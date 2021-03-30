‫إستي لودر كومبانيز وإيستمان توقعان مذكرة تفاهم عالمية لتعزيز عمليات التعبئة المستدامة

نيويورك، وكينغسبورت، تينيسي، 30 مارس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة إستي لودر كومبانيز ‎(ELC) وشركة إيستمان مزود المواد المتخصصة اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم عالمية ستمكّن إستي لودر كومبانيز من اتخاذ خطوات كبيرة نحو أهداف التعبئة المستدامة لعام 2025.

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من خلال الاتفاقية، ستبدأ إستي لودر كومبانيز ومجموعة العلامات التجارية التابعة لها في دمج حلول التعبئة والتغليف المزودة بتقنيات إعادة التدوير الجزيئي من إيستمان ومجموعة من راتنجات “رينيو” ذات محتوى معتمد معاد تدويره بنسبة 100٪.* تُعد هذه هي أول اتفاقية قائمة على الاستدامة بين إيستمان ودار تجميل مرموقة وستساعد في زيادة استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها و/ أو القابلة لإعادة التدوير في عبوات مستحضرات التجميل الفاخرة.

وفي تصريح لروبرتو ماجانا، النائب الأول للرئيس وكبير مسؤولي المشتريات في شركة إستي لودر كومبانيز، قال: “يلعب موردونا دورًا مهمًا في مساعدة إستي لودر كومبانيز على الاستمرار في إحداث الفرق والتفكير بشكل مبتكر في الاستدامة”. وأضاف: “ستساعد تقنيات إعادة التدوير الجزيئي من إيستمان ومجموعة منتجات “رينيو” في الإسراع بتحقيق أهداف التعبئة المستدامة للشركة مع الحفاظ على الجودة التجميلية العالية والسلامة والأداء لمنتجاتنا المرموقة. ونحن نتطلع إلى التعاون معهم”.

تتضمن مجموعة منتجات إيستمان خطًا تم إدخاله حديثًا من البوليسترات المعاد تدويرها جزيئيًا والتي يتم إنتاجها عبر إعادة التدوير الدائري المتقدم في إيستمان. يتم تصنيع هذه الراتنجات المستدامة، والتي تشمل Eastman Cristal™ Renew و Eastman Tritan™ Renew، باستخدام محتوى مُعاد تدويره* بنسبة تصل إلى 100٪ ومعتمد من برنامج الاستدامة الدولية وشهادة الكربون (ISCC) ولا يمكن تمييزها كيميائياً عن نظيراتها القديمة. وتتمتع هذه المنتجات بنفس الجودة العالية وسهولة المعالجة للبوليمرات البكر مع الوضوح واللمعان وتوافق الألوان ومتطلبات تغليف مستحضرات التجميل، مع توفير محتوى ممتاز معاد تدويره.

ستعمل مذكرة التفاهم على زيادة تركيز إستي لودر كومبانيز على أهداف التعبئة المستدامة الخاصة بها. والتزمت الشركة أنه بحلول عام 2025، ستكون 75-100٪ من عبواتها قابلة لإعادة التدوير أو إعادة التعبئة أو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو الاسترداد. وبالإضافة إلى ذلك، ستزيد الشركة من كمية المواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك في عبواتها بنسبة تصل إلى 50٪ في نفس العام.

وصرَّح سكوت بالارد، نائب الرئيس والمدير العام لقسم البلاستيك المتخصص في إيستمان، قائلاً: “نحن فخورون بشراكتنا مع إستي لودر كومبانيز إحدى شركات التجميل الأكثر شهرة في العالم والرائدة بالفعل في مجال الاستدامة”. وأضاف: “نحن متحمسون لمساعدتهم على تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة في الوقت الحالي. معًا، يمكننا تقديم مثال واضح لما هو ممكن عمله اليوم – وليس خلال سنوات في المستقبل – للنهوض بالاقتصاد الدائري.”

*يتم الحصول على المحتوى المعاد تدويره من خلال تخصيص نفايات البلاستيك المعاد تدويره إلى راتنجات “إيستمان رينيو” باستخدام عملية توازن الكتلة المعتمدة من برنامج الاستدامة الدولية وشهادة الكربون.

حول إستي لودر كومبانيز

إستي لودر كومبانيز واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع وتسويق منتجات العناية بالبشرة والماكياج والعطور ومنتجات العناية بالشعر عالية الجودة. تُباع منتجات الشركة في حوالي 150 دولة ومنطقة تحت أسماء تجارية تشمل: إستي لودر، أراميس، كلينيك، لاب سيريز، أوريجينز، تومي هيلفيغر، ماك، لا مير، بوبي براون، دونا كاران نيويورك، دي كيه إن واي، أفيدا، جو مالون لندن، بامبل أند بامبل، مايكل كورس، دارفين، توم فورد بيوتي، سماش بوكس، إرمنيغيلدو زينيا، إيرين، رودين أوليو لوسو، لو لابو، إديشنز دي بارفيومز فريديريك مال، غلامغلو، كيليان باريس، بيكا، تو فيسد، د. جارت+.

حول ايستمان

تأسست شركة إيستمان في العام 1920، وهي شركة مواد متخصصة عالمية تنتج مجموعة واسعة من المنتجات الموجودة في العناصر التي يستخدمها الأشخاص يوميًا. بهدف تحسين جودة الحياة بطريقة مادية، تعمل إيستمان مع العملاء لتقديم منتجات وحلول مبتكرة مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والاستدامة. يستفيد نموذج نمو الشركة القائم على الابتكار من المنصات التكنولوجية ذات المستوى العالمي والمشاركة العميقة للعملاء وتطوير التطبيقات المتميزة لتنمية مكانتها الرائدة في الأسواق النهائية الجذابة مثل النقل والبناء والتشييد والمواد الاستهلاكية. بصفتها شركة شاملة ومتنوعة عالميًا، توظف إيستمان ما يقرب من 14,500 شخص حول العالم وتخدم العملاء في أكثر من 100 دولة. بلغت عائدات الشركة للعام 2019 حوالي 9.3 مليار دولار ويقع مقرها الرئيسي في كينغسبورت، تينيسي، الولايات المتحدة الأميركية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة eastman.com.

الاتصال الإعلامي:

إستي لودر كومبانيز

باري سيدن يونغ

4475-572 (212)

bseiden@estee.com

إيستمان

لورا مانسفيلد، العلاقات العامة

مجموعة تومبراس

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