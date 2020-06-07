‫إجراء اختبار كوفيد-19 على جميع موظفي شركة إيجارات المنازل الفاخرة والمتعاقدين معها في بادرة هي الأولى على المستوى الإقليمي

تبادر شركة Maison Privee لتكون الرائدة في إجراء اختبار كوفيد-19 الإلزامي على طاقم العاملين والموردين لضمان سلامة النزلاء وثقتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 يونيو 2020/PRNewswire/ — مع اتجاه الدول حاليًا إلى إعادة فتح أبوابها والعودة التدريجية إلى الوضع ‘الطبيعي الجديد’، تبادر شركة الضيافة Maison Privee الكائنة في دبي لتكون أول شركة تجري اختبارات إلزامية لمرض كوفيد-19 على جميع موظفي الشركة ومورديها. وسيُطلب من جميع الموظفين الذين يتعاملون مع النزلاء، وكذلك جميع المتعاقدين العاملين مع الشركة، الخضوع للاختبار باستخدام وحدة الاختبار السريع لأجسام IgM المضادة لمرض كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، صرح رامي شماع المؤسس المشارك والعضو المنتدب للشركة قائلاً: “إن صحة النزلاء وسلامتهم هي على رأس أولوياتنا. لهذا السبب بدأنا في تنفيذ برنامج فحص للتأكد من أن جميع الموظفين الذين يتعاملون مع ضيوفنا يخضعون بصورة دورية لاختبار كوفيد-19.” واستطرد السيد شماع قائلاً: “كما سنمد مظلة من يشملهم هذا الاختبار الإلزامي لتشمل المتعاقدين الذين يؤدون أعمال التنظيف أو الصيانة في كل عقار من عقارات Maison Privee.”

جدير بالذكر أن جهاز Hecin لاختبار أجسام IgM المضادة لمرض كوفيد-19 هو عبارة عن جهاز اختبار لصورة الشريط المناعي الدموي بغرض الكشف السريع والنوعي عن أجسام IgM المضادة لمرض كوفيد-19 في عينات الدم البشري الكاملة والمصل والبلازما وعينات طرف الإصبع. من المُقرر استخدام هذا الاختبار كعامل مساعد في تشخيص الإصابة بعدوى فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس المعروف باسم فيروس كورونا المُستجد 2019-nCoV. وسيُستخدم الاختبار مع التدابير الاحترازية الأخرى التي تتضمن فحص درجة الحرارة واستخدام معدات الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي لحماية الموظفين والنزلاء.

كما صرح بول مالي المؤسس المشارك والعضو المنتدب للشركة قائلاً: “إن وجود حزمة من التدابير – بما في ذلك التشخيص السريع لمرض كوفيد-19- هو بادرة لها السبق على المستوى الإقليمي لضمان صحة الموظفين والعاملين وسلامتهم، ونحن فخورون جدًا بأن يكون لشركتنا Maison Privee السبق والريادة في تطبيق هذا الإجراء في مجال عملنا.”

تأتي هذه السياسات كمبادرة ترحيبية تمثل أول استخدام لمثل هذه الاختبارات في مجال الضيافة بدبي. يُعد الاختبار أفضل طريقة لمراقبة هذا الوباء العالمي والتعامل معه، إلى أن يتوفر لقاح فعال ضد فيروس كورونا وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية (WHO).

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تطبقها الشركة تقديم شهادة بسلامة جميع متعاقدي التنظيف تصدرها إدارة الصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي. وعن ذلك يقول السيد مالي: “يجري تعقيم جميع الأسطح بعناية، بما في ذلك جميع نقاط التلامس مثل مفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد ومقابض الأبواب وأدوات المطبخ. فمن المهم للغاية أن يشعر ضيوفنا بالأمان أثناء إقامتهم لدينا، مع علمهم بأننا نبذل كل ما في وسعنا لتقليل خطر العدوى.”

نُبذة عن شركة Maison Privee

شركة Maison Privee الكائنة بدبي هي شركة سريعة النمو تنشط في مجال التأجير العقاري قصير الأمد. تأسست شركة Maison Privee في عام 2017 على يد كل من رامي شماع وبول مالي، وهي شركة ضيافة توفر تأجير العقارات لراغبي العطلات والشركات في دبي، وتجمع بين الخدمة والرفاهية التي توفرها فنادق الدرجة الأولى مع الخصوصية والراحة التي تُميز المنازل.

وقد أنهت الشركة في شهر أبريل 2018 جولة تمويلية من الفئة (أ) بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي وتعمل حاليًا وبسرعة بالغة على توسيع نطاق محفظتها العقارية.

إذ تنتقي Maison Privee العقارات الفاخرة في أفضل المواقع وتدعمها بخدمات شاملة لضمان تمتع النزلاء بأفضل تجربة ممكنة مع كل إقامة.

كما حصلت شركة Maison Privee على ترخيص من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (DTCM) لتسجيل وإدارة العقارات.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1176729/Maison_Privee. jpg

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