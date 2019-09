You are here:

‫إصدار فيلم وثائقي عالمي بعنوان” في ذكرى أسد الأردن” عن حياة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه / ملك الأردن، في ذكرى وفاته العشرين، من إنتاج سعد الكردي، ابن شقيقته الأميرة بسمة بنت طلال.