‫إس تي إل وشريكتها فروغ فوت توفران اتصالات النطاق العريض بأسعار معقولة إلى 20,000 منزل في سويتو، جوهانسبرغ

ستستفيد فروغ فوت من حلول اتصالات إس تي إل الهوائية التي تتيح توصيل الألياف البصرية إلى المنازل للفئات محدودة الدخل

كيب تاون، جنوب إفريقيا، 4 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت شركة إس تي إل “STL” (رقم الشركة في بورصة بومباي: 532374) (رمز الشركة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: STRTECH)، الشركة العالمية في توفير حلول شبكات البيانات، عن عقدها شراكة تقنية مع شركة فروغ فوت “Frogfoot” الجنوب إفريقية لتوفير البنية التحتية لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل (FTTH) في سويتو. ومن خلال هذه الشراكة، ستستخدم فروغ فوت، مزود شبكات الألياف المتاحة للجميع، حلول الاتصالات المبتكرة من إس تي إل لتوفير اتصالات النطاق العريض الموثوقة بأسعار زهيدة إلى نحو 20,000 منزل والفئات محدودة الدخل في مناطق شرق وغرب ضاحية بروتيا غلين بمدينة سويتو في جنوب إفريقيا.

ويأتي التعاون في أعقاب تعيين فخامة الرئيس سيريل رامافوزا “Cyril Ramaphosa” لجنة الثورة الصناعية الرابعة (4IR). وتعد اتصالات النطاق العريض عالية السرعة وزهيدة السعر مفتاح الثورة الصناعية الرابعة وتستطيع أن تلعب دورًا مهمًا في دفع الدولة نحو مجتمع متصل.

وستستعين فروغ فوت بحل إس تي إل الهوائي لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل، والذي يعد أحدث الحلول النموذجية لتقديم الألياف إلى المساحات الضيقة، وتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل في جوهانسبرغ. ويجمع الحل بين امتيازات التكاليف المنخفضة والوقت الأسرع، بينما يوفر اتصالات في المتناول عبر الألياف البصرية إلى المستخدمين. وتستلزم حلول الكيبلات التقليدية مساحة وتكلفة أكبر بنحو 25%. ويستهدف حل إس تي إل خفض تكاليف التركيب بصورة ملحوظة، وبالتالي نقل امتيازات التكلفة إلى المستخدم الأخير.

وفي هذا الإطار، صرح أبراهام فان دير ميروي “Abraham van der Merwe“، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فروغ فوت، قائلاً: “يتيح لنا العمل مع إس تي إل إضافة إمكانات متطورة إلى بنيتنا التحتية لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل ويعزز من التزامنا تجاه عرض توصيلات النطاق العريض الأكثر موثوقية بإجمالي تكاليف الملكية في المتناول”. ويضيف، “وفيما نقوم بالتنفيذ، ستواصل إس تي إل العمل كشريك استراتيجي قيم يوفر حلولاً مبتكرة وذي معرفة عميقة بحلول شبكات البيانات”.

وباعتباره معد خصيصًا لتنفيذ خدمات توصيل الألياف البصرية إلى المنازل على نحو أسرع وأكثر كفاءة، يوفر الحل الهوائي المبتكر من إس تي إل مزيجًا فريدًا من خمس امتيازات رئيسية:

يساعد تصميم الكيبل من الجيل التالي في ملائمة الحل الهوائي لأصغر التوصيلات الدقيقة، بقطر لا يتجاوز 5 مم فحسب، مما يجعله جاهزًا في المستقبل لمتطلبات البيانات التالية ويتيح مسارًا مباشرًا أكثر سهولة للمشغلين.

تساعد الطبقة الخارجية المعاد تصميمها في توفير إمكانية سحب الكيبلات أسرع مرتين تقريبًا مقارنة بالكيبلات التقليدية، مما يضمن سرعة الوصول إلى السوق.

يستخدم الألياف المضغوطة الأفضل في فئتها والمقاومة للصدمات والأعلى متانة، مما يجعل الحل مناسبًا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل.

يتاح في عدد ألياف يتراوح بين 4 إلى 24، وهو ما يعد نموذجيًا لبنى الشبكات المختلفة لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل.

يتوافق مع الأدوات الموجودة وسهولة المناولة بالنظر إلى تصميم الكيبلات خفيف الوزن.

ومن جانبه، أشار ريتشارد إيتشهورن “Richard Eichhorn“، مدير المبيعات العالمية، وحلول التوصيل، في إس تي إل: “في إس تي إل، نلتزم دائمًا بتمكين الأفراد من خلال حلولنا المبتكرة”. ويضيف، “يعد حل توصيل الألياف البصرية إلى المنازل حلاً نموذجيًا لتوصيل الألياف إلى المساحات المحدودة ويوفر اتصالات النطاق العريض بتكلفة ميسورة من خلال أحدث السمات. ونحن على ثقة أن جهودنا المشتركة ستفيد آلاف الأفراد”.

وتضمن حلول الكيبلات الهوائية من إس تي إل توصيل الألياف بأقل الأسعار إلى الفئات الأقل دخلاً، مما يضمن إتاحة فرص التعليم للمزيد من الأفراد، وتنمية المهارات، ومواد التدريب إلكترونيًا.

نبذة عن ستيرلايت تكنولوجيز ليمتد “Sterlite Technologies Ltd” – إس تي إل

تعد إس تي إل شركة عالمية رائدة في حلول شبكات البيانات بين طرفين.

ولقد صممنا ونفذنا الألياف والشبكات اللاسلكية عالية السعة المتقاربة. ومع خبرة تتراوح من الألياف البصرية والكيبلات، وتصميم الشبكات عالية السعة، وخبرة في التنفيذ، وبرمجيات الشبكة، نعد مزود الحلول المتكاملة الرائد في الصناعة لشبكات البيانات العالمية. وعقدنا شراكة مع أكبر شركات الاتصالات العالمية، وشركات السحابة، والشبكات المحلية، والمؤسسات الكبرى في سبيل تصميم وإنشاء وإدارة الشبكات التي تعتمد على السحابة والمعرفة برمجيًا.

وتضع إس تي إل الابتكار في صميم أعمالها. ومع التركيز الهائل على تطوير حلول الشبكات بين طرفين، نجري أبحاثًا أساسية حول تطبيقات الجيل التالي من الشبكات في مراكز التميز لدينا. ولشركة إس تي إل حضور عالمي قوي في تصنيع الجيل التالي من الألياف البصرية والكيبلات والألياف في منشآت الشركة بالهند، وإيطاليا، والصين، والبرازيل وبالشركة مركزان لتطوير البرمجيات.

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