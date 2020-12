You are here:

‫إتحاد سانت كيتس ونيفيس يتوصل إلى اتفاق للإعفاء من التأشيرة مع مقدونيا الشمالية؛ وزير الخارجية يقول إنه تمت إضافة 26 دولة إلى قائمة هذه الدول خلال الخمس سنوات الأخيرة