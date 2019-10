‫إطلاق موقع ProstateCancer.me لمناقشة المواضيع التي كشفت عنها أول دراسة إستقصائية عن مرضى سرطان البروستاتا

إطلاق موقع me أول منصة مخصصة لنشر الوعي وتثقيف المرضى وتلبية إحتياجاتهم

الإعلان عن نتائج أول دراسة إستقصائية عن مرضى سرطان البروستاتا في مصر

فقط 7% فقط من الرجال في مصر يشعرون أنهم على علم كافٍ بأعراض المرض مقارنة بـ77% من الرجال في أوروباولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:https://www.multivu.com/players/uk/8617451-prostate-cancer-me-launched

قال الاستاذ الدكتورمحسن مختار، مؤسس Advocacy League: “نحن فخورون جداً بإطلاق موقع ProstateCancer.me، وهو أول موقع إلكتروني باللغة العربية للتوعية بسرطان البروستاتا والتركيز على احتياجات المريض. ونأمل أن نشهد تأثير إيجابي على المرضى وعائلاتهم بعد تزويدهم بالمعلومات الكافية حول سرطان البروستاتا وخيارات العلاج والتغييرات المحتملة على نمط الحياة والنصائح لمن يعتنون بالمرضى”.

يعتبر توفّر المعلومات اللازمة حول سرطان البروستاتا باللغة المحلية ضروري لعدة أسباب، حيث أظهرت الإحصائيات أنه من المتوقع إستمرار إزدياد معدل إنتشار سرطان البروستاتا في جميع أنحاء المنطقة2. وتشير التنبؤات إلى أنه بحلول عام 2030 سيزداد معدل الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 128% في المملكة العربية السعودية وسيشهد لبنان أقل زيادة بنسبة (38%) في المنطقة2.

لا يعاني معظم الرجال المصابين بسرطان البروستاتا من أي أعراض في مراحل المرض المبكرة3، لذلك قد يتشجع الرجال عند معرفتهم بأعراض المرض وعوامل الخطر التي قد يسببها، ويبادروا بالعناية بصحتهم. ووفقاً لنتائج استطلاع Every Voice Matters لمرضى سرطان البروستاتا المصريين، قام 78% من المشاركين بزيارة طبيبهم بسبب معاناتهم من الأعراض، في حين كانت النسبة 32% في أوروبا1 وهذا أمر مقلق للغاية، لأن السرطان الذي يتم اكتشافه مبكراً يكون علاجه أسهل بكثير4.

لا يملك مرضى سرطان البروستاتا وعائلاتهم حالياً المعلومات الكافية حول مرض سرطان البروستاتا، وصرّح 7% فقط من مرضى سرطان البروستاتا الذين شاركوا في الدراسة الاستقصائية بأنهم على علم كافٍ بمرضهم (مقابل 77% في أوروبا)1. وشاركنا السيد معن طواشي، أحد مرضى سرطان البروستاتا، قصته في محاربة سرطان البروستاتا حيث أكد على أهمية توفّر المعلومات: “كان حصولي على المعلومات الضرورية ذو إفادة كبيرة، فمكنني ذلك من فهم طرق إدارة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج بشكل أفضل، وشجعني ذلك لأناقش المرض مع مختلف الأطباء المشاركين في علاجي”.

يوفر موقعProstateCancer.me معلومات حول الإنتشار الإقليمي لسرطان البروستاتا وأعراضه وعوامل الخطر وطرق الكشف عن المرض وتشخيصه وفريق الرعاية الصحية المختص في علاج سرطان البروستاتا ومسؤولياتهم وطرق إدارة المرض وخيارات العلاج المتاحة والأسئلة المقترح طرحها على الطبيب، بالإضافة إلى نصائح لإدارة نمط الحياة (النظام الغذائي والتمارين الرياضية) ومعلومات خاصة للعائلة ولمن يعتنون بالمريض.

وأضاف الاستاذ الدكتور محسن مختار، مؤسس Advocacy League: “تعاونا مع منظمات رعاية المرضى في جميع أنحاء المنطقة لنضمن أن يوفّر موقع ProstateCancer.me المعلومات الموثوقة والوافية لدعم جميع مرضى سرطان البروستاتا وعائلاتهم”. ووافقت منظمات رعاية المرضى التالية في المنطقة على محتوى الموقع: CanSurvive في مصر وجمعية بربارة نصار في لبنان وجمعية أصدقاء مرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة و المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في اليمن و جمعية السدرة في الكويت و جمعية الشفاء لمرضى السرطان في المغرب.

شركة “أستيلاس فارما” هي الراعي لكل من دراسة Every Voice Matters وموقع ProstateCancer.me الإلكتروني. وعلّق عمرو سيف، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا عن إطلاق كلتا المبادرتين قائلاً: “نعتبر أن من أهم أولوياتنا التركيز على المرضى، ونحن فخورون برعاية ProstateCancer.me الذي سيلبي حاجة المرضى التي أشارت إليها الدراسة في الوصول إلى المعلومات الكافية عن المرض. ونلتزم بمواصلة دعمنا لمنظمات المرضى والجمعيات الطبية في جميع أنحاء المنطقة بهدف تلبية احتياجات المرضى”.

نبذة عن Every Voice Matters

Every Voice Matters هي مبادرة تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتهدف إلى منح الصوت لمرضى سرطان البروستاتا للتعرف على إحتياجاتهم وفهمها. وترعى هذه المبادرة شركة “أستيلاس فارما” وتدعمها المجتمعات الطبية ومنظمات رعاية المرضى من كافة أنحاء المنطقة بما فيها CanSurvive (مصر) والجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية وجمعية الإمارات الطبية لجراحة المسالك البولية (الإمارات العربية المتحدة) وجمعية أصدقاء مرضى السرطان (الإمارات العربية المتحدة) وجمعية السرطان السعودية (المملكة العربية السعودية) والجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية (المملكة العربية السعودية) والجمعية اللبنانية للأورام العيادية والجمعية اللبنانية لجراحة المسالك البولية وجمعية بربارة نصار (لبنان). ونظمت دراسة الإستقصاء مع المرضى وكالة الأبحاث المستقلة IPSOS.

نبذة عن ProstateCancer.me

ProstateCancer.me هو أول موقع إلكتروني باللغة العربية للتوعية بسرطان البروستاتا، يوفر المعلومات اللازمة عن المرض للمرضى وعائلاتهم ومقدمي الرعاية. أنشأ الموقع ويديره رابطةArab Advocacy بالتعاون مع منظمات رعاية المرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.prostatecancer.me.

نبذة عن أستيلاس

شركة أستيلاس فارما، و مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو، هي شركة رائدة في الصناعات الدوائية ، وتحرص الشركة على تحسين صحة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال توفير منتجات صيدلانية مبتكرة وموثوقة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.astellas.com/en وwww.astellasmenassa.com.

نبذة عن Advocacy League

هي مؤسسة غير ربحية تتكون من 16 مجموعة ومنظمة لمرضى السرطان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلتزم المؤسسة بمكافحة السرطان في جميع أنحاء المنطقة من خلال مبادرات مختلفة والرعاية الصحية والتعاون الإقليمي بين أعضائها.

نبذة عن CanSurvive

CanSurvive هي المجموعة الرائدة لدعم المرضى في مصر و التي تعمل بنجاح منذ اكثر من 7 سنوات. الهدف الأساسي لهذه المؤسسة الغير ربحية هو دعم وتمكين ومساعدة مرضى السرطان البالغين. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.facebook.com/CanSurvive/

https://mma.prnewswire.com/media/1004953/EveryVoiceMatters_ProstateCancer.jpg