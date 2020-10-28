‫إتش2-جرين فورس أول محطة شحن عالمية للهيدروجين الأخضر للمركبات الكهربائية والهيدروجينية تقدم التمويل المفضل من السلسلة أ بقيمة 12 مليون دولار لإطلاق Green Island™

يمكن للبلديات والمركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالهيدروجين الحصول على الطاقة الخضراء بأسعار معقولة

نيويورك،, 27 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت إتش2-جرين فورس (H2-Greenforce)، أحدث تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوزيعه وتخزينه، اليوم عن استثمار بادئ (السلسلة ألف) بقيمة 12 مليون دولار. ويُستهدف استخدام التمويل في تعزيز منصة التقنية الخاصة بالشركة وتمويل تنمية الأعمال والمشروعات.

يُعد الهيدروجين أكثر العناصر الكيميائية وفرةً في الكون. تقدم إتش2-جرين فورس طريقة جديدة مستدامة ذاتيًا لحصاد الهيدروجين والعمل على تقليل التلوث وتلبية متطلبات التنقل للمركبات الكهربائية وخفض تكاليف الهيدروجين الأخضر بما يكفي لتشغيل البنية التحتية للطاقة.

صرَّح كيفين هارينجتون: “لقد قدمت إتش2-جرين فورس عرضًا فريدًا وتقنيةً خاصة لسوق الهيدروجين الأخضر النامي؛ فما أنشأه ديل والفريق أمرًا مذهلًا. وأشعر بالحماس بصفتي جزءًا من شركة تجلب الهيدروجين الأخضر إلى السوق على نطاق المنفعة؛ حيث يُعد هذا مثالًا رائعًا على نوع الأعمال التجارية المتنامية التي يقودها المؤسس والتي أحب الاستثمار فيها”.

كما يتزايد الزخم حول اعتماد المركبات الكهربائية وتنظيم إزالة الكربون. ولا تمتلك البنية التحتية للطاقة الحالية القدرة على تلبية الطلب على الطاقة في المستقبل. لقد صممت إتش2 حل الإنتاج الثابت وتخزينه، Green Island™، بهدف الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، لتحويل المياه إلى هيدروجين أخضر وأكسجين ثم تخزينها وتوزيعها في أماكن العمل. تتراوح قدرة الحل من 2.2 ميجاوات إلى نطاق صناعي تبلغ قدرته 200 ميجاوات وأكثر. كما تجمع Green Island™ المنتجات الثانوية للأكسجين النقي لتوزيعها على المستخدمين الطبيين والصناعيين.

ذكر ديل أليسون، المؤسس والرئيس التنفيذي: “نريد أن تكون إتش2-جرين فورس مرادفًا للكهرباء الخضراء. إننا نقدم أفضل الحلول لمتطلبات البنية التحتية للطاقة الخضراء في العالم ومعضلة شحن المركبات الكهربائية والهيدروجينية سريعة التطور. ونشعر بالحماس حيال وجود شركاء في فريقنا لا يوفرون لنا رأس المال فحسب، بل يقدمون لنا أيضًا خبرة استراتيجية تسهم في توسيع نطاق أعمالنا على الصعيد العالمي”.

وقد حظيت إتش2-جرين فورس منذ إطلاقها رسميًا باهتمام عالمي، وهي بصدد بناء أول نطاق صناعي لها يُدعَى Green Island™ في ألمانيا، إلى جانب مجموعة من المشروعات التي تنفذها في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

نبذة عن إتش2-جرين فورس:

تأسست إتش2في عام 2019 في نيو جيرسي، وتتمثل مهمتها في إزالة الكربون من كوكبنا من خلال إنتاج الكهرباء الخضراء. تمزج إتش2-جرين فورس بين تقنيتها وخبرتها الفنية الخاصة بها فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، والمكونات الصناعية المتقدمة لبناء بنية تحتية كهربائية مستدامة ذاتيًا. وتمثل إتش2-جرين فورس العلامة التجارية لشركة إتش2-جرين فورس ذ. م. م (H2-Greenforce LLC) في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ: مايكل تورناس: MTournas@H2- Greenforce.com.