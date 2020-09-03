‫”إثراء دبي” تسجل علامة فارقة جديدة مع إنجاز عملية رفع مبنى “ذا لينك” الى موقعه النهائيعلى ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض

دبي، الامارات العربية المتحدة, 3 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ — حقّقت “إثراء دبي”، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية، إنجازًا بارزاً في تاريخ البناء الحديث، بعد أن أكملت بنجاح عملية رفع الجزء الأول من هيكل مبنى “ذا لينك” الأفقي.يبلغ طول الجزء الأول 192 متر، وهو الآن معلّق بين برجي مشروع “ون زعبيل”، وذلك على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض.

نفذت الشركة العقارية الرائدة إحدى أثقل عمليات الرفع في المنطقة على مدى ١٢ يوماً، وقد بلغت قدرة الرفع الإجمالية 8500 طنًا. وقد استدعت عملية الرفع استخدام أكثر من 110 رافعة خاصة ورافعة أحمال ثقيلة، وجهوداً متضافرة من جانب فريق من الخبراء العالميين في مجالات البناء والهندسة والمقاولات.

ومع استقرار الجزء الأول من مبنى “ذا لينك” في موقعه النهائي، سيتم رفع الجزء الثاني منه والذي يبلغ وزنه 900 طنًا في أكتوبر المقبل، ليكتمل حينها شكل الهيكل النهائي بطول 226 مترًا. ومن المتوقّع أن يتصدر “ذا لينك” قائمة الإبداعات الهندسية ويحطم رقم قياسي عالمي جديد كأطول مبنى كابولي في العالم.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة “إثراء دبي”: “يشكل مشروع ون زعبيل من إثراء دبي وأيقونته ذا لينك، تحفة من ناحية البراعة في التصميم والهندسة الحديثة، ليكرّم بذلك رؤية دبي وعظمتها. يجسّد المشروع إبداع كفيل بجذب الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم الأفضل في مجال الأعمال والترفيه. نحن واثقون أن المشروع سينضم قريبًا إلى قائمة إبداعات مدينة دبي المذهلة.”

وسيوفر”ذا لينك” بإطلالته البانورامية على المدينة بزاوية 360 درجة وجهة فريدة للسياح والمقيمين تضم مطاعم وأماكن ترفيهية فاخرة، بما فيها منصة مراقبة للمدينة وصالة رياضة ومنتجع صحي وحوض سباحة وقاعة احتفالات وصالات للترفيه على الاسطح.

من المتوقع أن ينتهي بناء مشروع “ون زعبيل” المتعدد الاستعمالات في نهاية العام 2021. وسيغيّر المشروع عند اكتماله مفهوم المنشآت المتعددة الاستعمالات في المنطقة.

يمتد المشروع على مساحة إجمالية قدرها 470,700 متر مربع، بحيث تشمل مساحات مكتبية من الدرجة الأولى و263 وحدة سكنية راقية، إضافة إلى ثلاثة طوابق مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة، و497 غرفة وشقة فندقية فاخرة وأول منتجع حضري عالمي. ويسعى المشروع للحصول على شهادة LEED الذهبية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة.

يتميّز مشروع “ون زعبيل” بموقعه الاستراتيجي بفعل قربه من مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي.

Video – https://mma.prnewswire.com/ media/1247256/Ithra_Dubai_The_ Link.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1247243/Ithra_Dubai_ Logo.jpg

Contact:

Yara Bou Hadir

+971503188309

yara.bouhadir@sabaconsultants. ae

www.onezaabeel.com