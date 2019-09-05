‫إطلاق فيلم “منارة” في مهرجان البندقية السينمائي الدولي السنوي في نسخته السادسة والسبعين

تمّ عرض فيلم الدراما اللبناني القصير في الرابع من أيلول/سبتمبر 2019 في GiornateDegliAutori (أيّام البندقية) خلال حدث خاصّ في Villa DegliAutori في ليدو، البندقية.

البندقية، إيطاليا، أيلول/سبتمبر 2019 – رأى “منارة”(Manara)، وهو فيلم قصير للمخرج اللبناني زين ألكسندر، النور في “أيّام البندقية” 2019 في مهرجان البندقية السينمائي الدولي السادس والسبعين. ولقد عرض فيلم الدراما القصير في 4 أيلول/سبتمبر 2019 خلال حدث خاصّ في Villa degliAutori في ليدو، البندقية.

وقد صرّح ألكسندر قائلاً: “انطلقت فكرة “منارة” من انزعاج وارتياع على مستوى شخصي من ثقافة مهووسة بالمظاهر. فإنّ جيل آبائنا مستعدّ لأن يجازف بسلامته الخاصّة وسلامة أولاده في سبيل الحفاظ على صورة لا يشوبها عيب في عيون المجتمع المحيط بهم، وعائلتهم، والبلد كلّه بشكل عامّ. من هذا المنطلق، قرّرت أن أخبر قصّةً عن عائلة ثريّة في جنوب لبنان المحافظ تعرّضت لـ”فضيحة” معيّنة من شأنها أن تلطّخ سمعتهم لما تبقّى من حياتهم إذا انكشفت”.

وكان فيلم “منارة” قد فاز بالنسخة الأولى من مسابقة Vitesul’acqua ضمن مهرجان Laguna Sud السينمائي الذي ينظّمه أندريا سيغري في كيوجيا، البندقية.

زين ألكسندر هو ممثّل ومخرج من أصل لبناني متمركز في نيويورك. وهو بدأ مسيرته المهنية عندما انتقل إلى مدينة نيويورك في العام 2010. وقد ظهر للمرّة الأولى في العام 2012 في فيلم درامي بعنوان The Defector (الهارب). أمّا في العام 2017، فقد أخرج ألكسندر ومثّل في الدراما القصيرة Abroad (الغربة) التي نالت إعجاب الكثيرين. وتمّ عرض Abroad للمرّة الأولى عالمياً في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي الذي يؤهّل لجوائز الأوسكار. وفي تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 2018، أخرج ألكسندر ومثّل في فيلم “منارة”. وبالإضافة إلى مسيرته السينمائية، هو يحمل شهادة ماجستير في علم النفس من جامعة Columbia.

لمحة عن الفيلم: تعيش عائلة آل زيّاد في بلدة ساحلية في جنوب لبنان، وكان يبدو أنّه لا ينقصها شيء. تملك فندقاً على البحر وتتمتّع بزواج طويل الأمد وعلاقات عائلية متينة. غير أنّ هذه الصورة التي يظهر أنّها مثالية تبدأ بالتشقّق بعد أن يتوفّى الأب تحت ظروف غامضة. إلّا أنّ زوجة الفقيد عليا عازمة على الكذب بشأن سبب وفاة زوجها بهدف الحفاظ على المظاهر بالرغم من شدّة اعتراضات ولديها الراشدين رامي ونورا. وقبل ساعة من وصول المعزّين، وفي ظلّ عدم الاتّفاق على خطّة عمل واحدة، يجد عليا، ونورا، ورامي أنفسهم مرغمين على إعادة النظر في الاختلال العائلي المتجذّر الذي أودى بهم أساساً إلى هذا الوضع.

بطولة: هلا بسمة صفي الدين، زين ألكسندر، باسكال سينيوري

كتابة: باسكال سينيوري

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