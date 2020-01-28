‫أيه أيه سي أس بي تعلن عن الفائزين بمسابقة 2020 للقادة المؤثرين

المسابقة السنوية الخامسة للقادة المؤثرين تكرم 25 خريجا من كليات إدارة الأعمال المتميزين

تامبا، فلوريدا، 28 كانون الثاني/يناير، 2020/ بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة أيه أيه سي أس بي AACSB International، وهي أكبر تحالف عالمي لتعليم إدارة الأعمال – اليوم عن 2020 Class of Influential Leaders، وهي مجموعة تتألف من 25 من خريجي كليات إدارة الأعمال الذين تمثل أعالهم الملهمة نموذجا للجيل القادم من قادة الأعمال.

وإذ هي مبادرة سنوية، فإن مسابقة القادة المؤثرين تكرم الخريجين البارزين من كليات إدارة الأعمال المعتمدة من أيه أيه سي أس بي.من بين الفائزين في هذا العام رئيس بلدية mayor ومخترع inventor وأكاديمي academic وخبير في العلامات التجارية brand expert – يعرضون مجموعة متنوعة من المسارات الوظيفية التي يدعمها تعليم إدارة الأعمال.

وقال توم روبنسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسةأيه أيه سي أس بي: “إنه لشرف لنا أن نسلط الأضواء على قصص خريجي كليات إدارة الأعمال الذين يعملون كقوة من أجل الخير في العالم. إن الفائزين المتفوقين في العام 2020، الذين تم إعدادهم جيدًا من قبل كليات إدارة الأعمال المعتمدة منأيه أيه سي أس بي، يقودون صناعاتهم ومجتمعاتهم بحماس وتفان. يجب أن يتم الاحتفال بإنجازاتهم والإلهام الذي يقدمونه لقادة الأعمال في المستقبل، ويشرفنا أن تقوم أيه أيه سي أس بيبالاعتراف بكل المكرمين “.

إذ هي في عامها الخامس الآن، كرمت مسابقة القادة المؤثرين أكثر من 200 من خريجي كليات إدارة الأعمال لخلق تأثير دائم في قطاع الأعمال والمجتمع. حصل جميع المكرمين على شهادة البكالوريوس أو الدراسات العليا أو الدكتوراه من واحدة من أكثر من 850 كلية أعمال معتمدة منأيه أيه سي أس بيفي جميع أنحاء العالم.

تم ترشيح كل قائد مؤثر من هؤلاء من قبل الكلية التي تخرج منها. باستخدام قصص غنية وملهمة، أوضحت كليات إدارة الأعمال كيف يقود المكرمون الابتكار في صناعاتهم، والمساهمة في مجتمعاتهم، وإلهام قادة الأعمال في المستقبل. تمثل فئة هذا العام كليات إدارة أعمال معتمدة من أيه أيه سي أس بي في 13 دولة، وقد أثر المكرمون من هذه المجموعة على أكثر من عشر صناعات بما في ذلك التكنولوجيا والإعلام والضيافة والرعاية الصحية. تتوفر القصص الفريدة لكل المكرمين، وكيف يخلقون تأثيراً ذا مغزى ودائما في العالم على: aacsb.edu/influential-leaders

نبذة حول أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال

إذ تأسست في العام 1916، أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال هي أكبر تحالف في العالم لتعليم إدارة الأعمال، يربط المعلمين، والطلبة ومؤسسات الأعمال، لتحقيق هدف إنتاج الجيل القادم من القادة العظام. وإذ تحتفظ بحضور لها في أكثر من 100 دولة ومنطقة، تعزز أيه أيه سي أس المشاركة وتسريع الابتكار وتعظيم الأثر في تعليم إدارة الأعمال. تعلم عن كيفية قيام أي أيه سي أس بي بتحويل تعليم إدارة الأعمال لمجتمع أفضل على: aacsb.edu

الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/492010/AACSB_ International_Logo.jpg