‫إختيار شركة فانو من قبل أم تي أن غروب لتوفير أنظمة اتصالات جوال OpenRAN للمجتمعات عبر القارة الأفريقية غير المتصلة بشبكة الاتصالات الخليوية

يتوقع نشر أكثر من 5,000 موقع عبر 21 دولة

لكسنغتون، مساتشوستس، وكيب تاون، جنوب أفريقا، 14 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة فانو Vanu, Inc.، وهي شركة توفر المعدات والأدوات والخدمات التي تمكن مشغلي شبكات اتصالات الجوال من تحقيق الأرباح عن طريق تقديمها الخدمة للعملاء غير المتصلين بالشبكة الخليوية، أنها اختيرت من قبل مجموعة أم تي أن MTN Group، وهي مشغلة رائدة ناشئة يبلغ مشتركيها 240 مليونا في 21 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، لتوفير المعدات والخدمات لما يصل عددها 5,000 موقع شبكة جوال. ستمكّن أنظمة الشبكات الفريدة من فانو خارج الشبكة مجموعة أم تي أن من توفير حلول اتصال فعالة ومربحة للمجتمعات غير المتصلة بالشبكة سابقًا. باختيارها فانو كشريك لها، تستفيد مجموعة أم تي أن من خبرة واحدة من المؤسسات التي نجحت في توفير أنظمة اتصالات جوالة تعتمد على بنيات مفتوحة منذ إنشائها، مما يتيح للمشغلين توفير اتصال فعال من حيث التكلفة في تلك المناطق التي تشتد الحاجة إليه.

وقال أندرو بيرد، الرئيس التنفيذي لشركة فانو إنك، “يسرنا أن نتشارك مع مجموعة أم تي أن لتوسيع نطاق التغطية للمجتمعات خارج الشبكة. تمثل الأسواق خارج الشبكة تحديات فريدة للمشغلين الذين يحتاجون إلى حلول متخصصة. تعترف مجموعة أم تي أن بمزايا الأنظمة المفتوحة، القائمة على الراديو المعرَّف بالبرمجيات، لمواجهة هذه التحديات. وحيث أن فانو هي الشركة الرائدة في مجال ابتكار المنصات المفتوحة، إذ أنها أول نظام راديو معرف بالبرمجيات مرخص للاستخدام التجاري في الولايات المتحدة، فإن فانو تعتبر رائدة في ميدان ابتكار المنصات المفتوحة. سنستخدم هذه المنصات المفتوحة لتمكين أم تي أن من توصيل المجتمعات خارج الشبكة عبر مناطق التشغيل الخاصة بها.”

تساعد فانو في سد الفجوة الرقمية من خلال توفير اتصال خلوي متنقل بالأسواق البعيدة خارج الشبكة التي لم تتح لها الفرص للاستفادة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناتجة عن التغطية الخلوية. لتغطية القرى بفعالية، تستخدم فانو مجموعة من المعدات والأدوات والخدمات المسجلة الملكية، بما في ذلك مواقع الخلايا المنخفضة التكلفة الإجمالية للامتلاك وأدوات رسم الخرائط وأدوات تخطيط الشبكة (لضمان إنشاء المواقع في الأماكن المثلى)، بالإضافة إلى المراقبة والتحسين وخدمات الدعم (لضمان استخدام موارد الصيانة بكفاءة.)

وإذ أنتجت لتقليل تكاليف الطاقة والإصلاح والصيانة، تم تصميم معدات فانو وأدواتها وخدماتها لتمكين مشغلي الشبكات الجوالة والشركاء، مثل مجموعة أم تي أن، لتوفير تغطية خارج الشبكة بشكل مربح. بالإضافة إلى ذلك، توفر أداة رسم الخرائط الفريدة ذات الدقة العالية من فانو، VanuMaps، الشركات الموفرة لشبكات الجوال وشركاءها والمستثمرين المحتملين تغطية عالية الدقة والبيانات السكانية اللازمة لتحديد عائد الاستثمار الذي توفره خدمة القرى التي لم تكن مغطاة بالخدمات سابقًا بصورة أكثر دقة وكفاءة.

وقال روب شوتر، رئيس مجموعة أم تي أن ورئيسها التنفيذي: “لقد كان فريق التقنية التكنولوجية لدينا رائدًا في OpenRAN، حيث أنهى التجارب الميدانية في زامبيا في العام 2018 ونشر مواقع تجارية من بداية 2019. نركز على إنشاء حلول شبكات الراديو المفتوحة الجديدة القابلة للتطبيق إلى جانب عمليات النشر التقليدية لموردي تكنولوجيا الشبكات من أجل تسريع التوسع الريفي في أسواقنا “.

حول شركة فانو

توفر فانو المعدات والأدوات والخدمات التي تمكن الشركات الموفرة لشبكات الجوال من تقديم خدمات مربحة إلى 1.2 مليار شخص غير متصلين بشبكات الجوال اليوم. تجمع حلول فانو بين التكنولوجيا وابتكارات نماذج الأعمال لتقليل التكلفة الإجمالية لملكية الشبكات اللاسلكية. نشأت الشركة من الأبحاث الرائدة في مجال إذاعة البرمجيات في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، وقد تأسست في العام 1998. فانو هي شركة مطورة لـ Anywave™ Base Station . Anywave هي أول منتج تجاري لشبكة الوصول الراديوي يدعم في وقت واحد معايير راديو خلوية متعددة على نفس المنصة وأول راديو معتمد من لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية. يقع مقر فانو في ليكسينغتون، مساتشوستس، ولها مكاتب في جورجاون، الهند، بنغالور، الهند

وفي كيغالي، رواندا. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.vanu.com

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