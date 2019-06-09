‫إس بيليغرينو تعلن الفريق المبدئي للمرشحين الشباب الذين وقع عليهم الاختيار في نسخة 2020 من مسابقة إس بيليغرينو “S.Pellegrino” لشباب الطهاة

زادت الطلبات على نسخة 2020 من المسابقة العالمية بنسبة 20% مقارنة بالنسخة الماضية، كما زادت نسبة مشاركة الطاهيات بين المرشحين إلى 10% مما يدل على زيادة الاهتمام بمبادرة إس بيليغرينو “S.Pellegrino” العالمية.

ميلانو، 10 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — هناك الآن 135 من مرشحي شباب الطهاة من 12 منطقة تمثل 50 دولة على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى النهائي الكبير لمسابقة إس بيليغرينو “S.Pellegrino” لشباب الطهاة 2020، حيث يوجد أكثر من 2400 متقدم من جميع أنحاء العالم ممن يرغبون في المشاركة في هذه المسابقة المشهورة عالميا للبحث عن أفضل الطهاة من الشباب.

وقد تم تقييم الطلب والطبق المميز الذي تقدم به كل طاه شاب على يد خبراء الطهي في المركز العالمي الرائد لتدريب وتعليم المطبخ الإيطالي ” World’s Leading International Educational and Training Centre for Italian Cuisine, ALMA” وهو الجهة المسئولة عن اختيار المرشحين. وقد ارتكزت إجراءات الاختيار في المركز على ثلاث عوامل: المهارات الفنية والإبداع والاعتقاد الشخصي في القدرة التحويلية لفن الطهي باعتباره وسيلة في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

وقد علق أندريا سينيجاليا ” Andrea Sinigaglia”، المدير العام للمركز العالمي الرائد لتدريب وتعليم المطبخ الإيطالي، قائلاً: “يسعدنا التعاون مع مسابقة إس بيليغرينو لشباب الطهاة منذ النسخة الأولى وفي كل مرة، تصيبنا الدهشة من جراء تنوع الأفكار والشغف الهائل الذي يبديه المرشحون. وبالنسبة لهذه النسخة من المسابقة، فقد وقع اختيارنا على 135 من المواهب الشابة وتحدونا روح الإثارة حول طريقة أدائهم على المستوى المحلي أولا ثم على المستوى العالمي. حظ موفق للجميع!”

بالإضافة إلى ذلك، زادت نسبة النساء المسجلات بين المرشحين إلى أكثر من 10%، وهو رقم يحتاج إلى الزيادة إلا إنه ينبئ عن النتائج الأولى للالتزام الذي تضطلع يه إس بيليغرينو تجاه التوازن بين الجنسين والشمولية.

واعتبارًا من أغسطس / آب إلى ديسمبر / كانون أول 2019، سيتنافس المرشحون عن كل منطقة في 12 تحديًا إقليميًا، وسيكون لكل منطقة هيئة محلفين مكونة من كبار الطهاة المستقلين الذين سيصدرون أحكامهم على الأطباق المميزة للمرشحين ويختارون الفائزين الإقليميين الذين سيحصلون على الجوائز الأربع.

وبحلول نهاية ديسمبر / كانون أول 2019، سينتقل شباب الطهاة من كافة أنحاء العالم ممن تم الإعلان عنهم أنهم قد وصلوا إلى النهائيات الرسمية وحازوا الجوائز الأربع إلى النهائيات الكبرى التي ستعقد في يونيو / حزيران 2020. وعلى مدار هذه الشهور، سيرافق كل متسابق وصل إلى النهائيات الرسمية طهاة مرشدون يسدون لهم النصح بشأن تحسين أطباقهم المميزة ويقدمون لهم الدعم في التجهز للنهائيات الدولية.

تعرف على قائمة تضم 135 مرشحًا وكذا المحتوى الحصري وما يستجد من معلومات على هذا الرابط: http://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en. كما يمكنكم متابعة الموضوع برمته على فايسبوك Facebook وإنستغرام Instagram عبر #SPYoungChef.

نبذة حول إس بيليغرينو “S.Pellegrino” وأكوا بانا “Acqua Panna” – تعد كل من إس بيليغرينو “S.Pellegrino” وأكوا بانا “Acqua Panna” وسانبليغرينو سباركلينغ فروت بيفرجيز ” Sanpellegrino Sparkling Fruit Beverages” علامات تجارية دولية لشركة سانبليغرينو ذ. م. م. ” Sanpellegrino S.p.A.”، والتي يقع مقرها في ميلانو في إيطاليا. وتوزع منتجات هذه الشركة في أكثر من 150 دولة من خلال الفروع والموزعين المنتشرين عبر القارات الخمس، وتتميز هذه المنتجات بجودتها أخذا في الاعتبار منشأها ونمطها الإيطالي الفائق والذي جاز شهرة عالمية في كافة أنحاء العالم باعتبارها مرادفًا للمتعة والصحة والرفاهية. وقد تأسست سانبليغرينو ذ. م. م. ” Sanpellegrino S.p.A.” عام 1899 وتعد الشركة الرائدة في قطاع المشروبات في إيطاليا من خلال منظومة منتجاتها التي تشمل المياه المعدنية وفواتح الشهية والمشروبات غير الكحولية والشاي المثلج. وباعتبارها المنتج الإيطالي الأكبر للمياه المعدنية، فقد أظهرت التزامها الدائم بتحسين ما تقدمه من منفعة لصالح هذا الكوكب وتتحلى بروح المسئولية والاهتمام لتضمن أن يكون لهذا المورد مستقبل آمن.