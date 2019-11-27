‫أونور تكشف رسميا عن ساعة أونور ماجيكووتش 2 رسميا: الساعة الذكية المخصصة التي تنشط حياة ذكية وصحية

ساعة أونور ماجيكووتتش 2 هي ساعة مخصصة رائعة تعمل ببطارية تعمل لمدة 14 يوما (1) بمساعدة رقاقة كيرين أيه 1

إذ تأتي بتقينات صحة وعافية رائدة في الصناعة، ساعة أونور ماجيكووتتش 2 تمنحك معرفة صحية دقيقة حين تريدها مع مساعدتك على البقاء متصلا

بكين، 27 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت الماركة التجارية العالمية للهواتف الذكية أونور اليوم منتجها الذي يمكن ارتداؤه، ساعة أونور ماجيكووتتش 2. وتشهد هذه الساعة الابتكارية على تميز منتجات أونور التي يمكن ارتداؤها، وهي جهاز يتميز ببطارية تعمل لمدى 14 يوما (2) بفضل رقاقة كيرين أيه 1 وتقنيات ذكية لمراقبة العافية والصحة، فضلا عن واجهات مخصصة للساعة وأربعة خيارات للسوار التي تلقى صدي لدى الشباب العالمي لتنشيط أسلوب حياة رقمي ومناسب للياقة البدنية. سيكون سعر ساعة أونور ماجيكووتتش 2 الجديدة تماما (42 ملم) 179 يورو، فيما سيكون سعر ساعة أونور ماجيكووتتش 2 (46 ملم) 189 يورو في الأسواق العالمية.

وقال جورج تشاو، رئيس شركة أونور: “ساعة أونور ماجيكووتش 2 هي منتج قوي آخر يساعد على تحقيق استراتيجية إنترنت الأشياء 1+8+N . تمثل ساعة أونور ماجيكووتش 2 خطوة كبيرة أخرى من أونور في تكامل النظم للعلامة التجارية الخاصة بالمنتجات الذكية المتصلة وكذلك سوق الأجهزة العالمية القابلة للارتداء. تعزز أونور ماجيكووتش 2 تفكيرنا الأمامي في تصميم الساعات الذكية وتطوير المنتجات القابلة للارتداء. في كل مرة تذهب فيها للقيام بتدريبات اللياقة البدنية أو العمل، سوف تساعدك أونور ماجيكووتش 2 على تحقيق أدائك الأمثل في الداخل والخارج.”

15 وضعًا للياقة البدنية كرفيق تمرين موثوق به

لتحفيز أسلوب لياقة شخصية أكثر تنوعًا وفعالية، تدعم أونور ماجيكووتش 2، 15 وضعًا للياقة البدنية قائمًة على الأهداف، بما في ذلك 8 رياضات خارجية و 7 رياضات داخلية، من التمارين الخارجية مثل الجري والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات في الجبال والترياثلونات إلى حمام السباحة الداخلي والتدريب الحر وآلة التجديف، الخ.

بالإضافة إلى 15 وضعًا للياقة البدنية، يتم دعم أونور ماجيكووتش 2 أيضًا من خلال 13 دورة تدريبية داخلية وخارجية من المبتدئين إلى المستويات المتقدمة. سواءً كان المستخدم قد بدأ لتوه أو كان بالفعل عداءًا متمرسًا يسعى لتحقيق مستوى أكثر احترافًا، فإن أونور ماجيكووتش 2 قادرة على تقديم دورات مثالية ودوافع مثالية للمضي قدمًا. تم تزويد أونور ماجيكووتش 2 أيضًا بجهاز ضبط سرعة افتراضي مع نصيحة عملية في الوقت الفعلي للمساعدة في تعزيز جهود التمرين بوتيرة العداء.

رقابة الرعاية الصحية المتقدمة كمستشار العافية

تعيد أونور ماجيكووتش 2 تعريف تتبع الرعاية الصحية من خلال دمج ثلاث تقنيات رائدة في المجال لتقديم نصائح صحية دقيقة في الوقت الفعلي وغنية بالمعلومات لمساعدة المستخدمين على العيش بصحة أفضل وتحسين نوعية حياتهم في جوانب مختلفة.

وإذ تأتي مزودة بتقنية TruSleep™2.0 من هواوي، يمكن لـ أونور ماجيكووتش 2 تتبع وتشخيص ستة أنواع شائعة من اضطرابات النوم وتقديم أكثر من 200 اقتراح مطابق مصمم خصيصًا لعادات النوم لدى المستخدم لتحسين جودة النوم. يمكن لـ أونور ماجيكووتش 2 أيضًا اكتشاف مستوى التوتر عندما يشعر المستخدم بالتوتر وإعطاء تمارين تنفسية مقترحة لمساعدة المستخدم على الحصول على راحة البال بدعم من تقنية TruRelax™ من هواوي. وبفضل تقنية TruSeen™ من هواوي، يمكن لـ أونور ماجيكووتش 2 مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وإرسال تنبيه عند تجاوز المستويات العادية أو دونها. وتأتي أيضا مزودة بخوارزمية تكيفية لتعزيز استقبال الإشارة، أونور. وتأتي أيضا مزودة بخاصية مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا، تعمل أونور ماجيكووتش 2 أيضًا تحت الماء لمراقبة معدل ضربات القلب للمستخدم وتسجيل نقاط SWOLF والمسافة والسرعة والسعرات الحرارية المحروقة. يمكن مزامنة جميع بيانات الصحة الشخصية مع الهاتف الذكي المثبت مسبقًا على تطبيق HUAWEI Health، الذي يساعد المستخدمين على الاحتفاظ بالسجلات والتعلم بشكل أفضل عن أنفسهم.

الميزات الذكية كمساعد ذكي

تسمح أونور ماجيكووتش 2 بإجراء مكالمات على البلوتوث أثناء التنقل إما من خلال سماعات الأذن أو عبر السماعات المدمجة والميكروفون حتى عندما يكون المستخدم على بعد 150 مترًا من الهاتف. كما أنها تدعم الإخطارات بوصول الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والتقويم وسيتم عرض جميع المحتويات على الشاشة عندما تكون أونور ماجيكووتش 2 متصلة بالهاتف. تتوفر أيضًا تطبيقات مدمجة، بما في ذلك Weather و Alarm و Timer و Find My Phone وغيرها لسهولة الوصول إليها. توفر أونور ماجيكووتش 2 أيضًا سعة تخزين داخلية تبلغ 4 غيغابايت، يمكن استخدام 2 غيغابايت منها لتخزين الموسيقى، مما يتيح ما يصل إلى 500 أغنية حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديهم دون حمل هواتفهم.

تتميز أونور ماجيكووتش 2 بشاشة لمس مقاس 1.39 بوصة بالألوان الكاملة تعمل باللمس AMOLED وتقنيات مغلفة جيدًا لمراقبة الصحة والعافية وبطارية تدوم طويلًا ووجوه ساعة مخصصة، وتأتي في حجمين – 46 مم و 42 مم، ويبدأ سعرها من 189 يورو و 179 يورو، على التوالي. سيتوفر بيع ساعة أونور ماجيكووتش 2 متوفرا في التشيك ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وماليزيا وهولندا وبولندا وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وإسبانيا وتايلاند والفلبين وتركيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة. البيع في الإمارات والمملكة المتحدة يبدأ في 12 ديسمبر 2019.

[1] ينطبق على أونور ماجيكووتش 2 (46 مم) فقط، وعمر البطارية لـ أونور ماجيكووتش 2 (42 مم) يمكن أن يستمر حتى 7 أيام.

[2] ينطبق على أونور ماجيكووتش 2 (46 مم) فقط، وعمر البطارية لـ أونور ماجيكووتش 2 (42 مم) يمكن أن يستمر حتى 7 أيام.

نبذة عن شركة أونور

شركة أونور هي ماركة تجارية إلكترونية رائدة في مجال الهواتف الذكية. تم إنشاء هذه العلامة التجارية لتلبية احتياجات الأشخاص الرقميين فطريا من خلال منتجات الإنترنت المحسنة التي تقدم تجربة فائقة للمستخدمين، وتلهم على العمل، وتعزز الإبداع وتمكن الشباب من تحقيق أحلامهم. وبعملها هذا، فقد ميزت أونور نفسها عن الآخرين من خلال عرض جرأـتها الخاصة في عمل الأشياء بطريقة مختلفة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات لعملائها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع أونور على: www.hihonor.com أو تابعونا على:

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