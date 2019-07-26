‫أونور تطرح مفهوم “التقنية الحادة” وتعلن عن إصدار هاتف “أونور فيجن” بشريحة هونغو 818 الذكية والكاميرا الذكية النافرة للشاشات الكبيرة

غوانغجو، الصين، 29 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أونور، وهي شركة هواتف ذكية تعمل تحت مجموعة أعمال مستهلكي هواوي عن إصدار “أونور فيجن” الذي يقدم شريحة هونغو 818 الذكية والكاميرا الذكية النافرة للشاشات الكبيرة. وتم الإعلان اليوم في مؤتمر الإنترنت الجوال العالمي الذي عقد في غوانغجو، حيثألقى رئيس شركة أنور جورج جاو خطابا رئيسيا بعنوان “فقط الأقوى هو الذي يصمد في العاصفة القوية.” وإضافة إلى إطلاق التقنيتين الجديدتين، تم الإعلان عن إطلاق مفهوم أونور الجديد “التقنية الحادة” الذي يتبنى ويستكشف التقنيات الكاملة والفائقة.

وقال جورج جاو، رئيس أونور، “بدأ تسويق شبكة الـ 5 جيفي الصين في العام 2019، وهو ما يعتبر أيضًا نقطة تحول لصناعة الأجهزة الذكية. نعتقد أن الـ 5 جي هي المفتاح لهذا العصر الجديد من الرقمنة، مما يتيح عالماً أصبحت فيه إنترنت الأشياء ممكنًة. وتمشيا مع مهمتنا المتمثلة في إقامة عالم جديد ذكي ينتمي إلى الشباب، تكشفأونورعن مفهوم “التقنية الحادة”لتشجيع وتمكين الابتكار التكنولوجي “.

“التقنيةالحادة” – مفهوم أونور الجديد في الابتكار التكنولوجي

تحرصأونورعلى أن تصبح علامة تجارية محبوبة من قبل الشباب العالمي. تمثلكلمة حادة” روح الاستكشاف” بين الشباب، بينما يبرز مفهوم “التقنية الحادة” رغبةأونورفي استكشاف متعة الابتكار التكنولوجي.

خلال الكلمة الرئيسية، عرّف السيدجاوعناصر “التقنية الحادة”على النحو التالي:

أن تكون في طليعة تطوير الصناعة مع الابتكار المستقل للتكنولوجيا الأساسية.

تلبية متطلبات الجودة العالية للمستهلكين الشباب في جميع أنحاء العالم.

تعكس الموقف الشجاع للشباب من خلال التحدي المستمر والاستكشاف.

تمثيل روح الإنترنت اللامركزية من خلال الانفتاح والتعاون والإبداع المشترك.

“هونغو 818” الشريحة الذكية – تزويد أونور فيجن بالصوت والصورة الذكية

خلال مؤتمر الإنترنت الجوال العالمي، كشفتأونورأيضًا عن الشريحة الذكية الذكية “هونغو 818″، أحدث ابتكارات”التقنية الحادة” منأونوروأحدث إضافة إلى مجموعة شرائحهيسيليكون. وإذ سيتم إطلاقها في آب/أغسطس، هونغو 818 من أونورتتيح للشاشة الذكية تقديم أداء متميز وجودة صورة وصوت متفوقة. سيتم أيضًا توفير الشاشة المتطورة بشكل مفتوح للمصنعين، مما يؤدي إلى تطوير صناعة قطاع الشاشة الكبيرة.

هونغو 818هي أول شاشة عرض ذكية متوفرة على مستوى العالم، بانية على تراكم أعمال الشركة على مدى 5 سنوات في مجال البحث والتطوير لشرائح هيسيليكون.

2.بفضل تقنية العرض القوية وإمكانية المعالجة، تحملهونغو 818 محرك معالجة الصور السحري. وإذ تأتي مجهزة بسبع تقنيات متقدمة لمعالجة الصور، بما في ذلك تقدير الحركة وتعويض الحركة، والتصوير عالي المدى الديناميكي، الدقة الفائقة، تقليل الضوضاء، تحسين التباين الديناميكي، إدارة الألوان التلقائيةالإعتام المحلي، تعزز شريحة هونغو 818تحسين وضبط دقة الصورة والتباين وأداء ألوان الشاشة من خلال خوارزميات متعددة.

3.تعمل تقنية الصوتهيستنعلى تحسين جودة الصوت في مجال الصوت واسع النطاق، وتشويه التشكيل البيني العابر، ومساواة الصوت، والباس الذكي. وبأجهزته الرائدة في الصناعة، يواصل المنتج تقديم تجربة صوتية لا مثيل لها.

4.تحتوي وحدة فك ترميز الوسائط المتعددة القوية، على دعم فك تشفير الفيديو من إطارات8K30 إلى إطارات 4K120مع إمكانية فك تشفير الصور بدقة 64 ميغابكسل، وهي أكبر من أعلى بكسل لصور الهواتف الذكية في السوق. بالمقارنة مع منافسينا، فإنه يوفر للأجهزة وقتًا أسرع لتحميل مقاطع الفيديو والصور.

يمكن للمعالج الثماني النواة معالجة الصور الثقيلة على الشاشات الكبيرة والمهام المتعددة في نفس الوقت. القدرة على تقدير الحركة والتعويضات المتحركة هي أيضًا قادرة على تقديم صور عالية الدقة، وأفضل جودة للصوت وأداء التفاعل الصوتي بعيد المدى في وقت واحد. يقود معدل استخدام عرض النطاق الترددي للمعالج الصناعة بأكثر من 50٪ في المتوسط.

الكاميرا النافرة الذكية – تجربة جديدة لأونور فيجن

تلعبأونوردورًا رائدًا في ظل استراتيجية العلامة التجارية المزدوجة في أعمال هواوي.بعد نجاح الكاميرا المزدوجة المتوازية الأيقونية، GPU Turbo وتقنية الذكاء الاصطناعي، تتوسعأونورفي صناعات جديدة وتقدم خبرتها لقطاع التلفزيون، معلنة عن إطلاق أول شاشة ذكية في العالم، الممكنة بهونغو 818. باتباع نهج مبتكر في تطويره، قامتأونوربتجهيز أحدث عروض منتجاتأونور فيجنبكاميرا نافرة ذكية، والتي تمكنوحدة المعالجةمن التعرف على الوجوه، مما يوفر وظائف قوية وتجربة فائقة للمستخدمين.

سيتم إطلاق أونورفيجن رسميًا في منتصف آب/أغسطس 2019.

نبذة عن شركة أونور

شركة أونور هي ماركة تجارية إلكترونية رائدة في مجال الهواتف الذكية. تم إنشاء هذه العلامة التجارية لتلبية احتياجات الأشخاص الرقميين فطريا من خلال منتجات الإنترنت المحسنة التي تقدم تجربة فائقة للمستخدمين، وتلهم على العمل، وتعزز الإبداع وتمكن الشباب من تحقيق أحلامهم. وبعملها هذا، فقد ميزت أونور نفسها عن الآخرين من خلال عرض جرأـتها الخاصة في عمل الأشياء بطريقة مختلفة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات لعملائها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع أونور على: www.hihonor.comأو تابعونا على:

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