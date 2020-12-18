‫إتحاد سانت كيتس ونيفيس يتوصل إلى اتفاق للإعفاء من التأشيرة مع مقدونيا الشمالية؛ وزير الخارجية يقول إنه تمت إضافة 26 دولة إلى قائمة هذه الدول خلال الخمس سنوات الأخيرة

لندن, 18 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — منذ حوالي 40 سنة وبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لاتحاد سانت كيتس ونيفيس يعتبر سبيلا فعالا جدا، مجديا لناحية التكلفة، وقانونيا لنيل الجنسية الكاملة في هذه الدولة الجميلة الهادئة. إحدى المكافآت الأساسية التي تدفع الأفراد إلى البرنامج هي القدرة المكتسبة على السفر إلى ما يقرب من 160 دولة ومنطقة بجواز سفر هذه الدولة الذي يتمنى كثيرون حيازته. ويمكن الحصول على هذا الجواز بعد اجتياز فحوصات العناية الواجبة واستثمار مبلغ 150,000 دولار أميركي في الصندوق الحكومي للدولة.

في حين أن هناك العديد من أنواع التأشيرات المختلفة لدخول الحدود الأجنبية، فإن الوصول بدون تأشيرة هو ما يحدد مدى قوة جواز السفر. في هذا الشهر فقط، وقع الاتحاد ومملكة إيسواتيني اتفاقية الإعفاء من التأشيرة. بالإضافة إلى ذلك، أقامت سانت كيتس ونيفيس علاقات دبلوماسية مع المملكة الأردنية الهاشمية هذا الشهر. تنص هذه السياسة على إعفاء مواطني كلا البلدين الذين يحملون جواز سفر ساري المفعول من متطلبات التأشيرة للدخول إلى الأخرى. ومع ذلك، تتسع القائمة بانتظام، حيث يركز وزير الخارجية مارك برانتلي على إقامة علاقات دبلوماسية جديدة واتفاقيات الإعفاء من التأشيرة بانتظام.

في الآونة الأخيرة، توصلت سانت كيتس ونيفيس إلى اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع جمهورية مقدونيا الشمالية . وقد اجتمع الدكتور كيفن أم إيزاك، المفوض السامي لهذه الدولية الثنائية الجزيرة، بسفير جمهورية مقدونيا الشمالية لدى المملكة المتحدة أليكساندرا ميوفسكا لتوقيع الاتفاقية في لندن في 15 كانون الأول/ديسمبر. </24. وقال الوزير برانتلي لـسي أس غلوبال بارتنرز . “[هذا] يعني أننا أضفنا 26 دولة جديدة لدينا معها اتفاق الإعفاء الكامل من التأشيرة ودولتين لدينا معهما إعفاء جزئي من التأشيرة في السنوات الخمس الماضية. لقد قمنا أيضًا بتوسيع نطاق تواجدنا الدبلوماسي من خلال 37 علاقة دبلوماسية رسمية جديدة في نفس الوقت من الزمن.”

برامج الجنسية المزدوجة والمواطنة عن طريق الاستثمار موجودة منذ عهد طويل كخيار قابل للتطبيق لأولئك الذين يرغبون في تنويع خياراتهم. مع جواز السفر الثاني من سانت كيتس ونيفيس، يتم توسيع نطاق السفر والأعمال بشكل كبير. بالنسبة للمستثمرين الذين يقررون إقامة عمل تجاري في قطاع السياحة المزدهر في سانت كيتس ونيفيس، من السهل العثور على قوة عاملة مؤهلة وتتحدث الإنجليزية في هذه الدولة.

الطريق الأسرع والأكثر مباشرة للحصول على الجنسية الثانية في سانت كيتس ونيفيس هو Sustainable Growth Fund الذي يقدم حاليًا للمتقدمين limited-time offer . كما تحتاج العائلات التي يصل عدد أفرادها إلى أربعة (باستثناء الأشقاء) الذين يختارون أن يصبحوا مواطنين إلى استثمار 150,000 دولار أمريكي فقط بدلاً من 195,000 دولار وذلك حتى 15 يناير 2021.

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