‫أيرنست أند يونغ تعلن فوز غلين غونزاليس وفيشال هايرماث من شركة “جت إت” بجائزة رائد الأعمال للعام في برنامج جوائز ساوث إيست 2021

غرينزبورو، نورث كارولينا، 3 آب/أغسطس، 2021 / PRNewswire / – أعلنت شركة أيرنست أند يونغ أل أل بي ( EY US ) يوم الخميس الماضي، 29 تموز/يوليو، أن غلين غونزاليس وفيشال هايرماث، مؤسسي “جت إت” وجتكلوب فازا بجائزة “رائد الأعمال للعام” في برنامج جوائز رائد الأعمال للعام ساوث إيست 2021. يُعتبر برنامج جوائز رائد أعمال العام أحد الجوائز التنافسية البارزة لرواد الأعمال وقادة الشركات عالية النمو. تُكرم الجائزة القادة الرياديين الذين لا يمكن إيقافهم والمتفوقين في إدارة المواهب؛ ودرجة الصعوبة؛ الأداء المالي؛ التأثير المجتمعي وبناء شركة قائمة على القيم؛ والأصالة والابتكار والخطط المستقبلية. تم اختيار غلين غونزاليس وفيشال هايرماث من قبل لجنة مستقلة من الحكام، وتم الإعلان عن الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الافتراضي للبرنامج في 29 تموز/يوليو 2021.

“إنه تقدير مذهل لفريقي جت إت وجت كلوب بكامليهما! في أقل من ثلاث سنوات من العمل، فازت جهودنا الجماعية بهذا الشرف الموقر الرائع. أنا وفيشال فخوران جدًا بالإنجازات التي لا نهاية لها التي حققها كل عضو في الفريق،” كما قال غونزاليس.

وأضاف هايريماث: “في الطريق إلى هدفنا المتمثل في تغيير طريقة سفر الأشخاص حول العالم، سيكون هناك العديد من المشكلات التي يجب حلها، والتحديات التي يجب التغلب عليها، والليالي الطويلة التي يجب تحملها. ولا يمكن لي ولغلين أن نكون أكثر فخرا بقيادة هذا الفريق المذهل من المحترفين الذين يجسدون قيم جت إت وجت كلوب.”

على مدار 35 عامًا، كرمت أيرنست أند يونغ الولايات المتحدة رواد الأعمال الذين ساهم طموحهم وشجاعتهم وإبداعهم في نجاح شركاتهم، وحولوا صناعاتهم وأثروا بشكل إيجابي على مجتمعاتهم. سيصبح غلين غونزاليس وفيشال هايريماث عضوين مدى الحياة في المجتمع المحترم متعدد الصناعات من الفائزين بهذه الجوائز، وسيتمتعان بوصول حصري ومستمر إلى خبرة ورؤى وحكمة زملائهم الخريجين وأعضاء المنظومة الآخرين في أكثر من 60 دولة – الذين يحصلون على الدعم من خلال موارد أيرنست أند يونغ الهائلة.

بصفتهما الفائزين بجوائز ساوث إيست، أصبح غلين غونزاليس وفيشال هايريماث مؤهلين الآن للحصول على الجوائز الوطنية لرائد الأعمال للعام 2021. سيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في العديد من الفئات الوطنية، بالإضافة إلى الفائز بالجائزة الوطنية الشاملة لرائد الأعمال في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في منتدى النمو الاستراتيجي، وهو أحد المؤتمرات المرموقة في البلاد للشركات العالية النمو الرائدة في السوق.

كرّم برنامج رائد الأعمال للعام القيادة الملهمة لرواد الأعمال مثل:

· مايكل برايغر، أفيد إكستشينج، إنك

· كندرا سكوت من شركة كندرا سكوت أل أل سي

· ريد هوفمان وجيف وينر من لينكدإن

· سارة بلاكلي من شر سبانكس إنك

· هوارد شولتز من شركة ستاربكس

· براد كيويل من شركة أبتيك تكنولوجيز إنك

حول برنامج رائد أعمال العام

برنامج رائد أعمال العام هو برنامج جوائز الأعمال الأكثر شهرة في العالم لرواد الأعمال المشهورين من خلال برامج الجوائز الإقليمية والوطنية في أكثر من 145 مدينة في أكثر من 60 دولة.

حول جت إت

جت إت تستخدم نموذج ملكية هجين جزئي يعتمد على أيام – وليس ساعات – وهو الذي يوفر للمالكين حرية استخدام الأسطول بحرية بقيمة طيران لا مثيل لها لمشكلات الطائرات الجت الخاصة. يمكن لجت إت تخصيص يومك كما تراه مناسبًا. المزيد من المعلومات يمكن العثور عليها من خلال زيارة https://www.gojetit.com/

نبذة عن شركة جت كلوب

جت كلوب هي شركة طيران أعمال مبتكرة مع نموذج استخدام طائرة خاصة يجمع بين أحدث الطائرات النفاثة والاقتصاد التشاركي لتزويد الأعضاء بحل ميسور التكلفة وخاص وسريع وذكي. يدير فريق الكونسيرج العالمي جميع تفاصيل السفر ويوفر أفضل خدمة ودعم للرحلات.