردهة الطعام “ديباتشيكا” التي تحظى بإعجاب الذوّاقة.

نبذة عن “موانئ دبي العالمية”

تعد “موانئ دبي العالمية” المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم . وتغطي القائمة الشاملة لمنتجاتنا وخدماتنا جميع نقاط الربط لسلسلة التوريد المتكاملة بدءاً من المحطات البحرية والبرية، وصولاً إلى الخدمات البحرية والمجمعات الصناعية، إضافة إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

ونقدم هذه الخدمات عبر شبكتنا العالمية المترابطة التي تضم 127 وحدةً تجاريةً في 51 بلداً في ست قارات، ما يعكس حضورنا البارز في كلٍّ من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حدٍ سواء. وإننا نحرص في كل مواقع عملياتنا على دمج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة في أنشطتنا، ونسعى لتقديم مساهمة إيجابية للاقتصادات والمجتمعات التي نعمل ونعيش فيها.

إن فريق عملنا المتفاني والمتنوّع والمحترف الذي يضم أكثر من 56,500 موظف من 134 بلداً، ملتزم بتقديم قيمة غير مسبوقة إلى عملائنا وشركائنا. وإننا نحقق هذا الهدف من خلال التركيز على بناء علاقات تعود بالنفع على جميع الأطراف مع الحكومات، وخطوط الشحن البحري، والتجار، وغيرهم من الأطراف المعنيين في سلسلة التوريد العالمية، وهي علاقات تستند إلى الثقة المتبادلة والشراكات طويلة الأمد.

نقوم باستشراف المستقبل وتوقع التغيير واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتعزيز رؤيتنا الرقمية في إحداث التطوير الجذري في التجارة العالمية، من أجل توفير الحلول الأكثر ذكاءً وكفاءةً وابتكارًا، وضمان تحقيق أثر إيجابي ومستدام على الاقتصادات والمجتمعات، بل والعالم بأسره .

[email protected]

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1440761/Souk_Al_Marfa_ aerial_shot.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1440764/Souk_Al_Marfa_ interior.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1440762/Souk_Al_Marfa_ exterior.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1440763/Souk_Al_Marfa_ exterior2.jpg